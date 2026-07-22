UE aprova acordo de US$ 110 bilhões da Paramount com a Warner, mas com condições

A compra da Warner Bros. Discovery pela Paramount Skydance, operação avaliada em US$ 110 bilhões, recebeu aprovação condicional da União Europeia, enquanto uma disputa judicial nos Estados Unidos mantém o fechamento do negócio suspenso.

A Comissão Europeia informou, nesta quarta-feira, que deixou de identificar preocupações concorrenciais relacionadas à operação após a Paramount assumir o compromisso de encerrar um contrato de distribuição mantido com a Universal Pictures no mercado europeu. Pelas condições estabelecidas, a companhia terá até 13 meses após a conclusão da aquisição para deixar o acordo.

Segundo os reguladores europeus, os compromissos apresentados respondem às questões identificadas durante a análise antitruste. A medida busca impedir que filmes da empresa formada pela fusão sejam distribuídos em conjunto com produções da Universal ou da Disney.

A decisão da União Europeia elimina uma das etapas regulatórias da transação, que já havia recebido aprovação das autoridades dos Estados Unidos, mas passou a enfrentar uma contestação judicial apresentada pela Califórnia e por outros 11 estados.

A Paramount fechou o acordo para adquirir a Warner Bros. Discovery, em fevereiro, após superar a Netflix na disputa pelo ativo. A análise europeia estava entre as etapas necessárias para o avanço da operação liderada pelo CEO da Paramount, David Ellison.

Processo nos EUA pode atrasar aquisição da Warner pela Paramount

Em 13 de julho, a Califórnia e outros 11 estados entraram com uma ação para tentar impedir a fusão. O processo sustenta que a combinação de dois dos cinco maiores estúdios de Hollywood pode reduzir a concorrência nos mercados de distribuição de filmes e de TV a cabo.

O juiz federal responsável pelo caso determinou a suspensão temporária da transação por 14 dias. A medida adiou os planos da Paramount e da Warner Bros. Discovery de concluir a operação ainda nesta semana.

Se a aquisição não for concluída até o fim de setembro, a Paramount poderá ter de pagar cerca de US$ 7 milhões por dia em multas por atraso aos acionistas da Warner.

Após a decisão judicial, as ações da Warner Bros. Discovery recuaram. Com o movimento, aumentou a diferença entre a cotação dos papéis no mercado e a oferta de US$ 31 por ação apresentada pela Paramount, que atingiu o maior nível desde o anúncio da aquisição, em fevereiro.

A próxima audiência do processo está prevista para o início de agosto. Nessa etapa, a Justiça deverá decidir se a transação permanecerá suspensa até a conclusão de um julgamento sobre o mérito da ação.

No Reino Unido, a aquisição também pode passar por uma intervenção governamental baseada em critérios de interesse público. O secretário de Cultura e Mídia do país apresentou preocupações relacionadas à diversidade na propriedade dos meios de comunicação.

O avanço da operação depende agora do desfecho das contestações nos Estados Unidos e da análise sobre uma possível intervenção no Reino Unido, enquanto o prazo para concluir a aquisição se aproxima do período em que passam a incidir pagamentos diários por atraso.