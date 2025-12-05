Friends à venda: quanto vale o catálogo da Warner comprado pela Netflix?

A Netflix anunciou um acordo para comprar a Warner Bros. Discovery por US$ 72 bilhões, em uma operação que envolve dinheiro e ações e que será concluída após a divisão dos negócios da Warner em duas empresas.

O movimento reorganiza um dos maiores catálogos de filmes e séries do mundo e redesenha o equilíbrio de forças no setor global de streaming e entretenimento.

A transação atribui à Warner um valor total de cerca de US$ 82,7 bilhões, incluindo dívidas.

O acordo foi fechado após uma disputa que envolveu também a Paramount Skydance e a Comcast.

Quanto a Netflix vai pagar pela Warner?

A oferta da Netflix avalia cada ação da Warner Bros. Discovery em US$ 27,75. Desse total, US$ 23,25 serão pagos em dinheiro e US$ 4,50 em ações da Netflix por papel da Warner na data de fechamento da operação.

O que está no catálogo comprado pela Netflix?

A Netflix ficará com os estúdios de cinema e televisão da Warner, além dos serviços HBO, HBO Max e de todo o acervo associado.

O pacote reúne franquias como “Harry Potter”, “DC”, “Friends”, “Game of Thrones”, “The Sopranos” e “The Big Bang Theory”, além de um vasto catálogo histórico de filmes e séries.

A empresa informou que irá manter as operações atuais da Warner, incluindo o padrão de lançamentos nos cinemas. Hoje, o estúdio tem contratos para estreias em salas até 2029.

No curto prazo, a Netflix também pretende manter o HBO Max como serviço separado, ao mesmo tempo em que passa a integrar conteúdos da HBO ao seu próprio catálogo.

Por que a Warner vai dividir seus negócios?

A Warner Bros. Discovery seguirá com o plano de separar seus ativos em duas empresas independentes antes da conclusão da venda para a Netflix. A cisão é uma condição para o fechamento do negócio com a Netflix.

A divisão, anunciada em junho de 2025, prevê a criação da Warner Bros., que reunirá os estúdios de cinema e TV e os negócios de streaming, como HBO e HBO Max, e da Discovery Global, que concentrará as redes de TV a cabo e ativos espalhados pelo mundo, incluindo CNN e TNT Sports nos Estados Unidos.

A nova Discovery Global será uma companhia listada em bolsa e ficará sob o comando do atual diretor financeiro da Warner, Gunnar Wiedenfels.

Quando a venda da Warner será concluída?

As empresas estimam que a transação seja concluída em um prazo de 12 a 18 meses, após a finalização do spin-off da Discovery Global, previsto para o terceiro trimestre de 2026.

Também é necessário obter a aprovação dos órgãos reguladores, o aval dos acionistas da Warner e o cumprimento de outras condições de fechamento do acordo.

Os conselhos de administração das duas companhias já aprovaram o acordo por unanimidade.

Por que a aquisição preocupa reguladores?

A compra levanta questionamentos sobre concentração excessiva no mercado de streaming, especialmente em mercados como os Estados Unidos e a União Europeia.

A Paramount chegou a afirmar, em cartas enviadas à Warner, que uma venda para a Netflix poderia não avançar por obstáculos regulatórios nos Estados Unidos e no exterior, em razão da dominância global da plataforma.

Embora a Paramount tenha argumentado que sua proposta seria mais favorável aos reguladores, a Netflix se manteve firme, e ofereceu não apenas uma quantia significativa por ação, mas também uma taxa de rescisão de US$ 5 bilhões caso o acordo não seja aprovado pelos reguladores.