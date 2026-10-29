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Por que Ivete Sangalo adiou show em São Paulo? Veja nova data

Apresentação de A La Sangalo, marcada para sábado, 31, no Parque Ibirapuera, foi transferida para 2027; ingressos continuam válidos

Ivete Sangalo: cantora apresentou o show A La Sangalo pela primeira vez no Rock in Rio 2026 (Alexandre Schneider/Getty Images)

Ivete Sangalo: cantora apresentou o show A La Sangalo pela primeira vez no Rock in Rio 2026 (Alexandre Schneider/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 08h00.

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Ivete Sangalo adiou o show da turnê “A La Sangalo” que faria neste sábado, 31, no Parque Ibirapuera, em São Paulo, devido às fortes chuvas e aos riscos à montagem da estrutura. A apresentação foi remarcada para 6 de março de 2027, no mesmo local. Segundo a produtora IESSI Entertainment, os ingressos já adquiridos continuam válidos, e o público poderá solicitar reembolso integral até 22 de novembro de 2026.

Ivete Sangalo adiou o show que faria em São Paulo neste sábado, 31, devido às fortes chuvas que atingem a capital paulista. A apresentação de A La Sangalo, prevista para o espaço aberto do Parque Ibirapuera, foi remarcada para 6 de março de 2027, no mesmo local.

Em comunicado divulgado nesta quarta-feira, 28, a IESSI Entertainment, produtora da cantora, informou que as condições climáticas adversas prejudicaram a montagem da estrutura do espetáculo.

Segundo a empresa, as normas de segurança do Parque Ibirapuera impedem a continuidade dos trabalhos em meio às chuvas. A previsão de intensificação das precipitações e dos ventos ao longo da semana também compromete as condições necessárias para a realização do evento.

A produtora afirmou que a decisão foi tomada para priorizar a segurança do público, da artista e dos profissionais envolvidos na produção.

Os ingressos já adquiridos continuam válidos para a nova data, sem necessidade de troca. Quem preferir não comparecer à apresentação poderá solicitar o reembolso integral dos valores pagos, incluindo as taxas da compra, sem multas ou encargos.

Os pedidos de reembolso devem ser feitos diretamente pela plataforma de venda até 22 de novembro de 2026.

O espetáculo A La Sangalo foi apresentado pela primeira vez no Rock in Rio, em setembro.

Perguntas frequentes

Por que o show de Ivete Sangalo em São Paulo foi adiado? ＋

O show foi adiado devido às fortes chuvas que atingem São Paulo e prejudicaram a montagem da estrutura do espetáculo. Segundo a produtora IESSI Entertainment, as condições climáticas e a previsão de intensificação das precipitações e dos ventos comprometeram a segurança do evento.

Quando será o novo show de Ivete Sangalo em São Paulo? ＋

A apresentação de “A La Sangalo” foi remarcada para 6 de março de 2027. O show será realizado no espaço aberto do Parque Ibirapuera, em São Paulo.

Os ingressos para o show de Ivete Sangalo continuam válidos? ＋

Sim. Segundo a produtora IESSI Entertainment, os ingressos já adquiridos continuam válidos para a nova data, sem necessidade de troca.

Como pedir o reembolso do ingresso do show de Ivete Sangalo? ＋

Quem não puder comparecer à nova data poderá solicitar o reembolso integral do valor pago, incluindo as taxas da compra, sem multas ou encargos. O pedido deve ser feito diretamente pela plataforma de venda até 22 de novembro de 2026.

Onde seria realizado o show 'A La Sangalo' em São Paulo? ＋

O show estava previsto para o espaço aberto do Parque Ibirapuera, na capital paulista. A apresentação foi transferida para 6 de março de 2027, no mesmo local.

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