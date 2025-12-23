'Vingadores: Doutor Destino' ganha trailer e data de estreia; confira

A Marvel divulgou nesta terça-feira, 23, o primeiro teaser de “Vingadores: Doutor Destino”, novo capítulo da franquia, com estreia marcada para 18 de dezembro de 2026.

O teaser inicial é centrado em Steve Rogers, personagem de Chris Evans, e confirma o retorno do Capitão América ao Universo Cinematográfico da Marvel.

No vídeo, ambientado em uma fazenda, o herói aparece chegando de motocicleta ao som de uma versão ao piano do tema dos Vingadores.

Em seguida, ele observa seu uniforme e segura um bebê recém-nascido. A prévia termina com a frase: “Steve Rogers retornará em ‘Vingadores: Doutor Destino’”, acompanhada de uma contagem regressiva para a estreia.

Confira o trailer

Qual é o elenco de 'Vingadores: Doutor Destino'?

A Marvel também revelou, em uma transmissão ao vivo em março de 2025, o elenco completo do filme.

Entre os nomes confirmados estão Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie (Sam Wilson/Capitão América), Sebastian Stan (Soldado Invernal), Paul Rudd (Homem-Formiga), Tom Hiddleston (Loki), Letitia Wright (Shuri/Pantera Negra) e Winston Duke (M’Baku).

Um dos principais destaques é o retorno de Robert Downey Jr., desta vez não como Homem de Ferro, mas como o vilão Victor Von Doom, o Doutor Destino. O ator já havia anunciado sua volta ao MCU durante a San Diego Comic-Con, quando afirmou: “Máscara nova, mesma missão”.

O filme também marca a presença de vários personagens do universo X-Men, como Patrick Stewart (Professor Xavier), Ian McKellen (Magneto), James Marsden (Ciclope), Alan Cumming (Noturno), Rebecca Romijn (Mística) e Channing Tatum (Gambit). Além deles, integrantes do Quarteto Fantástico e do grupo Thunderbolts também integram o elenco.

A direção ficará novamente a cargo dos irmãos Joe e Anthony Russo, responsáveis por sucessos como Capitão América: Guerra Civil e Vingadores: Ultimato. Segundo a Marvel, novos teasers focados em outros personagens devem ser divulgados nas próximas semanas.