'Heated Rivalry': a série de sucesso é baseada em quais livros?

A série "Heated Rivalry" é uma adaptação da coleção de romances "Game Changers", escrita pela autora canadense Rachel Reid.

Ao todo, a saga tem seis volumes publicados entre 2018 e 2022. Cada volume acompanha um romance diferente no universo do hóquei no gelo profissional no Canadá e nos Estados Unidos.

Com o sucesso da versão audiovisual, os livros também passaram a subir em listas de mais vendidos em diferentes países.

'Heated Rivalry' é baseada em quais livros?'

A primeira temporada da série é baseada especificamente no 2º livro da coleção, "Heated Rivalry" (2019), que apresenta o casal central da história: Shane Hollander e Ilya Rozanov.

Veja a lista de livros:

"Game Changer" (2018): Scott Hunter, jogador profissional de hóquei nos EUA, se apaixona pelo barista Kip Grady.

Shane Hollander, capitão do Montreal Voyagers (Canadá), se envolve com Ilya Rozanov, capitão russo do Boston Bears (EUA). "Tough Guy" (2020): Ryan Price, estrela do Toronto Guardians, se reconecta com o "crush" do ensino médio, o músico Fabian Salah.

Ryan Price, estrela do Toronto Guardians, se reconecta com o "crush" do ensino médio, o músico Fabian Salah. "Common Goal" (2020): o goleiro Eric Bennett reconhece sua atração por outros homens e começa a sair com alguns deles, incluindo Kyle Swift, estudante de pós-graduação e bartender.

o goleiro Eric Bennett reconhece sua atração por outros homens e começa a sair com alguns deles, incluindo Kyle Swift, estudante de pós-graduação e bartender. "Role Model" (2021): Troy Barrett é transferido para um time em dificuldade e desenvolve sentimentos por Harris Drover, gerente de redes sociais.

Troy Barrett é transferido para um time em dificuldade e desenvolve sentimentos por Harris Drover, gerente de redes sociais. "The Long Game" (2022): a história retorna a Shane Hollander e Ilya Rozanov, agora em outra fase do relacionamento.

Troy Barrett é transferido para um time em dificuldade e desenvolve sentimentos por Harris Drover, gerente de redes sociais. "The Long Game" (2022): a história retorna a Shane Hollander e Ilya Rozanov, agora em outra fase do relacionamento.

Além desses seis volumes, Rachel Reid já anunciou um sétimo livro, previsto para setembro de 2026.

Quais livros são sobre Shane e Ilya?

Dentro da coleção "Game Changers", dois livros são diretamente centrados em Shane Hollander e Ilya Rozanov:

"Heated Rivalry" (2019)

É o romance que apresenta o casal e serve de base para a primeira temporada da série "Heated Rivalry".

A história acompanha a relação entre Shane (capitão do Montreal Voyagers) e Ilya (capitão do Boston Bears), que se estende por anos e acontece de forma clandestina quando os times se enfrentam.

"The Long Game" (2022)

É o livro que retoma a história de Shane e Ilya. No material, eles já aceitaram seus sentimentos e querem viver o relacionamento com mais abertura — especialmente Ilya.

A obra também destaca o desgaste de manter a relação em segredo por uma década e o dilema entre vida pessoal e carreira.