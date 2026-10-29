Por que Ivete Sangalo adiou show em São Paulo? Veja nova data

RESUMO ＋ Ivete Sangalo adiou o show da turnê “A La Sangalo” que faria neste sábado, 31, no Parque Ibirapuera, em São Paulo, devido às fortes chuvas e aos riscos à montagem da estrutura. A apresentação foi remarcada para 6 de março de 2027, no mesmo local. Segundo a produtora IESSI Entertainment, os ingressos já adquiridos continuam válidos, e o público poderá solicitar reembolso integral até 22 de novembro de 2026.

Ivete Sangalo adiou o show que faria em São Paulo neste sábado, 31, devido às fortes chuvas que atingem a capital paulista. A apresentação de A La Sangalo, prevista para o espaço aberto do Parque Ibirapuera, foi remarcada para 6 de março de 2027, no mesmo local.

Em comunicado divulgado nesta quarta-feira, 28, a IESSI Entertainment, produtora da cantora, informou que as condições climáticas adversas prejudicaram a montagem da estrutura do espetáculo.

Segundo a empresa, as normas de segurança do Parque Ibirapuera impedem a continuidade dos trabalhos em meio às chuvas. A previsão de intensificação das precipitações e dos ventos ao longo da semana também compromete as condições necessárias para a realização do evento.

A produtora afirmou que a decisão foi tomada para priorizar a segurança do público, da artista e dos profissionais envolvidos na produção.

Os ingressos já adquiridos continuam válidos para a nova data, sem necessidade de troca. Quem preferir não comparecer à apresentação poderá solicitar o reembolso integral dos valores pagos, incluindo as taxas da compra, sem multas ou encargos.

Os pedidos de reembolso devem ser feitos diretamente pela plataforma de venda até 22 de novembro de 2026.

O espetáculo A La Sangalo foi apresentado pela primeira vez no Rock in Rio, em setembro.