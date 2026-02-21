Pop

'Heated Rivalry': a série de sucesso é baseada em quais livros?

Produzida pelo streaming canadense Crave, a série se tornou um sucesso de boca a boca desde novembro

Hudson Williams e Connor Storrie: atores interpretam, respectivamente, Shane Hollander e Ilya Rozanov em 'Heated Rivalry' (Crave/HBO Max/Reprodução)

Da Redação
Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 15h45.

Última atualização em 21 de fevereiro de 2026 às 15h53.

A série "Heated Rivalry" é uma adaptação da coleção de romances "Game Changers", escrita pela autora canadense Rachel Reid.

Ao todo, a saga tem seis volumes publicados entre 2018 e 2022. Cada volume acompanha um romance diferente no universo do hóquei no gelo profissional no Canadá e nos Estados Unidos.

Com o sucesso da versão audiovisual, os livros também passaram a subir em listas de mais vendidos em diferentes países.

'Heated Rivalry' é baseada em quais livros?'

A primeira temporada da série é baseada especificamente no 2º livro da coleção, "Heated Rivalry" (2019), que apresenta o casal central da história: Shane Hollander e Ilya Rozanov.

Veja a lista de livros:

  • "Game Changer" (2018): Scott Hunter, jogador profissional de hóquei nos EUA, se apaixona pelo barista Kip Grady.
  • "Heated Rivalry" (2019): Shane Hollander, capitão do Montreal Voyagers (Canadá), se envolve com Ilya Rozanov, capitão russo do Boston Bears (EUA).
  • "Tough Guy" (2020): Ryan Price, estrela do Toronto Guardians, se reconecta com o “crush” do ensino médio, o músico Fabian Salah.
  • "Common Goal" (2020): o goleiro Eric Bennett reconhece sua atração por outros homens e começa a sair com alguns deles, incluindo Kyle Swift, estudante de pós-graduação e bartender.
  • "Role Model" (2021): Troy Barrett é transferido para um time em dificuldade e desenvolve sentimentos por Harris Drover, gerente de redes sociais.
  • "The Long Game" (2022): a história retorna a Shane Hollander e Ilya Rozanov, agora em outra fase do relacionamento.

Além desses seis volumes, Rachel Reid já anunciou um sétimo livro, previsto para setembro de 2026.

Quais livros são sobre Shane e Ilya?

Dentro da coleção "Game Changers", dois livros são diretamente centrados em Shane Hollander e Ilya Rozanov:

"Heated Rivalry" (2019)

É o romance que apresenta o casal e serve de base para a primeira temporada da série "Heated Rivalry".

A história acompanha a relação entre Shane (capitão do Montreal Voyagers) e Ilya (capitão do Boston Bears), que se estende por anos e acontece de forma clandestina quando os times se enfrentam.

"The Long Game" (2022)

É o livro que retoma a história de Shane e Ilya. No material, eles já aceitaram seus sentimentos e querem viver o relacionamento com mais abertura — especialmente Ilya.

A obra também destaca o desgaste de manter a relação em segredo por uma década e o dilema entre vida pessoal e carreira.

