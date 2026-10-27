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TSE confirma 34,3 mil votos após 17h de domingo; só 1,4% das seções funcionaram até 19h

O TSE contabilizou 34.393 votos depois das 17h no 2º turno, e só 1,4% das seções encerraram após as 19h. Veja os números por estado.

Eleições 2026: neste ano, a votação durou até às 19 horas (Fernando Frazão/Agência Brasil)

Eleições 2026: neste ano, a votação durou até às 19 horas (Fernando Frazão/Agência Brasil)

Diandra Guedes
Diandra Guedes

Colaboradora

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 21h35.

Última atualização em 27 de outubro de 2026 às 21h56.

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RESUMO ＋

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que 34.393 votos foram registrados depois das 17h no segundo turno das eleições de 2026, realizado no domingo, 25. A votação foi prorrogada até as 19h nas seções que ainda estavam abertas, após decisão do ministro Cristiano Zanin. Segundo o levantamento, 24.268 seções permaneceram abertas depois das 17h10, enquanto 6.766 tiveram o encerramento registrado após as 19h. A medida também exigiu ajustes na totalização e na divulgação dos resultados.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou nesta terça-feira, 27, um levantamento sobre o fim da votação do 2º turno das eleições 2026, realizado no domingo, 25, e estendido até as 19h nas seções que ainda estavam abertas.

Ao todo, 34.393 votos foram registrados depois das 17h em território nacional. O número chama atenção, mas representa uma fatia pequena do total de seções analisadas pelo tribunal.

A extensão do horário foi determinada pelo ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), depois que as duas candidaturas à Presidência relataram dificuldades relacionadas ao transporte de eleitores.

A decisão valeu apenas para os locais em que a votação não havia sido encerrada às 17h. Como a medida foi comunicada depois desse horário, milhares de urnas já estavam fechadas e não podiam ser reabertas.

O presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, contou que recebeu o pedido por volta das 15h30 e que não havia norma autorizando a prorrogação, medida inédita no tribunal. Para ele, “prorrogar uma eleição é possível, mas tem que ser pensado e estruturado”.

Veja abaixo como esses votos se distribuíram.

Quantos votos foram registrados depois das 17h?

Dos 34.393 votos, a maior parte entrou logo na primeira hora extra. O TSE detalhou a divisão assim:

  • 32.399 votos entre 17h e 18h;
  • 1.981 votos entre 18h e 19h;
  • 13 votos depois das 19h.

Os dados consideram as 497.333 seções eleitorais que tiveram o encerramento registrado depois das 17h./grifar]

Quantas seções ficaram abertas depois das 17h e das 19h?

Das 497.333 seções do levantamento, 473.065 concluíram os trabalhos até as 17h10. Já 24.268 seguiram abertas depois desse horário e, nelas, foram computados 8.673 votos desde as 17h.

O corte das 17h10 é uma estimativa do TSE para o tempo dos procedimentos de encerramento e das impressões finais das urnas, que só podem ser encerradas a partir das 17h.

O recorte mais restrito mostra o tamanho real da prorrogação. Apenas 6.766 seções encerraram a votação depois das 19h, o que equivale a cerca de 1,4% do total analisado.

Nessas seções, foram registrados 4.773 votos depois das 17h: 2.837 entre 17h e 18h, 1.923 entre 18h e 19h e 13 após as 19h. Esses votos já estão incluídos nos 8.673 mencionados acima.

Quais estados tiveram mais seções abertas depois das 17h10?

São Paulo lidera o ranking, seguido de Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. Veja os números do TSE:

  • São Paulo: 6.093 seções e 2.496 votos computados depois das 17h;
  • Rio de Janeiro: 5.713 seções e 2.349 votos;
  • Bahia: 3.787 seções e 1.656 votos;
  • Pernambuco: 1.872 seções e 577 votos;
  • Maranhão: 865 seções e 166 votos;
  • Minas Gerais: 740 seções e 136 votos;
  • Pará: 701 seções e 152 votos;
  • Distrito Federal: 696 seções e 157 votos.

Os demais estados tiveram menos de mil seções abertas depois das 17h10.

O que mudou na apuração dos votos?

[grifar]A decisão obrigou a Justiça Eleitoral a ajustar sistemas e rotinas. O recebimento dos Boletins de Urna (BUs), a totalização e a divulgação dos resultados ficaram temporariamente suspensos e foram retomados depois das 19h.

Com isso, houve acúmulo de arquivos à espera de processamento. O TSE informou que a medida também exigiu cuidados extras com a segurança de servidores e mesários.

Como funciona o encerramento da votação?

Pelas regras da Justiça Eleitoral, a votação nas urnas não pode ser encerrada antes das 17h. Por isso, registros de encerramento até as 17h10 fazem parte da rotina e não indicam, por si sós, uma situação atípica.

Já nas seções com fila às 17h, os mesários distribuem senhas para garantir o voto de quem já estava no local.

Como foi o balanço do 2º turno?

O resultado foi anunciado no domingo, 25, por Nunes Marques. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito com 64.256.232 votos válidos, o que corresponde a 51,79% dos votos válidos. Flávio Bolsonaro (PL) somou 59.826.041 votos, ou 48,21%. Lembre que votos brancos e nulos não entram no cálculo dos válidos.

Mais de 158 milhões de eleitores estavam aptos a votar e 128,2 milhões compareceram. A abstenção ficou em torno de 19,2%, abaixo dos 21,08% do 1º turno.

Perguntas frequentes

Quantos votos foram registrados depois das 17h no segundo turno de 2026? ＋

Segundo o TSE, foram registrados 34.393 votos depois das 17h em todo o país. Desse total, 32.399 ocorreram entre 17h e 18h, 1.981 entre 18h e 19h e 13 após as 19h.

Por que a votação do segundo turno foi prorrogada até as 19h? ＋

A prorrogação foi determinada pelo ministro Cristiano Zanin após as candidaturas de Lula e Flávio Bolsonaro relatarem dificuldades relacionadas ao transporte de eleitores. A medida valeu apenas para as seções que ainda não haviam encerrado a votação às 17h.

Quantas seções eleitorais ficaram abertas depois das 19h? ＋

De acordo com o TSE, 6.766 seções tiveram o encerramento registrado depois das 19h, aproximadamente 1,4% das 497.333 seções analisadas. Nessas seções, foram registrados 4.773 votos depois das 17h.

Quais estados tiveram mais seções abertas depois das 17h10? ＋

São Paulo teve o maior número, com 6.093 seções, seguido pelo Rio de Janeiro, com 5.713, Bahia, com 3.787, e Pernambuco, com 1.872. Os dados são do levantamento divulgado pelo TSE.

A prorrogação da votação atrasou a apuração dos votos? ＋

Sim. A Justiça Eleitoral precisou suspender temporariamente o recebimento dos Boletins de Urna, a totalização e a divulgação dos resultados. Os procedimentos foram retomados depois das 19h, com arquivos acumulados à espera de processamento.

Quem venceu o segundo turno das eleições presidenciais de 2026? ＋

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito com 64.256.232 votos, equivalentes a 51,79% dos votos válidos. Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 59.826.041 votos, ou 48,21%, segundo os resultados apresentados pelo TSE.

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