Anya Taylor-Joy fará parte do elenco de 'Duna: Parte 2'; veja o que se sabe sobre o filme

Faltando pouco mais de duas para a estreia de "Duna: Parte 2" nos cinemas, as cortinas de Hollywood se movimentaram nessa quarta-feira. Isso porque a atriz Anya Taylor-Joy confirmou sua presença (surpresa) no novo filme do cineasta Denis Villeneuve, ao lado do já muito famoso elenco, composto por Timothée Chalamet, Zendaya, Austin Butler e Florence Pugh.

A EXAME confirma a informação: a atriz estará no filme, mas o papel que ela interpreta ainda é surpresa.

Taylor-Joy apareceu no tapete vermelho da première do filme em Londres (Reino Unido), de surpresa. Rumores sobre a presença da atriz já estavam circulando a internet nos últimos dias, quando o nome da atriz apareceu no elenco listado do Letterbox e, minutos mais tarde, foi removido.

Um fenômeno chamado Anya Taylor-Joy

Artista de longa data e estrela de grandes filmes, Taylor-Joy foi muito comentada na mídia por seu papel em "O Gambito da Rainha", minissérie da Netflix que teve 62 milhões de reproduções em todo o mundo nos primeiros 28 dias depois da estreia.

Em 2024, ela estrela, além de "Duna: Parte 2", a continuação da saga de Mad Max com "Furiosa" que estreia no Brasil no dia 23 de maio. A atriz veio inclusive para o Brasil, acompanhada de Chris Hemsworth, para a divulgação do longa. "Nós trouxemos o primeiro trailer de Furiosa só para o Brasil, vocês são os primeiros que verão. A gente realmente gosta demais de vocês, é sério", disse a atriz.

Quando estreia Duna 2?

"Duna: Parte 2" estreia em 29 de fevereiro nos cinemas de todo o Brasil.

Quem está no elenco de "Duna: Parte 2"?

O elenco é composto por Timothée Chalamet, Zendaya, Austin Butler, Florence Pugh, Javier Barden, Christopher Walken, Josh Brolin, Rebecca Ferguson, Dave Bautista e Stellan Skarsgård.

Onde assistir "Duna"?

O primeiro filme está disponível na plataforma de streaming da HBO Max.