BTS na Netflix: streaming anuncia show ao vivo e documentário do grupo de K-Pop

BTS: além de álbum e turnê mundial, o comeback do grupo contará com uma dobradinha na Netflix (Cindy Ord / Equipe/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 10h39.
O BTS, um dos maiores grupos pop da Coreia do Sul, voltou do hiato de quatro anos com uma agenda cheia. Além do novo álbum Arirang e da turnê mundial BTS World Tour Love Yourself Speak Yourself, o grupo também marcará presença na Netflix.
A empresa de streaming anunciou nesta segunda-feira, 2, dois lançamentos dos Bangtan Boys: um show transmitido ao vivo, no dia 21 de março, e um documentário mostrando os bastidores do novo álbum Arirang, disponibilizado no dia 27 de março.
O comeback do BTS gira em torno, sobretudo, do décimo álbum de estúdio do grupo, Arirang.
O lançamento está previsto para o dia 20 de março de 2026, pela Big Hit Music. No dia seguinte, 21, ocorrerá um concerto gratuito na praça Gwanghwamun, em Seul, antes do início da turnê mundial, que inclui três apresentações em São Paulo no final de outubro. Esse é o show que será transmitido pela Netflix.
Esse disco será o primeiro desde Proof, lançado em junho de 2022, pouco antes da pausa oficial do grupo. A confirmação veio após a imprensa sul-coreana divulgar a data, posteriormente validada pela BigHit Music em uma publicação na rede X em coreano.
[기사] #방탄소년단, 3월 20일 컴백 확정https://t.co/hnSw4o4RVp
— BIGHIT MUSIC (@BIGHIT_MUSIC) January 1, 2026
Antes mesmo do anúncio oficial, os próprios integrantes começaram a dar pistas diretamente aos fãs. Alguns membros do ARMY receberam cartas manuscritas com a data “2026.3.20”.
Em uma das mensagens, RM escreveu que estava "esperando por este momento mais desesperadamente do que qualquer outra pessoa."
Jin afirmou: “Cumprimentei vocês como solista em 2023 e 2024, mas agora finalmente posso cumprimentá-los como parte de um time novamente.” J-Hope comemorou: “Finalmente, é o ano em que estaremos todos juntos com vocês!!”, enquanto Jungkook pediu: “Por favor, cuidem bem de nós neste ano também.”
A pausa do BTS ocorreu no auge da carreira do grupo, que havia se tornado o maior nome do K-pop no mundo.
Desde a estreia, em 2013, o septeto — formado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook — acumulou feitos históricos, como ser o primeiro grupo de K-pop a vencer um Billboard Music Award, em 2017, a se apresentar no Saturday Night Live, em 2018, e a receber uma indicação ao Grammy, em 2020.
O hiato foi motivado pela legislação sul-coreana, que exige que homens aptos entre 18 e 28 anos cumpram de 18 a 21 meses de serviço militar.
O BTS conseguiu adiar temporariamente essa obrigação graças a uma lei que permitia a estrelas do pop postergar o alistamento até os 30 anos, mas o prazo chegou em 2022 para Jin, o integrante mais velho, e os demais seguiram na sequência.
Todos concluíram o serviço até 2025 e passaram a trabalhar em novas músicas pouco depois, ainda que tenham lançado projetos solo durante o período afastados como grupo.
A turnê começa no dia 9 de abril em Goyang, na Coreia do Sul. A partir daí, o grupo passará em Tóquio, no Japão, antes de iniciar um bloco de shows na América do norte. Antes de irem para Madrid, na Espanha, e outros destinos europeus, o BTS irá realizar apresentações em Busan, na Coreia do Sul.
Confira abaixo todas as datas:
|Cidade
|País
|Data
|Goyang
|Coreia do Sul
|9 de abril de 2026
|Goyang
|Coreia do Sul
|11 de abril de 2026
|Goyang
|Coreia do Sul
|12 de abril de 2026
|Tóquio
|Japão
|17 de abril de 2026
|Tóquio
|Japão
|18 de abril de 2026
|Tampa
|Estados Unidos
|25 de abril de 2026
|Tampa
|Estados Unidos
|26 de abril de 2026
|El Paso
|Estados Unidos
|2 de maio de 2026
|El Paso
|Estados Unidos
|3 de maio de 2026
|Cidade do México
|México
|7 de maio de 2026
|Cidade do México
|México
|9 de maio de 2026
|Cidade do México
|México
|10 de maio de 2026
|Stanford
|Estados Unidos
|16 de maio de 2026
|Stanford
|Estados Unidos
|17 de maio de 2026
|Las Vegas
|Estados Unidos
|23 de maio de 2026
|Las Vegas
|Estados Unidos
|24 de maio de 2026
|Las Vegas
|Estados Unidos
|27 de maio de 2026
|Busan
|Coreia do Sul
|12 de junho de 2026
|Busan
|Coreia do Sul
|13 de junho de 2026
|Madri
|Espanha
|26 de junho de 2026
|Madri
|Espanha
|27 de junho de 2026
|Bruxelas
|Bélgica
|1º de julho de 2026
|Bruxelas
|Bélgica
|2 de julho de 2026
|Londres
|Reino Unido
|6 de julho de 2026
|Londres
|Reino Unido
|7 de julho de 2026
|Munique
|Alemanha
|11 de julho de 2026
|Munique
|Alemanha
|12 de julho de 2026
|Paris
|França
|17 de julho de 2026
|Paris
|França
|18 de julho de 2026
|East Rutherford
|Estados Unidos
|1º de agosto de 2026
|East Rutherford
|Estados Unidos
|2 de agosto de 2026
|Foxborough
|Estados Unidos
|5 de agosto de 2026
|Foxborough
|Estados Unidos
|6 de agosto de 2026
|Baltimore
|Estados Unidos
|10 de agosto de 2026
|Baltimore
|Estados Unidos
|11 de agosto de 2026
|Arlington
|Estados Unidos
|15 de agosto de 2026
|Arlington
|Estados Unidos
|16 de agosto de 2026
|Toronto
|Canadá
|22 de agosto de 2026
|Toronto
|Canadá
|23 de agosto de 2026
|Chicago
|Estados Unidos
|27 de agosto de 2026
|Chicago
|Estados Unidos
|28 de agosto de 2026
|Los Angeles
|Estados Unidos
|1º de setembro de 2026
|Los Angeles
|Estados Unidos
|2 de setembro de 2026
|Los Angeles
|Estados Unidos
|5 de setembro de 2026
|Los Angeles
|Estados Unidos
|6 de setembro de 2026
|Bogotá
|Colômbia
|2 de outubro de 2026
|Bogotá
|Colômbia
|3 de outubro de 2026
|Lima
|Peru
|9 de outubro de 2026
|Lima
|Peru
|10 de outubro de 2026
|Santiago
|Chile
|16 de outubro de 2026
|Santiago
|Chile
|17 de outubro de 2026
|Buenos Aires
|Argentina
|23 de outubro de 2026
|Buenos Aires
|Argentina
|24 de outubro de 2026
|São Paulo
|Brasil
|28 de outubro de 2026
|São Paulo
|Brasil
|30 de outubro de 2026
|São Paulo
|Brasil
|31 de outubro de 2026
|Kaohsiung
|Taiwan
|19 de novembro de 2026
|Kaohsiung
|Taiwan
|21 de novembro de 2026
|Kaohsiung
|Taiwan
|22 de novembro de 2026
|Bangkok
|Tailândia
|3 de dezembro de 2026
|Bangkok
|Tailândia