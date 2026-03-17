Oscar 2026: veja onde assistir aos filmes vencedores no streaming

A 98ª cerimônia do Oscar foi realizada no último domingo, 15, e consagrou Uma Batalha Após a Outra, de Paul Thomas Anderson, como o principal vencedor da noite. O título levou seis estatuetas para casa, incluindo a de Melhor Filme.
Atrás dele veio Pecadores, com quatro estatuetas. Valor Sentimental venceu o prêmio de Melhor Filme Internacional e a atriz Jessie Buckley levou o único prêmio de Hamnet na categoria de Melhor Atriz.
Separamos abaixo um guia completo de onde assistir a todas as produções que já estrearam ou estrearão no Brasil em breve. Mais abaixo, confira também a sinopse e o trailer de cada um dos títulos indicados.
Onde assistir aos vencedores do Oscar de 2026?
Uma Batalha Após a Outra
- Sinopse: Um ex-membro de um grupo busca ajuda de outros revolucionários para encontrar sua filha.
- Vitórias no Oscar: Melhor Filme, Melhor Direção (Paul Thomas Anderson), Melhor Montagem, Melhor Seleção de Elenco, Melhor Ator Coadjuvante (Sean Penn), Melhor Roteiro Adaptado.
- Onde asisstir: HBO Max
Pecadores
- Sinopse: Dois irmãos gêmeos tentam deixar suas vidas problemáticas para trás e retornam à sua cidade natal para recomeçar. Lá, eles descobrem que um mal ainda maior está à espreita para recebê-los de volta.
- Vitórias no Oscar: Melhor Fotografia, Melhor Ator (Michael B. Jordan), Melhor Roteiro Original, Melhor Trilha Sonora Original
- Onde assistir: HBO Max
Valor Sentimental
- Sinopse: As irmãs Nora e Agnes se reúnem com seu excêntrico pai, Gustav, um famoso diretor que desapareceu há muito tempo. Ele oferece a Nora o papel principal em seu novo filme.
- Vitórias no Oscar: Melhor Filme Internacional (Noruega)
- Onde assistir: Mubi
Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
- Sinopse: William Shakespeare e a sua esposa, Agnes, celebram o nascimento do seu filho, Hamnet. No entanto, quando a tragédia atinge e Hamnet morre ainda jovem, isso inspira Shakespeare a escrever a sua obra-prima intemporal, Hamlet.
- Vitórias no Oscar: Melhor Atriz (Jessie Buckley)
- Onde assistir: em cartaz nos cinemas
Frankenstein
- Sinopse: Um cientista brilhante, mas egoísta, traz uma criatura monstruosa à vida em um experimento ousado que, em última análise, leva à ruína tanto do criador quanto de sua trágica criação.
- Vitórias no Oscar: Melhor Figurino, Melhor Maquiagem e Cabelo, Melhor Design de Produção.
- Onde assistir: Netflix
A Hora do Mal
- Sinopse: Quando todas as crianças de uma mesma classe – exceto uma – somem misteriosamente na mesma noite e exatamente ao mesmo tempo, todos da cidade começam a se questionar quem ou o que está por trás deste estranho desaparecimento.
- Vitórias no Oscar: Melhor Atriz Coadjuvante (Amy Madigan).
- Onde assistir: HBO Max
F1: O Filme
- Sinopse: Na década de 1990, Sonny Hayes era o piloto mais promissor da Fórmula 1 até que um acidente na pista quase encerrou sua carreira. Trinta anos depois, o proprietário de uma equipe de Fórmula 1 em dificuldades convence Sonny a voltar a correr e se tornar o melhor do mundo.
- Vitórias no Oscar: Melhor Som.
- Onde assistir: Apple TV, Prime Video (valor adicional)
Avatar: Fogo e Cinzas
- Sinopse: O conflito em Pandora aumenta quando Jake e Neytiri encontram uma nova e agressiva tribo Na'vi.
- Indicações ao Oscar: Melhor Efeitos Visuais
- Onde assistir: Disney+
Guerreiras do K-Pop
- Sinopse: Quando não estão lotando estádios, as estrelas do K-pop Rumi, Mira e Zoey usam seus poderes secretos para proteger os fãs de ameaças sobrenaturais.
- Vitórias no Oscar: Melhor Animação e Melhor Canção Original ("Golden").
- Onde assistir: Netflix
Senhor Ninguém contra Putin
- Sinopse: Pasha Talankin, professor em uma cidade mineradora, documenta a transformação de sua escola em um centro de recrutamento militar e propaganda, mostrando o impacto na rotina dos alunos.
- Vitórias no Oscar: Melhor Documentário.
- Onde assistir: Filmellier
Quartos Vazios
- Sinopse: Um jornalista e um fotógrafo registram os quartos deixados por crianças que foram mortas em tiroteios em escolas.
- Vitórias no Oscar: Melhor Curta Documentário.
- Onde assistir: Netflix
Two People Exchanging Saliva
- Sinopse: No mundo distópico de Natalie Musteata e Alexandre Singh existe uma sociedade onde beijar é punível com a morte e o consumismo é extremo. A trama segue Angine, uma mulher infeliz que se aproxima de uma vendedora brincalhona, desafiando as regras rígidas sob suspeita de colegas.
- Vitórias no Oscar: Melhor Curta-Metragem em Live Action.
- Onde assistir: YouTube
The Singers
- Sinopse: A história se passa em um pub decadente, onde homens solitários se conectam através de uma competição de canto.
- Vitórias no Oscar: Melhor Curta-Metragem em Live Action.
- Onde assistir: na Netflix, mas sem previsão de estreia no Brasil
A Garota que Chorava Pérolas
- Sinopse: A fábula narra a história de um rapaz que se apaixona por uma menina cujas lágrimas se transformam em pérolas, explorando temas de amor, ganância e tristeza em Montreal no início do século XX
- Vitórias no Oscar: Melhor Curta de Animação
- Onde assistir: sem previsão de estreia no Brasil