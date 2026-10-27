Festa do Livro da USP 2026 terá descontos de pelo menos 50%; veja datas e horários

A Festa do Livro da USP será realizada entre 25 e 29 de novembro de 2026, na Cidade Universitária, em São Paulo.

Em sua 28ª edição, o evento reunirá cerca de 245 editoras, e todos os livros terão desconto de pelo menos 50%, segundo a Editora da Universidade de São Paulo (Edusp), organizadora da feira.

A tenda funcionará das 9h às 21h, de quarta a sexta-feira, e das 9h às 19h, no sábado e no domingo. O evento ocorrerá na Avenida Professor Mello Moraes, Travessa C.

De acordo com a Edusp, esta edição terá o maior número de editoras participantes da história da festa. Entre os títulos oferecidos estarão obras acadêmicas, livros de referência, romances, obras de não ficção, literatura infantil, histórias em quadrinhos e mangás.

A lista de participantes está disponível no site da Festa do Livro. Segundo a organização, as relações de obras das editoras serão divulgadas nas próximas semanas. O site também terá um sistema de busca para localizar títulos nas listas.

Quais editoras participarão da Festa do Livro da USP?

A edição de 2026 terá 16 editoras e instituições estreantes: Arquipélago, Atheneu, Cosac, Dandara, Diadorim, Ercolano, Grupo Pedrazul, Instituto Tomie Ohtake, Joaquina, MASP, Neomarginal, Pinard, Poptopia, Tábula, UK’A e Zain.

Também estarão de volta participantes de edições anteriores, como Brasiliense, Eduneb, PUCPress e Zarabatana.

Criada em 1999, a festa surgiu para ampliar a distribuição de obras acadêmicas e passou a reunir livros de diferentes categorias. Segundo a Edusp, cerca de 260 mil obras são disponibilizadas ao público por ano.

Como chegar à Festa do Livro da USP?

Pelo transporte público, é possível chegar à Cidade Universitária a partir da estação Butantã, da Linha 4-Amarela do metrô, ou da estação Cidade Universitária, da Linha 9-Esmeralda de trem. De acordo com a organização, as linhas de ônibus circulares que atendem o evento são 8012-10, 8022-10, 8082-10, 8083-10, 8084-10 e 8085-10.

Durante a semana, as linhas municipais 177H-10, 701U-10, 702U-10, 7411-10, 7725-10, 809U-10 e 8086-10 também atendem a região. Aos fins de semana, a linha 8086-10 mantém o atendimento. O acesso de bicicleta pode ser feito pela ciclovia do campus, na Raia Olímpica da USP.

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