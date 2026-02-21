'Heated Rivalry': a série de sucesso é baseada em quais livros?

Hudson Williams e Connor Storrie: atores interpretam, respectivamente, Shane Hollander e Ilya Rozanov em 'Heated Rivalry' (Crave/HBO Max/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 15h45.
Última atualização em 21 de fevereiro de 2026 às 15h53.
A série "Heated Rivalry" é uma adaptação da coleção de romances "Game Changers", escrita pela autora canadense Rachel Reid.
Ao todo, a saga tem seis volumes publicados entre 2018 e 2022. Cada volume acompanha um romance diferente no universo do hóquei no gelo profissional no Canadá e nos Estados Unidos.
Com o sucesso da versão audiovisual, os livros também passaram a subir em listas de mais vendidos em diferentes países.
A primeira temporada da série é baseada especificamente no 2º livro da coleção, "Heated Rivalry" (2019), que apresenta o casal central da história: Shane Hollander e Ilya Rozanov.
Veja a lista de livros:
Além desses seis volumes, Rachel Reid já anunciou um sétimo livro, previsto para setembro de 2026.
Dentro da coleção "Game Changers", dois livros são diretamente centrados em Shane Hollander e Ilya Rozanov:
"Heated Rivalry" (2019)
É o romance que apresenta o casal e serve de base para a primeira temporada da série "Heated Rivalry".
A história acompanha a relação entre Shane (capitão do Montreal Voyagers) e Ilya (capitão do Boston Bears), que se estende por anos e acontece de forma clandestina quando os times se enfrentam.
"The Long Game" (2022)
É o livro que retoma a história de Shane e Ilya. No material, eles já aceitaram seus sentimentos e querem viver o relacionamento com mais abertura — especialmente Ilya.
A obra também destaca o desgaste de manter a relação em segredo por uma década e o dilema entre vida pessoal e carreira.