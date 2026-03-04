Quem é o apresentador da cerimônia do Oscar 2026?

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas já consolidou sua lista de apresentadores da 98ª edição do Oscar.

Marcada para o dia 15 de março de 2026, no Dolby Theatre, em Hollywood (Los Angeles, EUA), a cerimônia é a segunda comandada pelo comediante Conan O'Brien. Além dele, haverá também um elenco de peso nas apresentações de prêmios com Javier Bardem, Chris Evans, Demi Moore e os vencedores das categorias de atuação nos Oscars 2025.

Conan O'Brien retorna aos Oscars

O retorno de O'Brien foi anunciado em março de 2025, logo após a estreia na cerimônia anterior ter sido recebida com entusiasmo.

O Oscar de 2025, apresentado por ele, registrou a maior audiência em cinco anos: 19,69 milhões de espectadores e 104,2 milhões de interações nas redes sociais, superando tanto o Grammy quanto o Super Bowl em engajamento digital, segundo a Variety.

"Estamos entusiasmados em trazer de volta Conan, Raj e Katy para o 98º Oscar", disseram Bill Kramer, CEO da Academia, e Janet Yang, presidente da Academia, em comunicado conjunto. "Conan foi o apresentador perfeito — conduzindo a noite com humor, calor e reverência."

O próprio O'Brien brincou com o convite, à sua maneira.

"A única razão pela qual estou apresentando o Oscar no ano que vem é que quero ouvir Adrien Brody terminar seu discurso", disse ele em comunicado. A brincadeira faz referência ao discurso de aceitação de Brody pelo prêmio de Melhor Ator por "O Brutalista", que foi o mais longo da história da cerimônia.

A escalação de O'Brien segue uma tradição do Oscar, que já foi apresentado por comediantes de grande porte como Billy Crystal, Jimmy Kimmel, Whoopi Goldberg e Johnny Carson.

Demi Moore, Chris Evans e outras estrelas apresentam os Oscars

A Academia revelou duas listas de apresentadores.

O primeiro grupo, anunciado em fevereiro, seguiu a tradição de escalar os vencedores das categorias de atuação do ano anterior para entregar os prêmios equivalentes: Mikey Madison entregará o Oscar de Melhor Atriz; Adrien Brody, o de Melhor Ator; Zoe Saldaña ficará responsável por Melhor Atriz Coadjuvante; e Kieran Culkin entregará o de Melhor Ator Coadjuvante.

O segundo grupo, anunciado em 27 de fevereiro, inclui Javier Bardem, Chris Evans, Chase Infiniti — revelação de "One Battle After Another" —, Demi Moore, Kumail Nanjiani e Maya Rudolph, de acordo com comunicado oficial da Academia.

A produção da cerimônia ficará novamente a cargo de Raj Kapoor e Katy Mullan, pela terceira vez consecutiva. Mais apresentadores serão anunciados nas próximas semanas, segundo a Academia.

Quando será a cerimônia dos Oscars 2026?

A 98ª edição do Oscar acontece no domingo, 15 de março de 2026, no Dolby Theatre, em Hollywood.

A cerimônia começa às 20h no horário de de Brasília. O tapete vermelho oficial tem início às 19h30, conforme o comunicado oficial da Academia.

Onde assistir ao Oscar 2026?

Nos Estados Unidos, a cerimônia será transmitida ao vivo pela ABC e pelo Hulu, e vai ao ar em mais de 200 territórios ao redor do mundo, segundo a Academia.

No Brasil, a transmissão ao vivo será feita pela TV Globo na TV aberta, pela TNT na TV fechada e pelo streaming da Max.