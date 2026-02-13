Turnê mundial do BTS chegará aos cinemas em abril

O BTS, um dos maiores grupos pop da Coreia do Sul, voltou do hiato de quatro anos com uma agenda cheia. Além do novo álbum Arirang, da turnê mundial e da dobradinha de lançamentos na Netflix, o grupo também estará nas telonas.

A Trafalgar Releasing firmou parceria com a HYBE e a BigHit Music para levar a turnê mundial “BTS World Tour ‘Arirang’ às salas de cinema em todo o mundo, com duas transmissões ao vivo já programadas para abril.

O grupo de K-pop formado por RM, Jin, Suga, J-hope, Jimin, V e Jung Kook apresentará shows completos transmitidos ao vivo nos cinemas.

Essa é a primeira turnê do BTS desde “Permission to Dance on Stage”, realizada entre 2021 e 2022.

Quando serão as transmissões ao vivo?

As exibições ao vivo acontecerão em duas datas: 11 de abril, direto de Goyang, e 18 de abril, a partir de Tóquio.

Cada território exibirá os concertos duas vezes para acomodar os diferentes fusos horários ao redor do mundo.

Onde serão as sessões?

A Trafalgar Releasing opera em mais de 15 mil cinemas distribuídos em 132 países, inclusive no Brasil.

As transmissões ao vivo farão parte dessa rede global, permitindo que fãs acompanhem os shows nas telonas em diversos mercados simultaneamente. Novas datas de exibições ao vivo ao longo do ano estão previstas, com detalhes a serem anunciados.

Segundo Marc Allenby, CEO da Trafalgar Releasing, o anúncio da turnê foi recebido com “extraordinária demanda global”. “A Trafalgar Releasing tem muito orgulho de levar um dos momentos culturais mais significativos do ano para o público de cinema em todo o mundo”, afirmou. Ele destacou ainda que as apresentações completas de Goyang e Tóquio oferecerão ao público a oportunidade de vivenciar a turnê em tela grande.

A empresa já distribuiu anteriormente “Taylor Swift | The Eras Tour”, que se tornou o filme-concerto de maior bilheteria da história.

Novo álbum em março

O comeback do BTS gira em torno, sobretudo, do décimo álbum de estúdio do grupo, Arirang.

O lançamento está previsto para o dia 20 de março de 2026 pela Big Hit Music. No dia seguinte ocorrerá um concerto gratuito na praça Gwanghwamun, em Seul, antes do início da turnê mundial, que inclui três apresentações em São Paulo no final de outubro. Esse é o show que será transmitido pela Netflix.

Esse disco será o primeiro desde Proof, lançado em junho de 2022, pouco antes da pausa oficial do grupo. A confirmação veio após a imprensa sul-coreana divulgar a data, posteriormente validada pela BigHit Music em uma publicação na rede X em coreano.

Antes mesmo do anúncio oficial, os próprios integrantes começaram a dar pistas diretamente aos fãs. Alguns membros do ARMY receberam cartas manuscritas com a data “2026.3.20”.

O hiato de quase quatro anos

A pausa do BTS ocorreu no auge da carreira do grupo, que havia se tornado o maior nome do K-pop no mundo.

Desde a estreia, em 2013, o septeto — formado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook — acumulou feitos históricos, como ser o primeiro grupo de K-pop a vencer um Billboard Music Award, em 2017, a se apresentar no Saturday Night Live, em 2018, e a receber uma indicação ao Grammy, em 2020.

O hiato foi motivado pela legislação sul-coreana, que exige que homens aptos entre 18 e 28 anos cumpram de 18 a 21 meses de serviço militar.

O BTS conseguiu adiar temporariamente essa obrigação graças a uma lei que permitia a estrelas do pop postergar o alistamento até os 30 anos, mas o prazo chegou em 2022 para Jin, o integrante mais velho, e os demais seguiram na sequência.

Todos concluíram o serviço até 2025 e passaram a trabalhar em novas músicas pouco depois, ainda que tenham lançado projetos solo durante o período afastados como grupo.

Como será a turnê do BTS?

A turnê inclui 34 cidades e 82 shows.

Os concertos contam com palco em formato 360 graus, com design “in-the-round”, pensado para criar uma experiência imersiva, com o público posicionado ao redor da apresentação.

A série de shows acompanha o lançamento do quinto álbum de estúdio do grupo, Arirang, previsto para 20 de março.

A turnê começa no dia 9 de abril em Goyang, na Coreia do Sul. A partir daí, o grupo passará em Tóquio, no Japão, antes de iniciar um bloco de shows na América do Norte. Antes de irem para Madrid, na Espanha, e outros destinos europeus, o BTS irá realizar apresentações em Busan, na Coreia do Sul.

Confira abaixo todas as datas: