Quando é o show ao vivo do BTS na Netflix?

O BTS, um dos maiores grupos pop da Coreia do Sul, voltou do hiato de quatro anos com uma agenda cheia. Além do novo álbum Arirang e da turnê mundial BTS World Tour Love Yourself Speak Yourself, o grupo também marcará presença na Netflix.

A empresa de streaming anunciou no começo de fevereiro dois lançamentos dos Bangtan Boys: um show transmitido ao vivo, no dia 21 de março, e um documentário mostrando os bastidores do novo álbum Arirang, disponibilizado no dia 27 de março.

Além da dobradinha de lançamentos na Netflix, o grupo também estará nas telonas. A Trafalgar Releasing firmou parceria com a HYBE e a BigHit Music para levar a turnê mundial “BTS World Tour ‘Arirang’ às salas de cinema em todo o mundo, com duas transmissões ao vivo já programadas para abril.

Novo álbum em março

O comeback do BTS gira em torno, sobretudo, do décimo álbum de estúdio do grupo, Arirang.

O lançamento está previsto para o dia 20 de março de 2026, pela Big Hit Music. No dia seguinte, 21, ocorrerá um concerto gratuito na praça Gwanghwamun, em Seul, antes do início da turnê mundial, que inclui três apresentações em São Paulo no final de outubro. Esse é o show que será transmitido pela Netflix.

Esse disco será o primeiro desde Proof, lançado em junho de 2022, pouco antes da pausa oficial do grupo. A confirmação veio após a imprensa sul-coreana divulgar a data, posteriormente validada pela BigHit Music em uma publicação na rede X em coreano.

Antes mesmo do anúncio oficial, os próprios integrantes começaram a dar pistas diretamente aos fãs. Alguns membros do ARMY receberam cartas manuscritas com a data “2026.3.20”.

Em uma das mensagens, RM escreveu que estava "esperando por este momento mais desesperadamente do que qualquer outra pessoa."

Jin afirmou: “Cumprimentei vocês como solista em 2023 e 2024, mas agora finalmente posso cumprimentá-los como parte de um time novamente.” J-Hope comemorou: “Finalmente, é o ano em que estaremos todos juntos com vocês!!”, enquanto Jungkook pediu: “Por favor, cuidem bem de nós neste ano também.”

O hiato de quase quatro anos

A pausa do BTS ocorreu no auge da carreira do grupo, que havia se tornado o maior nome do K-pop no mundo.

Desde a estreia, em 2013, o septeto — formado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook — acumulou feitos históricos, como ser o primeiro grupo de K-pop a vencer um Billboard Music Award, em 2017, a se apresentar no Saturday Night Live, em 2018, e a receber uma indicação ao Grammy, em 2020.

O hiato foi motivado pela legislação sul-coreana, que exige que homens aptos entre 18 e 28 anos cumpram de 18 a 21 meses de serviço militar.

O BTS conseguiu adiar temporariamente essa obrigação graças a uma lei que permitia a estrelas do pop postergar o alistamento até os 30 anos, mas o prazo chegou em 2022 para Jin, o integrante mais velho, e os demais seguiram na sequência.

Todos concluíram o serviço até 2025 e passaram a trabalhar em novas músicas pouco depois, ainda que tenham lançado projetos solo durante o período afastados como grupo.

Como será a turnê do BTS?

A turnê começa no dia 9 de abril em Goyang, na Coreia do Sul. A partir daí, o grupo passará em Tóquio, no Japão, antes de iniciar um bloco de shows na América do norte. Antes de irem para Madrid, na Espanha, e outros destinos europeus, o BTS irá realizar apresentações em Busan, na Coreia do Sul.

Confira abaixo todas as datas: