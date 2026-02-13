'Heated Rivalry' estreia no Brasil nesta sexta; veja horário e onde assistir

'Heated Rivalry': série de hóquei estreia no Brasil na plataforma de streaming HBO Max (Divulgação/HBO)
Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 07h13.
A série “Heated Rivalry” estreia no Brasil nesta sexta-feira, 13, na HBO Max, com lançamento marcado para 3h da madrugada (horário de Brasília). Baseada nos livros da saga “Game Changers”, da autora Rachel Reid, a produção mistura romance e drama esportivo ao acompanhar dois jogadores de hóquei que defendem equipes rivais.
Até então inédita no país, a série se tornou um dos títulos mais comentados nos Estados Unidos e no Canadá. A trama combina tensão emocional, desenvolvimento de personagens e cenas no gelo.
“Heated Rivalry” chega ao catálogo da HBO Max nesta sexta-feira. 13, com estreia confirmada para 3h da madrugada (horário de Brasília).
A estreia do primeiro episódio acontece às 3h da madrugada, no horário de Brasília.
A série estará disponível na HBO Max, plataforma de streaming responsável pelo lançamento no Brasil.
“Heated Rivalry” é baseada nos livros da série “Game Changers”, da autora Rachel Reid, e acompanha Shane Hollander e Ilya Rozanov, dois atletas rivais no gelo que passam a viver um relacionamento secreto. A trama mostra os impactos do romance na carreira esportiva e na vida pessoal dos protagonistas.
O relacionamento começa com encontros intensos e evolui para uma história marcada por tensão emocional e pelo receio de assumir a própria identidade em um ambiente esportivo conservador.
A primeira temporada tem seis episódios. Após a estreia, os capítulos serão lançados semanalmente, sempre às sextas-feiras.
O último episódio está previsto para 20 de março.