Tudo que sabemos sobre a pré-venda do Lollapalooza Brasil

Lollapalooza Brasil: festival ainda não confirmou line-up para a edição de 2027 (Estela Marconi/Exame)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 28 de julho de 2026 às 13h30.
Lollapalooza Brasil anuncia pré-venda para o Lolla Pass; o ingresso dará acesso aos 3 dias de festival da edição de 2027. A venda da primeira leva de ingressos está marcada para o dia 4 de agosto, às 12h.
O anúncio ocorreu em preparação para o aniversário de 15 anos do Lollapalooza Brasil, que será celebrado na edição do ano que vem.
O Lollapalooza Brasil irá acontecer nos dias 19, 20 e 21 de março de 2027, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.
Por enquanto, a data para a venda geral de ingressos do Lollapalooza 2027 não foi divulgada. Porém, os fãs terão a oportunidade de adquirir ingressos LollaPass, que dão acesso aos 3 dias de festival, durante a pré-venda marcada para o dia 4 de agosto, a partir das 12h.
Estarão disponíveis entradas em três setores do festival: Pista, Lolla Comfort by Bradesco e Lolla Lounge by Vivo.
Os fãs que preferirem também podem comparecer à Bilheteria Oficial da Ticketmaster no Shopping Ibirapuera.
No começo do mês de julho, os ingressos "Lollalovers", que trazem benefícios exclusivos, como entrada antecipada no dia do evento, esgotaram.
Os valores dos ingressos ainda não foram divulgados, mas irão variar de acordo com o lote e com a modalidade escolhida, que pode ser entrada social, meia-entrada ou inteira.
Clientes Bradesco poderão parcelar a compra nos cartões de crédito em até 10x sem juros. Já o público geral poderá parcelar a compra nos cartões de crédito em até 3 (três) vezes sem juros ou de 4 (quatro) a 8 (oito) com juros.