São Paulo é uma das cidades que mais terão shows do BTS

Na lista de apresentações do grupo na próxima turnê mundial, a capital paulista se destaca pelo número de eventos

BTS: grupo fará três shows em São Paulo em 2026 (McDonald's/Reprodução)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 13h39.

O BTS, um dos maiores grupos pop da Coreia do Sul, anunciou nesta terça-feira, 13, uma turnê mundial, chamada BTS World Tour Love Yourself Speak Yourself.

O grupo volta de um hiato de quatro anos e já está com um novo álbum no caminho.

Na lista divulgada em seu website oficial, os Bangtan Boys já divulgaram três shows em São Paulo, no Brasil. 

A capital paulista é um dos destinos que mais terão apresentações do grupo.

Além de São Paulo, apenas as cidades de Goyang na Coreia do Sul, Cidade do México, no México, Las Vegas, nos EUA, e Kaohsiung, em Taiwan, terão três shows do BTS.

Já Los Angeles, nos EUA, lidera em número de eventos, com quatro datas reservadas.

Quando serão os shows do BTS no Brasil?

Em São Paulo, os três shows do BTS ocorrerão nos dias 28, 30 e 31 de outubro.

As apresentações vêm em uma leva de datas na América do Sul, que inclui Bogotá, na Colômbia, Lima, no Peru, Santiago, no Chile, e Buenos Aires, na Argentina.

O local dos shows, preços e tipos de ingressos ainda não foram anunciados, mas o ARMY já pode separar as datas na agenda.

Como será a turnê do BTS?

A turnê começa no dia 9 de abril em Goyang, na Coreia do Sul. A partir daí, o grupo passará em Tóquio, no Japão, antes de iniciar um bloco de shows na América do norte. Antes de irem para Madrid, na Espanha, e outros destinos europeus, o BTS irá realizar apresentações em Busan, na Coreia do Sul.

Confira abaixo todas as datas:

CidadePaísData
GoyangCoreia do Sul9 de abril de 2026
GoyangCoreia do Sul11 de abril de 2026
GoyangCoreia do Sul12 de abril de 2026
TóquioJapão17 de abril de 2026
TóquioJapão18 de abril de 2026
TampaEstados Unidos25 de abril de 2026
TampaEstados Unidos26 de abril de 2026
El PasoEstados Unidos2 de maio de 2026
El PasoEstados Unidos3 de maio de 2026
Cidade do MéxicoMéxico7 de maio de 2026
Cidade do MéxicoMéxico9 de maio de 2026
Cidade do MéxicoMéxico10 de maio de 2026
StanfordEstados Unidos16 de maio de 2026
StanfordEstados Unidos17 de maio de 2026
Las VegasEstados Unidos23 de maio de 2026
Las VegasEstados Unidos24 de maio de 2026
Las VegasEstados Unidos27 de maio de 2026
BusanCoreia do Sul12 de junho de 2026
BusanCoreia do Sul13 de junho de 2026
MadriEspanha26 de junho de 2026
MadriEspanha27 de junho de 2026
BruxelasBélgica1º de julho de 2026
BruxelasBélgica2 de julho de 2026
LondresReino Unido6 de julho de 2026
LondresReino Unido7 de julho de 2026
MuniqueAlemanha11 de julho de 2026
MuniqueAlemanha12 de julho de 2026
ParisFrança17 de julho de 2026
ParisFrança18 de julho de 2026
East RutherfordEstados Unidos1º de agosto de 2026
East RutherfordEstados Unidos2 de agosto de 2026
FoxboroughEstados Unidos5 de agosto de 2026
FoxboroughEstados Unidos6 de agosto de 2026
BaltimoreEstados Unidos10 de agosto de 2026
BaltimoreEstados Unidos11 de agosto de 2026
ArlingtonEstados Unidos15 de agosto de 2026
ArlingtonEstados Unidos16 de agosto de 2026
TorontoCanadá22 de agosto de 2026
TorontoCanadá23 de agosto de 2026
ChicagoEstados Unidos27 de agosto de 2026
ChicagoEstados Unidos28 de agosto de 2026
Los AngelesEstados Unidos1º de setembro de 2026
Los AngelesEstados Unidos2 de setembro de 2026
Los AngelesEstados Unidos5 de setembro de 2026
Los AngelesEstados Unidos6 de setembro de 2026
BogotáColômbia2 de outubro de 2026
BogotáColômbia3 de outubro de 2026
LimaPeru9 de outubro de 2026
LimaPeru10 de outubro de 2026
SantiagoChile16 de outubro de 2026
SantiagoChile17 de outubro de 2026
Buenos AiresArgentina23 de outubro de 2026
Buenos AiresArgentina24 de outubro de 2026
São PauloBrasil28 de outubro de 2026
São PauloBrasil30 de outubro de 2026
São PauloBrasil31 de outubro de 2026
KaohsiungTaiwan19 de novembro de 2026
KaohsiungTaiwan21 de novembro de 2026
KaohsiungTaiwan22 de novembro de 2026
BangkokTailândia3 de dezembro de 2026
BangkokTailândia

Mais apresentações?

Ao fim da lista de shows, no site oficial, está escrito "more to come" ("mais, em breve", em tradução livre). Isso indica que deve haver novas datas além das já divulgadas.

