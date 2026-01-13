BTS voltou: grupo coreano finaliza hiato de quatro anos

ARMYs já podem comemorar: os Bangtan Boys estão de volta.

O BTS fará o anúncio de uma aguardada turnê mundial à meia-noite desta quarta-feira, 14, em Seul, segundo reportagem da CNN. Além do possível anúncio, o grupo também já havia confirmado na virada do ano o lançamento de um novo álbum em março de 2026, o primeiro em quase quatro anos.

Os gigantes do K-pop anunciou oficialmente seu retorno às atividades em grupo, encerrando um hiato iniciado no fim de 2022, quando os integrantes interromperam a carreira coletiva para cumprir o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul.

ARMY em festa

A expectativa entre os fãs é intensa desde que o último integrante concluiu o serviço militar em 2025.

“É como se os deuses estivessem descendo do Monte Olimpo”, disse à CNN a fã Carla Nicholson, de San Diego, em entrevista concedida em Seul. Ela afirmou que pretende alugar um cinema inteiro para assistir aos videoclipes com amigos quando o álbum for lançado.

A empolgação se repete entre fãs de outros países.

Jing Lee, de Taiwan, contou à emissora que ficou sem dormir ao saber do retorno do grupo. “Não consegui dormir por duas noites porque estou muito animada, mas também com medo de não conseguir ingresso”, afirmou. “Dei todos os meus três desejos de aniversário para o BTS, só esperando conseguir ao menos um ingresso para um show.”

Novo álbum em março

O novo álbum do BTS tem lançamento marcado para 20 de março de 2026.

Esse disco será o primeiro desde Proof, lançado em junho de 2022, pouco antes da pausa oficial do grupo. A confirmação veio após a imprensa sul-coreana divulgar a data, posteriormente validada pela BigHit Music em uma publicação na rede X em coreano.

Antes mesmo do anúncio oficial, os próprios integrantes começaram a dar pistas diretamente aos fãs. Alguns membros do ARMY receberam cartas manuscritas com a data “2026.3.20”.

Em uma das mensagens, RM escreveu que estava "esperando por este momento mais desesperadamente do que qualquer outra pessoa."

Jin afirmou: “Cumprimentei vocês como solista em 2023 e 2024, mas agora finalmente posso cumprimentá-los como parte de um time novamente.” J-Hope comemorou: “Finalmente, é o ano em que estaremos todos juntos com vocês!!”, enquanto Jungkook pediu: “Por favor, cuidem bem de nós neste ano também.”

O hiato de quase quatro anos

A pausa do BTS ocorreu no auge da carreira do grupo, que havia se tornado o maior nome do K-pop no mundo.

Desde a estreia, em 2013, o septeto — formado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook — acumulou feitos históricos, como ser o primeiro grupo de K-pop a vencer um Billboard Music Award, em 2017, a se apresentar no Saturday Night Live, em 2018, e a receber uma indicação ao Grammy, em 2020.

O hiato foi motivado pela legislação sul-coreana, que exige que homens aptos entre 18 e 28 anos cumpram de 18 a 21 meses de serviço militar.

O BTS conseguiu adiar temporariamente essa obrigação graças a uma lei que permitia a estrelas do pop postergar o alistamento até os 30 anos, mas o prazo chegou em 2022 para Jin, o integrante mais velho, e os demais seguiram na sequência.

Todos concluíram o serviço até 2025 e passaram a trabalhar em novas músicas pouco depois, ainda que tenham lançado projetos solo durante o período afastados como grupo.

Expectativas para o retorno

O retorno acontece em um cenário bem diferente daquele deixado em 2022. O K-pop deixou de ser novidade e se consolidou como parte do mainstream global, impulsionado pela chamada Hallyu, a onda cultural coreana.

Para Ray Seol, professor associado da Berklee College of Music, em Boston, e pesquisador do gênero, o desafio agora é outro. “O desafio não é apenas exposição, é realmente como se destacar e também conquistar a confiança dos fãs globais”, afirmou à CNN. “É um jogo bem diferente agora.”

Seol avalia, no entanto, que o BTS mantém uma vantagem única. “Quando o BTS pausou suas atividades em grupo em 2022, o K-pop ainda estava em uma fase de expansão global”, disse. “Agora é outro lugar. Mega sucessos realmente mostraram o quão profundamente a cultura do K-pop entrou no mainstream global.”

Para ele, o grupo retorna “mais forte e mais relevante”. “O BTS não é apenas um grupo comum de K-pop. Eles são realmente o motor da própria indústria”, concluiu.