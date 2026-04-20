Quando estreia a 2ª temporada de 'Heated Rivalry'? Streaming confirma a data

A plataforma de streaming Lionsgate Play confirmou que a série “Heated Rivalry - Rivalidade Ardente” terá uma segunda temporada, com estreia prevista para 2027.

Além da renovação da série de sucesso, o serviço também divulgou que irá lançar, a partir de setembro, de 10 a 12 filmes nos cinemas antes da estreia das produções no streaming.

Entre os títulos citados estão “Billion Dollar Spy”, com Russell Crowe, “Empire City”, com Gerard Butler, “Primetime”, com Robert Pattinson, e “By Any Means”, com Mark Wahlberg.

Sobre o que é 'Heated Rivalry'?

Lançada originalmente pela plataforma canadense Crave e exibida pela HBO Max, 'Heated Rivalry' rapidamente se tornou um dos programas mais comentados da televisão em 2026. A produção é baseada no livro homônimo da autora canadense Rachel Reid, que iniciou sua trajetória publicando fanfics queer com temática esportiva.

A trama acompanha a rivalidade e o envolvimento secreto entre os jogadores de hóquei Shane Hollander, interpretado por Hudson Williams, e Ilya Rozanov, vivido por Connor Storrie. Ao longo de seis episódios, a minissérie explora temas como paixão, repressão emocional e pressão no esporte profissional, com foco no desenvolvimento do vínculo afetivo entre os protagonistas. No Brasil, a série está disponível na HBO Max.

Em entrevista à BBC, Rachel Reid revelou que acreditava ser difícil adaptar seus livros para a televisão por causa do conteúdo adulto. No entanto, se mostrou satisfeita com a fidelidade da adaptação e com a recepção positiva por parte do público.

O que sabemos sobre a 2ª temporada de 'Heated Rivalry'

O criador e produtor-executivo da série, Jacob Tierney, confirmou que já está escrevendo a segunda temporada e revelou detalhes sobre os novos episódios. Segundo ele, a nova temporada terá como base o livro "The Long Game", sexto volume da série Game Changers.

Na trama, os protagonistas Shane e Ilya já estão em um relacionamento e passam a lidar com o cotidiano da vida a dois. ‘The Long Game’ é um livro emocionalmente sofisticado que leva esse casal a sério”, afirmou Tierney.

O criador também confirmou que a nova temporada terá elementos de "Role Model", quinto livro da série, mantendo o foco no casal principal. “Ilya e Shane são o coração desta série, do meu programa. Sempre será sobre Ilya e Shane, essa é a trajetória que percorre a série à medida que o mundo deles se expande”, declarou.

Durante participação em um painel na BookCon, em Nova York, ao lado da autora Rachel Reid, Tierney afirmou que a nova fase da produção terá mudanças no tom da narrativa. Segundo ele, a história entra em um momento mais sério em comparação à primeira temporada.

“O desafio, do ponto de vista da adaptação, é que você está em um território muito mais sério. Muito do que era inicialmente — ainda há muita paquera e muito sexo — mas esse tipo de perigo, esse tipo de coisa de sexo adolescente em quarto de hotel praticamente desapareceu. E isso apresenta desafios realmente novos”, disse.

Quando estreia a 2ª temporada de Heated Rivalry?

A segunda temporada de "Heated Rivalry" está prevista para estrear em agosto de 2027 no streaming.