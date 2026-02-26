Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Paramount vence a disputa pela Warner após a Netflix desistir da compra

Decisão foi tomada após Warner considerar a oferta da Paramount superior à da Netflix

Warner Bros: venda da companhia de mídia gerou forte disputa entre Netflix e Paramount

Warner Bros: venda da companhia de mídia gerou forte disputa entre Netflix e Paramount

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 20h02.

Última atualização em 26 de fevereiro de 2026 às 20h03.

Tudo sobreWarner
Saiba mais

A Netflix retirou sua proposta para comprar a Warner Bros. Discovery, o que libera a Paramount Skydance para concluir a negociação estimada em US$ 111 bilhões envolvendo o estúdio de Hollywood.

"A transação que negociamos teria criado valor para os acionistas com um caminho claro para a aprovação regulatória", disse a Netflix em um comunicado na quinta-feira.

E acrescentou: "No entanto, sempre fomos disciplinados e, pelo preço exigido para igualar a última oferta da Paramount Skydance, o negócio não é mais financeiramente atraente, portanto, estamos recusando a igualar a oferta da Paramount Skydance."

Com a desistência, a proposta de US$ 31 por ação apresentada pela Paramount passa a liderar a disputa pelo controle da Warner Bros. Em dezembro, a Netflix havia fechado acordo de US$ 82,7 bilhões, incluindo dívidas assumidas, para adquirir os ativos. As sucessivas contrapropostas da Paramount reabriram o processo competitivo, e o conselho da Warner considerou a última oferta superior nesta quinta-feira.

"A Netflix, uma das pioneiras na TV online, construiu um negócio lucrativo com mais de 325 milhões de consumidores em todo o mundo pagando uma assinatura mensal para assistir a seus programas de TV e filmes."

A base global da Netflix supera 325 milhões de assinantes pagos. Produtoras tradicionais como a Paramount e a Warner lançaram serviços próprios de streaming, mas enfrentam redução de audiência e de receitas publicitárias em suas redes lineares.

A oferta final da Paramount inclui também canais de TV a cabo da Warner, como CNN e TNT, e estabelece o valor de US$ 31 por ação. A empresa é liderada por David Ellison, que iniciou a investida com proposta privada em setembro. O movimento ocorreu um mês após a fusão da Skydance Media com a Paramount, operação que concedeu a Ellison o controle do estúdio, do serviço de streaming e de emissoras como CBS e MTV.

A Warner começou a receber propostas formais em outubro e firmou acordo com a Netflix em dezembro, antes da reabertura da disputa.

Após perder espaço nas negociações, a Paramount lançou uma oferta pública de aquisição das ações da Warner e indicou que poderia iniciar disputa por procuração na assembleia anual. A companhia também buscou interlocução com reguladores e políticos em Washington, incluindo o presidente Donald Trump.

Diante de rejeições sucessivas, a Paramount revisou os termos financeiros. As mudanças incluíram garantias pessoais superiores a US$ 40 bilhões em ações oferecidas por Larry Ellison, presidente da Oracle Corporation.

A Paramount ainda se comprometeu a pagar US$ 2,8 bilhões à Warner para compensar a Netflix pela rescisão contratual e US$ 7 bilhões caso o acordo não obtenha aprovação regulatória.
Acompanhe tudo sobre:WarnerNetflixParamount

Mais de Invest

Warner considera oferta da Paramount superior à da Netflix e inicia nova fase na disputa

Ibovespa fecha em ligeira baixa puxada por tensão EUA-Irã

eBay anuncia demissão de 800 funcionários

BTG leva prêmio de melhor fundo Tijolo no Melhores do Mercado 2026

Mais na Exame

Economia

Com aval da União, CMN aprova operação de crédito de até R$ 8 bi aos Correios

Brasil

Mendonça autorizou quebras de sigilos de filho de Lula antes da CPMI do INSS

Casual

Oscar 2026: regra de votação pode aumentar as chances de 'O Agente Secreto'

Mercados

Warner considera oferta da Paramount superior à da Netflix e inicia nova fase na disputa