Justiça dos EUA suspende temporariamente acordo de US$ 110 bi entre Paramount e Warner

Uma decisão da Justiça federal dos Estados Unidos interrompeu por 14 dias a aquisição da Warner Bros. Discovery pela Paramount Skydance, operação avaliada em US$ 110 bilhões e que poderia ser concluída pelas empresas já em 22 de julho.

A ordem foi emitida na segunda-feira, 20, pela juíza distrital dos EUA Araceli Martínez-Olguín, em Oakland. Com a medida, Paramount e Warner Bros. terão de adiar a conclusão da transação enquanto o Judiciário analisa uma ação apresentada por estados americanos contra a operação.

O processo foi aberto, em 13 de julho, pela Califórnia e outros 11 estados, que tentam impedir a fusão entre as companhias. A contestação sustenta que a combinação de dois dos cinco maiores estúdios reduziria a concorrência na distribuição de filmes e de conteúdo destinado à TV a cabo.

A juíza marcou uma audiência para 3 de agosto, quando deverá decidir se a suspensão temporária da aquisição será prorrogada por tempo indeterminado. Na decisão, Martínez-Olguín afirmou que os estados apresentaram "questões sérias relacionadas ao mérito" ao contestarem a fusão.

Fusão colocaria 27% do mercado sob controle da nova empresa

Segundo a ação judicial, a companhia formada pela união de Paramount e Warner Bros. passaria a controlar 27% do mercado de filmes com amplo lançamento nos cinemas.

Os dois estúdios também concentrariam, segundo as alegações apresentadas no processo, mais de 30% dos blockbusters, produções de grande orçamento destinadas a alcançar ampla distribuição e público.

Com a conclusão da operação, quatro empresas concentrariam mais de 90% desse mercado: a companhia resultante da fusão, Walt Disney, Universal e Sony Pictures Entertainment.

Paramount pode ter de pagar US$ 7 milhões por dia

O acordo de fusão estabelece que a Paramount tem até 4 de junho de 2027 para concluir a aquisição. O cronograma, no entanto, prevê um custo caso a transação permaneça pendente a partir do fim de setembro.

A partir de 30 de setembro, a Paramount deverá pagar à Warner Bros. uma taxa diária de US$ 7 milhões até que a operação seja concluída.

A suspensão determinada pela Justiça, neste momento, tem duração de 14 dias. A continuidade do bloqueio dependerá da análise prevista para a audiência de 3 de agosto.

*Em atualização.