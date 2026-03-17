Oscar 2026: veja onde assistir aos filmes vencedores no streaming

A 98ª cerimônia do Oscar foi realizada no último domingo, 15, e consagrou Uma Batalha Após a Outra, de Paul Thomas Anderson, como o principal vencedor da noite. O título levou seis estatuetas para casa, incluindo a de Melhor Filme.

Atrás dele veio Pecadores, com quatro estatuetas. Valor Sentimental venceu o prêmio de Melhor Filme Internacional e a atriz Jessie Buckley levou o único prêmio de Hamnet na categoria de Melhor Atriz.

Separamos abaixo um guia completo de onde assistir a todas as produções que já estrearam ou estrearão no Brasil em breve. Mais abaixo, confira também a sinopse e o trailer de cada um dos títulos indicados.

Onde assistir aos vencedores do Oscar de 2026?

Uma Batalha Após a Outra

Sinopse: Um ex-membro de um grupo busca ajuda de outros revolucionários para encontrar sua filha.

Um ex-membro de um grupo busca ajuda de outros revolucionários para encontrar sua filha. Vitórias no Oscar: Melhor Filme, Melhor Direção (Paul Thomas Anderson), Melhor Montagem, Melhor Seleção de Elenco, Melhor Ator Coadjuvante (Sean Penn), Melhor Roteiro Adaptado.

Melhor Filme, Melhor Direção (Paul Thomas Anderson), Melhor Montagem, Melhor Seleção de Elenco, Melhor Ator Coadjuvante (Sean Penn), Melhor Roteiro Adaptado. Onde asisstir: HBO Max

Pecadores

Sinopse: Dois irmãos gêmeos tentam deixar suas vidas problemáticas para trás e retornam à sua cidade natal para recomeçar. Lá, eles descobrem que um mal ainda maior está à espreita para recebê-los de volta.

Dois irmãos gêmeos tentam deixar suas vidas problemáticas para trás e retornam à sua cidade natal para recomeçar. Lá, eles descobrem que um mal ainda maior está à espreita para recebê-los de volta. Vitórias no Oscar: Melhor Fotografia, Melhor Ator (Michael B. Jordan), Melhor Roteiro Original, Melhor Trilha Sonora Original

Melhor Fotografia, Melhor Ator (Michael B. Jordan), Melhor Roteiro Original, Melhor Trilha Sonora Original Onde assistir: HBO Max

Valor Sentimental

Sinopse: As irmãs Nora e Agnes se reúnem com seu excêntrico pai, Gustav, um famoso diretor que desapareceu há muito tempo. Ele oferece a Nora o papel principal em seu novo filme.

As irmãs Nora e Agnes se reúnem com seu excêntrico pai, Gustav, um famoso diretor que desapareceu há muito tempo. Ele oferece a Nora o papel principal em seu novo filme. Vitórias no Oscar: Melhor Filme Internacional (Noruega)

Melhor Filme Internacional (Noruega) Onde assistir: Mubi

Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

Sinopse: William Shakespeare e a sua esposa, Agnes, celebram o nascimento do seu filho, Hamnet. No entanto, quando a tragédia atinge e Hamnet morre ainda jovem, isso inspira Shakespeare a escrever a sua obra-prima intemporal, Hamlet.

William Shakespeare e a sua esposa, Agnes, celebram o nascimento do seu filho, Hamnet. No entanto, quando a tragédia atinge e Hamnet morre ainda jovem, isso inspira Shakespeare a escrever a sua obra-prima intemporal, Hamlet. Vitórias no Oscar: Melhor Atriz (Jessie Buckley)

Melhor Atriz (Jessie Buckley) Onde assistir: em cartaz nos cinemas

Frankenstein

Sinopse: Um cientista brilhante, mas egoísta, traz uma criatura monstruosa à vida em um experimento ousado que, em última análise, leva à ruína tanto do criador quanto de sua trágica criação.

Um cientista brilhante, mas egoísta, traz uma criatura monstruosa à vida em um experimento ousado que, em última análise, leva à ruína tanto do criador quanto de sua trágica criação. Vitórias no Oscar: Melhor Figurino, Melhor Maquiagem e Cabelo, Melhor Design de Produção.

Melhor Figurino, Melhor Maquiagem e Cabelo, Melhor Design de Produção. Onde assistir: Netflix

A Hora do Mal

Sinopse: Quando todas as crianças de uma mesma classe – exceto uma – somem misteriosamente na mesma noite e exatamente ao mesmo tempo, todos da cidade começam a se questionar quem ou o que está por trás deste estranho desaparecimento.

