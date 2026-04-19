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Heated Rivalry: criador revela mudanças para segunda temporada, que será 'mais séria'

Nova fase da série muda o tom da história e aprofunda relação dos protagonistas

Temporada introduz novos personagens a partir de elementos de Role Model, quinto livro da série. (Crave/HBO Max/Reprodução)

Temporada introduz novos personagens a partir de elementos de Role Model, quinto livro da série. (Crave/HBO Max/Reprodução)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 19 de abril de 2026 às 13h05.

O criador e produtor-executivo de Heated Rivalry (Rivalidade Ardente), Jacob Tierney, confirmou que já está escrevendo a segunda temporada da série e revelou detalhes sobre os novos episódios. Segundo ele,nova temporada de Heated Rivalry terá como base o livro The Long Game, sexto volume da série Game Changers.

Na trama, os protagonistas Shane Hollander (Hudson Williams) e Ilya Rozanov (Connor Storrie) já estão em um relacionamento e passam a lidar com o cotidiano da vida a dois.

“‘The Long Game’ é um livro emocionalmente sofisticado que leva esse casal a sério”, afirmou Tierney.

O criador também confirmou que a nova temporada terá elementos de Role Model, quinto livro da série, mantendo o foco no casal principal.

“Ilya e Shane são o coração desta série, do meu programa. Sempre será sobre Ilya e Shane, essa é a trajetória que percorre a série à medida que o mundo deles se expande”, declarou.

Durante participação em um painel na BookCon, em Nova York, ao lado da autora Rachel Reid, Tierney afirmou que a nova fase da produção terá mudanças no tom da narrativa. Segundo ele, a história entra em um momento mais sério em comparação à primeira temporada.

“O desafio, do ponto de vista da adaptação, é que você está em um território muito mais sério. Muito do que era inicialmente — ainda há muita paquera e muito sexo — mas esse tipo de perigo, esse tipo de coisa de sexo adolescente em quarto de hotel praticamente desapareceu. E isso apresenta desafios realmente novos”, disse.

 Quando estreia a 2ª temporada de Heated Rivalry?

A segunda temporada de Heated Rivalry está prevista para estrear em agosto de 2027 no streaming.

Acompanhe tudo sobre:SériesAtores e atrizes

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