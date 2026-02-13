Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Turnê mundial do BTS chegará aos cinemas em abril

Transmissões ao vivo de dois show da turnê mundial dos Bangtan Boys serão realizadas em cinemas de diversos países

"BTS Break The Silence: The Movie": terceira maior bilheteria do último final de semana. (VIACOM/Reuters)

"BTS Break The Silence: The Movie": terceira maior bilheteria do último final de semana. (VIACOM/Reuters)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 06h00.

O BTS, um dos maiores grupos pop da Coreia do Sul, voltou do hiato de quatro anos com uma agenda cheia. Além do novo álbum Arirang, da turnê mundial e da dobradinha de lançamentos na Netflix, o grupo também estará nas telonas.

A Trafalgar Releasing firmou parceria com a HYBE e a BigHit Music para levar a turnê mundial “BTS World Tour ‘Arirang’ às salas de cinema em todo o mundo, com duas transmissões ao vivo já programadas para abril.

O grupo de K-pop formado por RM, Jin, Suga, J-hope, Jimin, V e Jung Kook apresentará shows completos transmitidos ao vivo nos cinemas.

Essa é a primeira turnê do BTS desde “Permission to Dance on Stage”, realizada entre 2021 e 2022.

Quando serão as transmissões ao vivo?

As exibições ao vivo acontecerão em duas datas: 11 de abril, direto de Goyang, e 18 de abril, a partir de Tóquio.

Cada território exibirá os concertos duas vezes para acomodar os diferentes fusos horários ao redor do mundo.

Onde serão as sessões?

A Trafalgar Releasing opera em mais de 15 mil cinemas distribuídos em 132 países, inclusive no Brasil.

As transmissões ao vivo farão parte dessa rede global, permitindo que fãs acompanhem os shows nas telonas em diversos mercados simultaneamente. Novas datas de exibições ao vivo ao longo do ano estão previstas, com detalhes a serem anunciados.

Segundo Marc Allenby, CEO da Trafalgar Releasing, o anúncio da turnê foi recebido com “extraordinária demanda global”. “A Trafalgar Releasing tem muito orgulho de levar um dos momentos culturais mais significativos do ano para o público de cinema em todo o mundo”, afirmou. Ele destacou ainda que as apresentações completas de Goyang e Tóquio oferecerão ao público a oportunidade de vivenciar a turnê em tela grande.

A empresa já distribuiu anteriormente “Taylor Swift | The Eras Tour”, que se tornou o filme-concerto de maior bilheteria da história.

Novo álbum em março

comeback do BTS gira em torno, sobretudo, do décimo álbum de estúdio do grupo, Arirang.

O lançamento está previsto para o dia 20 de março de 2026 pela Big Hit Music. No dia seguinte ocorrerá um concerto gratuito na praça Gwanghwamun, em Seul, antes do início da turnê mundial, que inclui três apresentações em São Paulo no final de outubro. Esse é o show que será transmitido pela Netflix.

Esse disco será o primeiro desde Proof, lançado em junho de 2022, pouco antes da pausa oficial do grupo. A confirmação veio após a imprensa sul-coreana divulgar a data, posteriormente validada pela BigHit Music em uma publicação na rede X em coreano.

Antes mesmo do anúncio oficial, os próprios integrantes começaram a dar pistas diretamente aos fãs. Alguns membros do ARMY receberam cartas manuscritas com a data “2026.3.20”.

O hiato de quase quatro anos

A pausa do BTS ocorreu no auge da carreira do grupo, que havia se tornado o maior nome do K-pop no mundo.

Desde a estreia, em 2013, o septeto — formado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook — acumulou feitos históricos, como ser o primeiro grupo de K-pop a vencer um Billboard Music Award, em 2017, a se apresentar no Saturday Night Live, em 2018, e a receber uma indicação ao Grammy, em 2020.

O hiato foi motivado pela legislação sul-coreana, que exige que homens aptos entre 18 e 28 anos cumpram de 18 a 21 meses de serviço militar.

O BTS conseguiu adiar temporariamente essa obrigação graças a uma lei que permitia a estrelas do pop postergar o alistamento até os 30 anos, mas o prazo chegou em 2022 para Jin, o integrante mais velho, e os demais seguiram na sequência.

Todos concluíram o serviço até 2025 e passaram a trabalhar em novas músicas pouco depois, ainda que tenham lançado projetos solo durante o período afastados como grupo.

Como será a turnê do BTS?

A turnê inclui 34 cidades e 82 shows.

