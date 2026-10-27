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Festa do Livro da USP 2026 terá descontos de pelo menos 50%; veja datas e horários

Evento será realizado de 25 a 29 de novembro, na Cidade Universitária, em São Paulo, com cerca de 245 editoras participantes

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 15h54.

Última atualização em 27 de outubro de 2026 às 15h59.

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A Festa do Livro da USP será realizada entre 25 e 29 de novembro de 2026, na Cidade Universitária, em São Paulo.

Em sua 28ª edição, o evento reunirá cerca de 245 editoras, e todos os livros terão desconto de pelo menos 50%, segundo a Editora da Universidade de São Paulo (Edusp), organizadora da feira.

A tenda funcionará das 9h às 21h, de quarta a sexta-feira, e das 9h às 19h, no sábado e no domingo. O evento ocorrerá na Avenida Professor Mello Moraes, Travessa C.

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De acordo com a Edusp, esta edição terá o maior número de editoras participantes da história da festa. Entre os títulos oferecidos estarão obras acadêmicas, livros de referência, romances, obras de não ficção, literatura infantil, histórias em quadrinhos e mangás.

A lista de participantes está disponível no site da Festa do Livro. Segundo a organização, as relações de obras das editoras serão divulgadas nas próximas semanas. O site também terá um sistema de busca para localizar títulos nas listas.

Quais editoras participarão da Festa do Livro da USP?

A edição de 2026 terá 16 editoras e instituições estreantes: Arquipélago, Atheneu, Cosac, Dandara, Diadorim, Ercolano, Grupo Pedrazul, Instituto Tomie Ohtake, Joaquina, MASP, Neomarginal, Pinard, Poptopia, Tábula, UK’A e Zain.

Também estarão de volta participantes de edições anteriores, como Brasiliense, Eduneb, PUCPress e Zarabatana.

Criada em 1999, a festa surgiu para ampliar a distribuição de obras acadêmicas e passou a reunir livros de diferentes categorias. Segundo a Edusp, cerca de 260 mil obras são disponibilizadas ao público por ano.

Como chegar à Festa do Livro da USP?

Pelo transporte público, é possível chegar à Cidade Universitária a partir da estação Butantã, da Linha 4-Amarela do metrô, ou da estação Cidade Universitária, da Linha 9-Esmeralda de trem. De acordo com a organização, as linhas de ônibus circulares que atendem o evento são 8012-10, 8022-10, 8082-10, 8083-10, 8084-10 e 8085-10.

Durante a semana, as linhas municipais 177H-10, 701U-10, 702U-10, 7411-10, 7725-10, 809U-10 e 8086-10 também atendem a região. Aos fins de semana, a linha 8086-10 mantém o atendimento. O acesso de bicicleta pode ser feito pela ciclovia do campus, na Raia Olímpica da USP.

Serviço

  • Evento: 28ª Festa do Livro da USP
  • Data: de 25 a 29 de novembro de 2026
  • Horários: de quarta a sexta, das 9h às 21h; sábado e domingo, das 9h às 19h
  • Local: Avenida Professor Mello Moraes, Travessa C, Cidade Universitária, São Paulo
  • Desconto: mínimo de 50% em todos os livros
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