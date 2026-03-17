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Oscar 2026: veja onde assistir aos filmes vencedores no streaming

Premiação tinha 50 títulos, entre longas e curtas-metragens, na corrida por uma estatueta

Oscar 2026: veja onde assistir aos vencedores (MARK RALSTON/AFP/Getty Images)

Oscar 2026: veja onde assistir aos vencedores (MARK RALSTON/AFP/Getty Images)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 17 de março de 2026 às 18h25.

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A 98ª cerimônia do Oscar foi realizada no último domingo, 15, e consagrou Uma Batalha Após a Outrade Paul Thomas Anderson, como o principal vencedor da noite. O título levou seis estatuetas para casa, incluindo a de Melhor Filme.

Atrás dele veio Pecadores, com quatro estatuetas. Valor Sentimental venceu o prêmio de Melhor Filme Internacional e a atriz Jessie Buckley levou o único prêmio de Hamnet na categoria de Melhor Atriz.

Separamos abaixo um guia completo de onde assistir a todas as produções que já estrearam ou estrearão no Brasil em breve. Mais abaixo, confira também a sinopse e o trailer de cada um dos títulos indicados.

Onde assistir aos vencedores do Oscar de 2026?

Uma Batalha Após a Outra

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  • Sinopse: Um ex-membro de um grupo busca ajuda de outros revolucionários para encontrar sua filha.
  • Vitórias no Oscar: Melhor Filme, Melhor Direção (Paul Thomas Anderson), Melhor Montagem, Melhor Seleção de Elenco, Melhor Ator Coadjuvante (Sean Penn), Melhor Roteiro Adaptado.
  • Onde asisstir: HBO Max

Pecadores 

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  • Sinopse: Dois irmãos gêmeos tentam deixar suas vidas problemáticas para trás e retornam à sua cidade natal para recomeçar. Lá, eles descobrem que um mal ainda maior está à espreita para recebê-los de volta.
  • Vitórias no Oscar: Melhor Fotografia, Melhor Ator (Michael B. Jordan), Melhor Roteiro Original, Melhor Trilha Sonora Original
  • Onde assistir: HBO Max

Valor Sentimental 

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  • Sinopse: As irmãs Nora e Agnes se reúnem com seu excêntrico pai, Gustav, um famoso diretor que desapareceu há muito tempo. Ele oferece a Nora o papel principal em seu novo filme.
  • Vitórias no Oscar: Melhor Filme Internacional (Noruega)
  • Onde assistir: Mubi

Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

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  • Sinopse: William Shakespeare e a sua esposa, Agnes, celebram o nascimento do seu filho, Hamnet. No entanto, quando a tragédia atinge e Hamnet morre ainda jovem, isso inspira Shakespeare a escrever a sua obra-prima intemporal, Hamlet.
  • Vitórias no Oscar: Melhor Atriz (Jessie Buckley)
  • Onde assistir: em cartaz nos cinemas

Frankenstein

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  • Sinopse: Um cientista brilhante, mas egoísta, traz uma criatura monstruosa à vida em um experimento ousado que, em última análise, leva à ruína tanto do criador quanto de sua trágica criação.
  • Vitórias no Oscar: Melhor Figurino, Melhor Maquiagem e Cabelo, Melhor Design de Produção.
  • Onde assistir: Netflix

A Hora do Mal

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  • Sinopse: Quando todas as crianças de uma mesma classe – exceto uma – somem misteriosamente na mesma noite e exatamente ao mesmo tempo, todos da cidade começam a se questionar quem ou o que está por trás deste estranho desaparecimento.
  • Vitórias no Oscar: Melhor Atriz Coadjuvante (Amy Madigan).
  • Onde assistir: HBO Max

F1: O Filme

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  • Sinopse: Na década de 1990, Sonny Hayes era o piloto mais promissor da Fórmula 1 até que um acidente na pista quase encerrou sua carreira. Trinta anos depois, o proprietário de uma equipe de Fórmula 1 em dificuldades convence Sonny a voltar a correr e se tornar o melhor do mundo.
  • Vitórias no Oscar: Melhor Som.
  • Onde assistir: Apple TV, Prime Video (valor adicional)

Avatar: Fogo e Cinzas

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  • Sinopse: O conflito em Pandora aumenta quando Jake e Neytiri encontram uma nova e agressiva tribo Na'vi.
  • Indicações ao Oscar: Melhor Efeitos Visuais
  • Onde assistir: Disney+

Guerreiras do K-Pop

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  • Sinopse: Quando não estão lotando estádios, as estrelas do K-pop Rumi, Mira e Zoey usam seus poderes secretos para proteger os fãs de ameaças sobrenaturais.
  • Vitórias no Oscar: Melhor Animação e Melhor Canção Original ("Golden").
  • Onde assistir: Netflix

Senhor Ninguém contra Putin

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  • Sinopse: Pasha Talankin, professor em uma cidade mineradora, documenta a transformação de sua escola em um centro de recrutamento militar e propaganda, mostrando o impacto na rotina dos alunos.
  • Vitórias no Oscar: Melhor Documentário.
  • Onde assistir: Filmellier

Quartos Vazios

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  • Sinopse: Um jornalista e um fotógrafo registram os quartos deixados por crianças que foram mortas em tiroteios em escolas.
  • Vitórias no Oscar: Melhor Curta Documentário.
  • Onde assistir: Netflix

Two People Exchanging Saliva

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  • Sinopse: No mundo distópico de Natalie Musteata e Alexandre Singh existe uma sociedade onde beijar é punível com a morte e o consumismo é extremo. A trama segue Angine, uma mulher infeliz que se aproxima de uma vendedora brincalhona, desafiando as regras rígidas sob suspeita de colegas.
  • Vitórias no Oscar: Melhor Curta-Metragem em Live Action.
  • Onde assistir: YouTube

The Singers

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  • Sinopse: A história se passa em um pub decadente, onde homens solitários se conectam através de uma competição de canto.
  • Vitórias no Oscar: Melhor Curta-Metragem em Live Action.
  • Onde assistir: na Netflix, mas sem previsão de estreia no Brasil

A Garota que Chorava Pérolas

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  • Sinopse: A fábula narra a história de um rapaz que se apaixona por uma menina cujas lágrimas se transformam em pérolas, explorando temas de amor, ganância e tristeza em Montreal no início do século XX
  • Vitórias no Oscar: Melhor Curta de Animação
  • Onde assistir: sem previsão de estreia no Brasil

 

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