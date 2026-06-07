Irã busca apoio internacional após ataque a Israel

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, realizou neste domingo, 7, uma série de conversas diplomáticas com autoridades do Reino Unido, Turquia, Paquistão, França, Catar e Egito em meio à escalada das tensões no Oriente Médio.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores iraniano, os contatos tiveram como foco a resposta de Teerã às “reiteradas violações do cessar-fogo no Líbano” por parte de Israel.

Araghchi conversou separadamente com a chanceler britânica, Yvette Cooper, o ministro turco das Relações Exteriores, Hakan Fidan, e o comandante do Exército do Paquistão, Asim Munir, que atua como mediador informal nas negociações regionais.

A agência estatal iraniana Irna informou ainda que o chanceler também falou com o ministro francês das Relações Exteriores, Jean-Noël Barrot, o primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, e o chanceler egípcio, Badr Abdel Ati.

As conversas ocorreram horas depois de o Irã lançar uma nova salva de mísseis contra Israel, no primeiro ataque direto desde o cessar-fogo firmado entre os dois países em 8 de abril.

O exército israelense classificou a ofensiva iraniana como “um grave erro” e afirmou que responderá “com força” assim que houver autorização política para uma retaliação.

O aumento das hostilidades eleva a pressão diplomática internacional em torno do conflito, que já se estende há mais de três meses e envolve também confrontos no Líbano entre Israel e o Hezbollah.

*Com informações da AFP