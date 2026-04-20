‘Jury Duty’: molho falso da 2ª temporada da série vira produto real

A segunda temporada da série de comédia "Jury Duty", batizada de "Na Mira do Júri: Retiro Corporativo" no Brasil, terminou neste mês com um daqueles desfechos que misturam humor e surpresa. No centro da história está Anthony Norman, que passa a temporada acreditando trabalhar para uma empresa de molhos — sem saber que tudo fazia parte de um programa de televisão.

Ele é contratado como funcionário temporário para participar de um retiro corporativo da empresa "Rockin’ Grandmas", uma marca fictícia de molhos de pimenta, e acredita estar participando de um documentário de baixo orçamento sobre empresas familiares.

Ao longo dos episódios, ele interage com colegas e situações completamente roteirizadas, sem saber que está no centro de um reality encenado. No episódio final, exibido no último dia 3 de abril, ele descobre a verdade e recebe US$ 150 mil pela participação.

Diferentemente do protagonista, o público sabe desde o início que a "Rockin’ Grandmas" foi criada apenas para sustentar a narrativa da série. Ainda assim, a brincadeira ultrapassou a tela: a empresa inventada deu origem a produtos de verdade.

Agora, fãs já podem comprar os molhos na vida real. A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Prime Video e a Dave’s Gourmet, que lançou uma linha com quatro sabores inspirados no universo da produção.

Entre as opções estão versões com perfil jamaicano, um molho defumado com habanero e chipotle e receitas com toque adocicado de frutas como manga e abacaxi. Os produtos são vendidos na Amazon nos Estados Unidos, em frascos individuais de 148 ml ou em kits.

As embalagens seguem a estética bem-humorada da série, com cores chamativas e referências diretas à trama.

“Adoramos a ideia de que algo criado dentro de um mundo pensado para uma pessoa pudesse chegar ao mundo real para muito mais gente”, disse Matthew Insolia, presidente da Dave’s Gourmet, em entrevista à Variety. “Agora os fãs podem experimentar. Sem atuação.”

Veja o trailer da 2ª temporada de 'Jury Duty'