Quando estreia a segunda temporada de ‘Heated Rivalry’?

A segunda temporada de "Heated Rivalry" já está confirmada, mas ainda não tem data de estreia definida. Segundo o criador da série, os novos episódios não devem chegar antes de 2027. A informação foi revelada pelo criador Jacob Tierney em entrevista à Variety.

O primeiro ano da produção, que acompanha o romance entre dois jogadores profissionais de hóquei, chegou ao fim recentemente e impulsionou forte repercussão nas redes sociais.

De acordo com Tierney, o atraso está ligado ao processo de desenvolvimento dos roteiros. O criador afirmou que, diferentemente do ano anterior, nenhum episódio da nova temporada havia sido escrito até o fim de 2025.

A equipe trabalha com o objetivo de evitar um intervalo superior a dois anos entre as temporadas. Ao mesmo tempo, a produção busca não acelerar o lançamento apenas pelo sucesso inicial da série.

Segundo o criador, o trabalho nos novos episódios já foi retomado, com foco em manter a consistência narrativa do primeiro ano.

Qual é a história de 'Heated Rivalry'?

A série acompanha Shane Hollander e Ilya Rozanov, dois atletas rivais no gelo que enfrentam a pressão de um relacionamento secreto. A trama aborda os impactos do romance nas carreiras esportivas e na vida pessoal dos protagonistas.

A produção é estrelada por Hudson Williams e Connor Storrie e é baseada nos livros da escritora Rachel Reid.

A história foi apresentada no livro Heated Rivalry, de 2019, e continuada em The Long Game, lançado em 2022.

Os episódios da primeira temporada de "Heated Rivalry" estão disponíveis para assistir nos Estados Unidos pelo canal HBO e pela plataforma HBO Max, enquanto no Canadá a exibição ocorre pelo serviço Crave.

Até o momento, não há lançamento oficial da série no Brasil, nem previsão de estreia em outros territórios.