Os concertos contam com palco em formato 360 graus, com design “in-the-round”, pensado para criar uma experiência imersiva, com o público posicionado ao redor da apresentação.

A série de shows acompanha o lançamento do quinto álbum de estúdio do grupo, Arirang, previsto para 20 de março.

A turnê começa no dia 9 de abril em Goyang, na Coreia do Sul. A partir daí, o grupo passará em Tóquio, no Japão, antes de iniciar um bloco de shows na América do Norte. Antes de irem para Madrid, na Espanha, e outros destinos europeus, o BTS irá realizar apresentações em Busan, na Coreia do Sul.

Confira abaixo todas as datas:

CidadePaísData
GoyangCoreia do Sul9 de abril de 2026
GoyangCoreia do Sul11 de abril de 2026
GoyangCoreia do Sul12 de abril de 2026
TóquioJapão17 de abril de 2026
TóquioJapão18 de abril de 2026
TampaEstados Unidos25 de abril de 2026
TampaEstados Unidos26 de abril de 2026
El PasoEstados Unidos2 de maio de 2026
El PasoEstados Unidos3 de maio de 2026
Cidade do MéxicoMéxico7 de maio de 2026
Cidade do MéxicoMéxico9 de maio de 2026
Cidade do MéxicoMéxico10 de maio de 2026
StanfordEstados Unidos16 de maio de 2026
StanfordEstados Unidos17 de maio de 2026
Las VegasEstados Unidos23 de maio de 2026
Las VegasEstados Unidos24 de maio de 2026
Las VegasEstados Unidos27 de maio de 2026
BusanCoreia do Sul12 de junho de 2026
BusanCoreia do Sul13 de junho de 2026
MadriEspanha26 de junho de 2026
MadriEspanha27 de junho de 2026
BruxelasBélgica1º de julho de 2026
BruxelasBélgica2 de julho de 2026
LondresReino Unido6 de julho de 2026
LondresReino Unido7 de julho de 2026
MuniqueAlemanha11 de julho de 2026
MuniqueAlemanha12 de julho de 2026
ParisFrança17 de julho de 2026
ParisFrança18 de julho de 2026
East RutherfordEstados Unidos1º de agosto de 2026
East RutherfordEstados Unidos2 de agosto de 2026
FoxboroughEstados Unidos5 de agosto de 2026
FoxboroughEstados Unidos6 de agosto de 2026
BaltimoreEstados Unidos10 de agosto de 2026
BaltimoreEstados Unidos11 de agosto de 2026
ArlingtonEstados Unidos15 de agosto de 2026
ArlingtonEstados Unidos16 de agosto de 2026
TorontoCanadá22 de agosto de 2026
TorontoCanadá23 de agosto de 2026
ChicagoEstados Unidos27 de agosto de 2026
ChicagoEstados Unidos28 de agosto de 2026
Los AngelesEstados Unidos1º de setembro de 2026
Los AngelesEstados Unidos2 de setembro de 2026
Los AngelesEstados Unidos5 de setembro de 2026
Los AngelesEstados Unidos6 de setembro de 2026
BogotáColômbia2 de outubro de 2026
BogotáColômbia3 de outubro de 2026
LimaPeru9 de outubro de 2026
LimaPeru10 de outubro de 2026
SantiagoChile16 de outubro de 2026
SantiagoChile17 de outubro de 2026
Buenos AiresArgentina23 de outubro de 2026
Buenos AiresArgentina24 de outubro de 2026
São PauloBrasil28 de outubro de 2026
São PauloBrasil30 de outubro de 2026
São PauloBrasil31 de outubro de 2026
KaohsiungTaiwan19 de novembro de 2026
KaohsiungTaiwan21 de novembro de 2026
KaohsiungTaiwan22 de novembro de 2026
BangkokTailândia3 de dezembro de 2026
BangkokTailândia
Acompanhe tudo sobre:Indústria da músicaMúsica popCoreia do Sul

Mais de Pop

BBB 26: quem ganhou a Prova do Líder? Dinâmica já dura 6 horas

BBB 26: Prova do Líder completa 6 horas; veja quem está na disputa

BBB 26: que horas começa o programa hoje?

BBB 26: entenda a dinâmica da 5ª semana do programa

Mais na Exame

Mercados

'Bancões' da B3 lucraram menos em 2025. Culpa do BB — e poderia ter sido pior

Infraestrutura

Crédito a exportação é essencial para a infraestrutura, diz diretor do Sinicon

Esporte

Veja resultados dos jogos de ontem pelo Brasileirão 2026

Pop

BBB 26: quem ganhou a Prova do Líder? Dinâmica já dura 6 horas