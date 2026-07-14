Andy Burnham deve substituir Keir Starmer no Reino Unido

O Partido Trabalhista do Reino Unido caminha para escolher Andy Burnham como novo líder e, consequentemente, próximo primeiro-ministro do país, após o político reunir apoio suficiente entre os deputados da legenda para disputar a sucessão de Keir Starmer.

Segundo a contagem divulgada pelo partido, Burnham recebeu o apoio de mais 27 parlamentares na segunda-feira, elevando para 349 o número de deputados trabalhistas que endossam sua candidatura. O total supera com folga o mínimo de 81 apoios exigido para participar da disputa interna, inviabilizando a entrada de novos concorrentes.

O prazo para apresentação de candidaturas termina nesta quarta-feira, 15.

Para oficializar a candidatura, Andy Burnham ainda precisa obter o apoio de três organizações filiadas ao Partido Trabalhista, entre elas pelo menos dois sindicatos. A etapa, no entanto, é considerada uma formalidade pela legenda.

A expectativa é que Burnham seja confirmado como novo líder do partido em um congresso extraordinário marcado para 17 de julho. Depois disso, deverá se reunir com o rei Charles III antes de assumir oficialmente o cargo de primeiro-ministro, o que deve ocorrer em 20 de julho.

Quem é Andy Burnham?

Aos 56 anos, Burnham foi prefeito da Grande Manchester e retornou ao Parlamento em junho após vencer uma eleição legislativa suplementar, requisito necessário para disputar a liderança trabalhista.

Esta é a terceira tentativa do político de comandar o Partido Trabalhista. Ele já havia concorrido ao posto em 2010 e 2015.

Desde o retorno à Câmara dos Comuns, Burnham tem defendido uma agenda voltada à descentralização administrativa e ao fortalecimento das economias locais. Segundo ele, o objetivo é promover "o maior reequilíbrio de poderes que o nosso país já conheceu".

A disputa pela liderança foi aberta após a renúncia de Keir Starmer. O premiê, que estava no cargo desde julho de 2024, enfrentou queda de popularidade em meio a escândalos políticos e ao fraco desempenho da economia britânica, fatores que ampliaram a pressão dentro do Partido Trabalhista por uma mudança no comando do governo.

*Com AFP