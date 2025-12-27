Pop

Quando estreia a segunda temporada de ‘Heated Rivalry’?

Série baseada nos livros de Rachel Reid foi renovada após repercussão da 1ª temporada

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 06h00.

A segunda temporada de "Heated Rivalry" já está confirmada, mas ainda não tem data de estreia definida. Segundo o criador da série, os novos episódios não devem chegar antes de 2027. A informação foi revelada pelo criador Jacob Tierney em entrevista à Variety.

O primeiro ano da produção, que acompanha o romance entre dois jogadores profissionais de hóquei, chegou ao fim recentemente e impulsionou forte repercussão nas redes sociais.

De acordo com Tierney, o atraso está ligado ao processo de desenvolvimento dos roteiros. O criador afirmou que, diferentemente do ano anterior, nenhum episódio da nova temporada havia sido escrito até o fim de 2025.

A equipe trabalha com o objetivo de evitar um intervalo superior a dois anos entre as temporadas. Ao mesmo tempo, a produção busca não acelerar o lançamento apenas pelo sucesso inicial da série.

Segundo o criador, o trabalho nos novos episódios já foi retomado, com foco em manter a consistência narrativa do primeiro ano.

Qual é a história de 'Heated Rivalry'?

A série acompanha Shane Hollander e Ilya Rozanov, dois atletas rivais no gelo que enfrentam a pressão de um relacionamento secreto. A trama aborda os impactos do romance nas carreiras esportivas e na vida pessoal dos protagonistas.

A produção é estrelada por Hudson Williams e Connor Storrie e é baseada nos livros da escritora Rachel Reid.

A história foi apresentada no livro Heated Rivalry, de 2019, e continuada em The Long Game, lançado em 2022.

Os episódios da primeira temporada de "Heated Rivalry" estão disponíveis para assistir nos Estados Unidos pelo canal HBO e pela plataforma HBO Max, enquanto no Canadá a exibição ocorre pelo serviço Crave.

Até o momento, não há lançamento oficial da série no Brasil, nem previsão de estreia em outros territórios.