Quando todas as crianças de uma mesma classe – exceto uma – somem misteriosamente na mesma noite e exatamente ao mesmo tempo, todos da cidade começam a se questionar quem ou o que está por trás deste estranho desaparecimento. Vitórias no Oscar: Melhor Atriz Coadjuvante (Amy Madigan).

Melhor Atriz Coadjuvante (Amy Madigan). Onde assistir: HBO Max

F1: O Filme

Sinopse: Na década de 1990, Sonny Hayes era o piloto mais promissor da Fórmula 1 até que um acidente na pista quase encerrou sua carreira. Trinta anos depois, o proprietário de uma equipe de Fórmula 1 em dificuldades convence Sonny a voltar a correr e se tornar o melhor do mundo.

Na década de 1990, Sonny Hayes era o piloto mais promissor da Fórmula 1 até que um acidente na pista quase encerrou sua carreira. Trinta anos depois, o proprietário de uma equipe de Fórmula 1 em dificuldades convence Sonny a voltar a correr e se tornar o melhor do mundo. Vitórias no Oscar: Melhor Som.

Melhor Som. Onde assistir: Apple TV, Prime Video (valor adicional)

Avatar: Fogo e Cinzas

Sinopse: O conflito em Pandora aumenta quando Jake e Neytiri encontram uma nova e agressiva tribo Na'vi.

O conflito em Pandora aumenta quando Jake e Neytiri encontram uma nova e agressiva tribo Na'vi. Indicações ao Oscar: Melhor Efeitos Visuais

Melhor Efeitos Visuais Onde assistir: Disney+

Guerreiras do K-Pop

Sinopse: Quando não estão lotando estádios, as estrelas do K-pop Rumi, Mira e Zoey usam seus poderes secretos para proteger os fãs de ameaças sobrenaturais.

Quando não estão lotando estádios, as estrelas do K-pop Rumi, Mira e Zoey usam seus poderes secretos para proteger os fãs de ameaças sobrenaturais. Vitórias no Oscar: Melhor Animação e Melhor Canção Original ("Golden").

Melhor Animação e Melhor Canção Original ("Golden"). Onde assistir: Netflix

Senhor Ninguém contra Putin

Sinopse: Pasha Talankin, professor em uma cidade mineradora, documenta a transformação de sua escola em um centro de recrutamento militar e propaganda, mostrando o impacto na rotina dos alunos.

Pasha Talankin, professor em uma cidade mineradora, documenta a transformação de sua escola em um centro de recrutamento militar e propaganda, mostrando o impacto na rotina dos alunos. Vitórias no Oscar: Melhor Documentário.

Melhor Documentário. Onde assistir: Filmellier

Quartos Vazios

Sinopse: Um jornalista e um fotógrafo registram os quartos deixados por crianças que foram mortas em tiroteios em escolas.

Um jornalista e um fotógrafo registram os quartos deixados por crianças que foram mortas em tiroteios em escolas. Vitórias no Oscar: Melhor Curta Documentário.

Melhor Curta Documentário. Onde assistir: Netflix

Two People Exchanging Saliva

Sinopse: No mundo distópico de Natalie Musteata e Alexandre Singh existe uma sociedade onde beijar é punível com a morte e o consumismo é extremo. A trama segue Angine, uma mulher infeliz que se aproxima de uma vendedora brincalhona, desafiando as regras rígidas sob suspeita de colegas.

No mundo distópico de Natalie Musteata e Alexandre Singh existe uma sociedade onde beijar é punível com a morte e o consumismo é extremo. A trama segue Angine, uma mulher infeliz que se aproxima de uma vendedora brincalhona, desafiando as regras rígidas sob suspeita de colegas. Vitórias no Oscar: Melhor Curta-Metragem em Live Action.

Melhor Curta-Metragem em Live Action. Onde assistir: YouTube

The Singers

Sinopse: A história se passa em um pub decadente, onde homens solitários se conectam através de uma competição de canto.

A história se passa em um pub decadente, onde homens solitários se conectam através de uma competição de canto. Vitórias no Oscar: Melhor Curta-Metragem em Live Action.

Melhor Curta-Metragem em Live Action. Onde assistir: na Netflix, mas sem previsão de estreia no Brasil

A Garota que Chorava Pérolas