Justiça dos EUA suspende temporariamente acordo de US$ 110 bi entre Paramount e Warner

Fusão entre Warner e Paramount: Negócio de US$ 110 bilhões é suspenso por 14 dias após estados questionarem concentração no mercado de filmes e conteúdo para TV (Ilustração feita por IA/Exame)
Repórter
Publicado em 20 de julho de 2026 às 14h18.
Última atualização em 20 de julho de 2026 às 14h29.
Uma decisão da Justiça federal dos Estados Unidos interrompeu por 14 dias a aquisição da Warner Bros. Discovery pela Paramount Skydance, operação avaliada em US$ 110 bilhões e que poderia ser concluída pelas empresas já em 22 de julho.
A ordem foi emitida na segunda-feira, 20, pela juíza distrital dos EUA Araceli Martínez-Olguín, em Oakland. Com a medida, Paramount e Warner Bros. terão de adiar a conclusão da transação enquanto o Judiciário analisa uma ação apresentada por estados americanos contra a operação.
O processo foi aberto, em 13 de julho, pela Califórnia e outros 11 estados, que tentam impedir a fusão entre as companhias. A contestação sustenta que a combinação de dois dos cinco maiores estúdios reduziria a concorrência na distribuição de filmes e de conteúdo destinado à TV a cabo.
A juíza marcou uma audiência para 3 de agosto, quando deverá decidir se a suspensão temporária da aquisição será prorrogada por tempo indeterminado. Na decisão, Martínez-Olguín afirmou que os estados apresentaram "questões sérias relacionadas ao mérito" ao contestarem a fusão.
Segundo a ação judicial, a companhia formada pela união de Paramount e Warner Bros. passaria a controlar 27% do mercado de filmes com amplo lançamento nos cinemas.
Os dois estúdios também concentrariam, segundo as alegações apresentadas no processo, mais de 30% dos blockbusters, produções de grande orçamento destinadas a alcançar ampla distribuição e público.Com a conclusão da operação, quatro empresas concentrariam mais de 90% desse mercado: a companhia resultante da fusão, Walt Disney, Universal e Sony Pictures Entertainment.
O acordo de fusão estabelece que a Paramount tem até 4 de junho de 2027 para concluir a aquisição. O cronograma, no entanto, prevê um custo caso a transação permaneça pendente a partir do fim de setembro.A partir de 30 de setembro, a Paramount deverá pagar à Warner Bros. uma taxa diária de US$ 7 milhões até que a operação seja concluída.
A suspensão determinada pela Justiça, neste momento, tem duração de 14 dias. A continuidade do bloqueio dependerá da análise prevista para a audiência de 3 de agosto.
*Em atualização.