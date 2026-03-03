Corrida dos streamings por príncipe Andrew pode trazer ‘The Crown’ de volta

A série “The Crown” pode ganhar um novo capítulo. A Netflix avalia produzir um especial ou minissérie focada na queda do príncipe Andrew, enquanto Disney e Prime Video estudam projetos próprios sobre o caso que voltou ao centro do noticiário britânico.

Segundo o jornal Daily Mail, o streaming negocia com a Left Bank Pictures, produtora detentora dos direitos da série, a possibilidade de um especial derivado da produção original criada por Peter Morgan.

Netflix negocia especial

A ideia em discussão seria uma minissérie sob o título “The Crown”, centrada na crise envolvendo Andrew Mountbatten-Windsor. O ex-príncipe foi preso em 19 de fevereiro, acusado de má conduta no exercício de função pública, em meio a investigações ligadas a Jeffrey Epstein.

A Netflix ainda não confirmou oficialmente o projeto, mas fontes ouvidas pelo tabloide britânico indicam que há conversas avançadas para explorar o tema, considerado um dos episódios mais delicados da história recente da família real britânica.

Criada por Peter Morgan, “The Crown” retratou quase seis décadas da monarquia, do casamento da rainha Elizabeth II, em 1947, até os anos 2000. A série foi exibida entre 2016 e 2023.

Disney e Prime Video entram na disputa

A possível volta de “The Crown” ocorre em meio a uma corrida entre plataformas de streaming para dramatizar o caso. De acordo com o Daily Mail, estúdios da Disney também receberam propostas de roteiristas interessados em adaptar a história.

O Prime Video já lançou em 2024 a série “A Very Royal Scandal”, que abordou a entrevista de Andrew ao programa Newsnight, da BBC, em 2019. A Netflix também produziu o filme “A Grande Entrevista” sobre o mesmo episódio.

Agora, o foco seria a fase mais recente da crise envolvendo o ex-príncipe, incluindo sua prisão e o impacto institucional sobre a monarquia britânica.

Criador de “The Crown” já falou sobre o tema

Em entrevista ao Hollywood Reporter em 2024, Peter Morgan afirmou que tinha sentimentos contraditórios sobre abordar acontecimentos muito recentes da família real. Na ocasião, disse que não descartava totalmente voltar ao universo da série, mas que precisaria encontrar uma nova abordagem narrativa.

Caso avance, o projeto marcaria o retorno de “The Crown” após o encerramento oficial da produção em 2023.