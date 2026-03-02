Pop

Quando é o show ao vivo do BTS na Netflix?

Além do show transmitido ao vivo, a empresa de streaming também confirmou o lançamento de um documentário sobre os bastidores do novo álbum

Grupo sul coreano BTS: receita bilionária, público global e presença institucional marcam a trajetória do grupo em mais de uma década (Astrid Stawiarz/Dick Clark Productions/Getty Images)

Paloma Lazzaro
Estagiária de jornalismo

Publicado em 2 de março de 2026 às 15h33.

O BTS, um dos maiores grupos pop da Coreia do Sul, voltou do hiato de quatro anos com uma agenda cheia. Além do novo álbum Arirang e da turnê mundial BTS World Tour Love Yourself Speak Yourself, o grupo também marcará presença na Netflix.

A empresa de streaming anunciou no começo de fevereiro dois lançamentos dos Bangtan Boys: um show transmitido ao vivo, no dia 21 de março, e um documentário mostrando os bastidores do novo álbum Arirang, disponibilizado no dia 27 de março.

Além da dobradinha de lançamentos na Netflix, o grupo também estará nas telonas. A Trafalgar Releasing firmou parceria com a HYBE e a BigHit Music para levar a turnê mundial “BTS World Tour ‘Arirang’ às salas de cinema em todo o mundo, com duas transmissões ao vivo já programadas para abril.

Novo álbum em março

comeback do BTS gira em torno, sobretudo, do décimo álbum de estúdio do grupo, Arirang.

O lançamento está previsto para o dia 20 de março de 2026, pela Big Hit Music. No dia seguinte, 21, ocorrerá um concerto gratuito na praça Gwanghwamun, em Seul, antes do início da turnê mundial, que inclui três apresentações em São Paulo no final de outubro. Esse é o show que será transmitido pela Netflix.

Esse disco será o primeiro desde Proof, lançado em junho de 2022, pouco antes da pausa oficial do grupo. A confirmação veio após a imprensa sul-coreana divulgar a data, posteriormente validada pela BigHit Music em uma publicação na rede X em coreano.

Antes mesmo do anúncio oficial, os próprios integrantes começaram a dar pistas diretamente aos fãs. Alguns membros do ARMY receberam cartas manuscritas com a data “2026.3.20”.

Em uma das mensagens, RM escreveu que estava "esperando por este momento mais desesperadamente do que qualquer outra pessoa."

Jin afirmou: “Cumprimentei vocês como solista em 2023 e 2024, mas agora finalmente posso cumprimentá-los como parte de um time novamente.” J-Hope comemorou: “Finalmente, é o ano em que estaremos todos juntos com vocês!!”, enquanto Jungkook pediu: “Por favor, cuidem bem de nós neste ano também.”

O hiato de quase quatro anos

A pausa do BTS ocorreu no auge da carreira do grupo, que havia se tornado o maior nome do K-pop no mundo.

Desde a estreia, em 2013, o septeto — formado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook — acumulou feitos históricos, como ser o primeiro grupo de K-pop a vencer um Billboard Music Award, em 2017, a se apresentar no Saturday Night Live, em 2018, e a receber uma indicação ao Grammy, em 2020.

O hiato foi motivado pela legislação sul-coreana, que exige que homens aptos entre 18 e 28 anos cumpram de 18 a 21 meses de serviço militar.

O BTS conseguiu adiar temporariamente essa obrigação graças a uma lei que permitia a estrelas do pop postergar o alistamento até os 30 anos, mas o prazo chegou em 2022 para Jin, o integrante mais velho, e os demais seguiram na sequência.

Todos concluíram o serviço até 2025 e passaram a trabalhar em novas músicas pouco depois, ainda que tenham lançado projetos solo durante o período afastados como grupo.

Como será a turnê do BTS?

A turnê começa no dia 9 de abril em Goyang, na Coreia do Sul. A partir daí, o grupo passará em Tóquio, no Japão, antes de iniciar um bloco de shows na América do norte. Antes de irem para Madrid, na Espanha, e outros destinos europeus, o BTS irá realizar apresentações em Busan, na Coreia do Sul.

Confira abaixo todas as datas:

CidadePaísData
GoyangCoreia do Sul9 de abril de 2026
GoyangCoreia do Sul11 de abril de 2026
GoyangCoreia do Sul12 de abril de 2026
TóquioJapão17 de abril de 2026
TóquioJapão18 de abril de 2026
TampaEstados Unidos25 de abril de 2026
TampaEstados Unidos26 de abril de 2026
El PasoEstados Unidos2 de maio de 2026
El PasoEstados Unidos3 de maio de 2026
Cidade do MéxicoMéxico7 de maio de 2026
Cidade do MéxicoMéxico9 de maio de 2026
Cidade do MéxicoMéxico10 de maio de 2026
StanfordEstados Unidos16 de maio de 2026
StanfordEstados Unidos17 de maio de 2026
Las VegasEstados Unidos23 de maio de 2026
Las VegasEstados Unidos24 de maio de 2026
Las VegasEstados Unidos27 de maio de 2026
BusanCoreia do Sul12 de junho de 2026
BusanCoreia do Sul13 de junho de 2026
MadriEspanha26 de junho de 2026
MadriEspanha27 de junho de 2026
BruxelasBélgica1º de julho de 2026
BruxelasBélgica2 de julho de 2026
LondresReino Unido6 de julho de 2026
LondresReino Unido7 de julho de 2026
MuniqueAlemanha11 de julho de 2026
MuniqueAlemanha12 de julho de 2026
ParisFrança17 de julho de 2026
ParisFrança18 de julho de 2026
East RutherfordEstados Unidos1º de agosto de 2026
East RutherfordEstados Unidos2 de agosto de 2026
FoxboroughEstados Unidos5 de agosto de 2026
FoxboroughEstados Unidos6 de agosto de 2026
BaltimoreEstados Unidos10 de agosto de 2026
BaltimoreEstados Unidos11 de agosto de 2026
ArlingtonEstados Unidos15 de agosto de 2026
ArlingtonEstados Unidos16 de agosto de 2026
TorontoCanadá22 de agosto de 2026
TorontoCanadá23 de agosto de 2026
ChicagoEstados Unidos27 de agosto de 2026
ChicagoEstados Unidos28 de agosto de 2026
Los AngelesEstados Unidos1º de setembro de 2026
Los AngelesEstados Unidos2 de setembro de 2026
Los AngelesEstados Unidos5 de setembro de 2026
Los AngelesEstados Unidos6 de setembro de 2026
BogotáColômbia2 de outubro de 2026
BogotáColômbia3 de outubro de 2026
LimaPeru9 de outubro de 2026
LimaPeru10 de outubro de 2026
SantiagoChile16 de outubro de 2026
SantiagoChile17 de outubro de 2026
Buenos AiresArgentina23 de outubro de 2026
Buenos AiresArgentina24 de outubro de 2026
São PauloBrasil28 de outubro de 2026
São PauloBrasil30 de outubro de 2026
São PauloBrasil31 de outubro de 2026
KaohsiungTaiwan19 de novembro de 2026
KaohsiungTaiwan21 de novembro de 2026
KaohsiungTaiwan22 de novembro de 2026
BangkokTailândia3 de dezembro de 2026
BangkokTailândia
Acompanhe tudo sobre:Música popNetflixLançamentos

