Pop

Novo filme de Zendaya e Robert Pattinson ganha primeiro cartaz

'The Drama' deve chegar aos cinemas em abril de 2026

The Drama: veja tudo o que sabemos sobre novo filme de Zendaya e Robert Pattinson

The Drama: veja tudo o que sabemos sobre novo filme de Zendaya e Robert Pattinson (Divulgação/A24)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 04h26.

O novo filme estrelado por Zendaya ("Euphoria") e Robert Pattinson ("Batman") ganhou seu primeiro cartaz nesta terça-feira, 9. "The Drama" deve chegar aos cinemas em abril de 2026, produzido pela A24.

O longa é escrito e dirigido por Kristoffer Borgli. O elenco também conta com nomes como Alana Haim, Mamoudou Athie e Hailey Gates. Apesar da produção já estar chamando atenção, ainda é um mistério em Hollywood. O filme está sendo produzido em segredo e nem a trama principal foi revelada.

O que se sabe até o momento é que Zendaya e Pattinson devem interpretar um casal que passa por algo inesperado antes do casamento.

O filme estreia em 3 de abril nos cinemas dos Estados Unidos. No Brasil, deve chegar seis dias depois.

2026 é o ano deles

"The Drama" será terceira produção em conjunto de Zendaya e de Pattinson no ano que vem. O ator irá interpretar o vilão Scytale em Duna: Parte 3, fim da trilogia protagonizada por Zendaya e Thimothée Chalamet. O longa chega ao Brasil em dezembro de 2026.

Antes disso, em julho, a dupla vai estrelar "A Odisseia" ao lado de um elenco de peso. Dirigido por Christopher Nolan, já é um dos títulos mais aguardados para o próximo ano.

