Primeiro trailer 'Duna: Parte Três' é divulgado; confira

A trilogia épica de Denis Villeneuve está chegando ao fim. Após o sucesso dos longas "Duna", de 2021, e "Duna: Parte Dois", de 2024, a última parte da saga de ficção científica estreia nos cinemas ainda em 2026.

Com Timothée Chalamet de volta ao papel de Paul Atreides, "Duna: Parte Três" mostra o desenrolar da guerra interplanetária iniciada pelo líder político-religioso durante o segundo filme. Zendaya também volta como Chani, agora grávida de Atreides.

A Warner Bros. divulgou nesta terça-feira, 17, o primeiro trailer do lançamento. Confira:

Quando estreia "Duna: Parte Três"?

"Duna: Parte Três" chega aos cinemas no dia 18 de dezembro de 2026, segundo o Deadline.

Villeneuve afirmou à Variety que o filme ainda está em pós-produção, mas que "está indo bem".

"O filme está vivo", brincou o diretor, explicando que a equipe trabalha "a todo vapor" para finalizar os efeitos visuais. Para quem quiser a experiência completa, Villeneuve é categórico: "O filme foi feito para ser visto no Imax, na maior tela possível."

O elenco estrelado de "Duna: Parte Três"

Além de Chalamet e Zendaya, o filme reúne um elenco de peso.

Rebecca Ferguson retorna como Lady Jessica, mãe de Paul, e Javier Bardem volta como Stilgar, líder dos Fremen. Florence Pugh repete o papel da Princesa Irulan, esposa política de Paul.

As grandes novidades são Robert Pattinson, no papel do vilão Scytale, e Anya Taylor-Joy, que interpreta Alia, irmã mais nova de Paul. A personagem, já havia sido apresentada brevemente no final de "Parte Dois", ainda como um feto.

Jason Momoa também retorna como Hayt, e Isaach de Bankolé se junta ao elenco no papel de Farok.

Sobre o que é o terceiro filme de "Duna"?

Baseado no livro "Duna: Messias", de Frank Herbert, publicado em 1969, o terceiro filme se passa 17 anos após os eventos de "Parte Dois" e acompanha as consequências da ascensão de Paul Atreides ao trono.

Agora Imperador, Paul casou-se com a Princesa Irulan por conveniência política, o que levou Chani a abandoná-lo, e iniciou uma guerra santa galáctica.

"Paul está lidando com as consequências de ter poder demais e tentando encontrar uma saída desse ciclo de violência", explicou Villeneuve à Variety. "Como Imperador que pode ver o futuro, ele é quase invencível. Mas há pessoas tentando derrubá-lo."

Apesar da escala épica, Villeneuve garante que a história de amor entre Paul e Chani continua sendo "o coração" do filme. O diretor descreveu "Duna: Parte Três" como seu trabalho mais pessoal até hoje e disse que "Duna: Messias" é seu livro favorito de toda a série. "É um livro muito sombrio e bonito", afirmou.

Em termos de tom, o terceiro filme promete ser diferente dos anteriores. "Se o primeiro era mais contemplativo, como um menino explorando um mundo novo, e o segundo era um filme de guerra, este é mais cheio de ação e tenso", disse o diretor.