Tudo que sabemos sobre a pré-venda do Lollapalooza Brasil

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Lollapalooza Brasil anuncia primeira pré-venda do Lolla Pass para edição comemorativa de 15 anos do festival em 2027; saiba como e quando comprar

Lollapalooza Brasil: festival ainda não confirmou line-up para a edição de 2027 (Estela Marconi/Exame)

Lollapalooza Brasil: festival ainda não confirmou line-up para a edição de 2027 (Estela Marconi/Exame)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 28 de julho de 2026 às 13h30.

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Lollapalooza Brasil anuncia pré-venda para o Lolla Pass; o ingresso dará acesso aos 3 dias de festival da edição de 2027. A venda da primeira leva de ingressos está marcada para o dia 4 de agosto, às 12h.

O anúncio ocorreu em preparação para o aniversário de 15 anos do Lollapalooza Brasil, que será celebrado na edição do ano que vem.

Quando será o Lollapalooza Brasil?

O Lollapalooza Brasil irá acontecer nos dias 19, 20 e 21 de março de 2027, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Quando comprar ingressos para o Lollapalooza Brasil 2027?

Por enquanto, a data para a venda geral de ingressos do Lollapalooza 2027 não foi divulgada. Porém, os fãs terão a oportunidade de adquirir ingressos LollaPass, que dão acesso aos 3 dias de festival, durante a pré-venda marcada para o dia 4 de agosto, a partir das 12h.

Estarão disponíveis entradas em três setores do festival: Pista, Lolla Comfort by Bradesco e Lolla Lounge by Vivo.

Os fãs que preferirem também podem comparecer à Bilheteria Oficial da Ticketmaster no Shopping Ibirapuera.

No começo do mês de julho, os ingressos "Lollalovers", que trazem benefícios exclusivos, como entrada antecipada no dia do evento, esgotaram.

Qual o valor dos ingressos do Lollapalooza?

Os valores dos ingressos ainda não foram divulgados, mas irão variar de acordo com o lote e com a modalidade escolhida, que pode ser entrada social, meia-entrada ou inteira.

Clientes Bradesco poderão parcelar a compra nos cartões de crédito em até 10x sem juros. Já o público geral poderá parcelar a compra nos cartões de crédito em até 3 (três) vezes sem juros ou de 4 (quatro) a 8 (oito) com juros.

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