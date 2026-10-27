Que horas começa o 'MasterChef Profissionais' nesta terça-feira, 27? Veja o que esperar do episódio

Um novo episódio de "MasterChef Profissionais" vai ao ar nesta terça-feira, 27, às 22h30, na Band. O quarto episódio da temporada terá duas provas inspiradas nas cozinhas de Portugal e da Itália, com desafios que exigem domínio técnico, criatividade e organização dos competidores.

O que esperar do episódio de hoje?

A primeira prova colocará os participantes diante de uma missão coletiva: preparar um banquete inspirado na culinária de Portugal para 30 convidados. Divididos em duas equipes, eles deverão elaborar um prato principal e uma sobremesa com ingredientes tradicionais da gastronomia portuguesa.

Entre os produtos disponíveis estarão bacalhau, sardinha e doces à base de ovos e açúcar. O desafio será equilibrar os sabores e apresentar um cardápio que valorize a culinária do país.

A avaliação ficará a cargo de Helena Rizzo e Henrique Fogaça, com a participação do chef Olivier da Costa, especialista na cozinha portuguesa. A equipe vencedora conquistará uma vaga no mezanino, enquanto os integrantes do grupo derrotado seguirão para a etapa eliminatória.

Na segunda prova, a gastronomia italiana será o centro das atenções. O convidado será o chef romano Marco Renzetti, que apresentará técnicas de preparo e fechamento de diferentes tipos de massas recheadas.

Depois da demonstração, os competidores terão de preparar uma massa recheada com pelo menos três cores, acompanhada de molho.

A avaliação levará em conta a execução técnica, a textura da massa, a apresentação e a combinação de sabores. O participante que apresentar o pior prato será eliminado do "MasterChef Profissionais".

Qual é o prêmio do 'MasterChef Profissionais'?

A sexta temporada do "MasterChef Profissionais" estreou no dia 6 de outubro, após um intervalo de três anos. A edição reúne 18 competidores, divididos entre nove estreantes e nove participantes que já passaram por outras versões da franquia.

Ao longo de 16 episódios, os cozinheiros enfrentam provas que exigem domínio técnico, criatividade, organização e capacidade de trabalhar sob pressão. Até o momento, dois participantes já deixaram a disputa: Vinicius Cavalcante, Mari Marzola e Helena Furtado.

O vencedor leva o troféu, R$ 300 mil, prêmios de patrocinadores e uma viagem gastronômica à Itália.

Onde assistir ao 'MasterChef Profissionais'?

O programa começa às 22h30, na TV aberta, pela Band. Também é possível acompanhar a transmissão ao vivo pelo site oficial da Band e pelo aplicativo Bandplay.

Os episódios completos são disponibilizados no dia seguinte à transmissão original no canal oficial do MasterChef Brasil no YouTube. O reality também é exibido às sextas-feiras, às 20h30, no canal Discovery Home & Health e na HBO Max.