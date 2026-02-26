Paramount vence a disputa pela Warner após a Netflix desistir da compra

A Netflix retirou sua proposta para comprar a Warner Bros. Discovery, o que libera a Paramount Skydance para concluir a negociação estimada em US$ 111 bilhões envolvendo o estúdio de Hollywood.

"A transação que negociamos teria criado valor para os acionistas com um caminho claro para a aprovação regulatória", disse a Netflix em um comunicado na quinta-feira.

E acrescentou: "No entanto, sempre fomos disciplinados e, pelo preço exigido para igualar a última oferta da Paramount Skydance, o negócio não é mais financeiramente atraente, portanto, estamos recusando a igualar a oferta da Paramount Skydance."

Com a desistência, a proposta de US$ 31 por ação apresentada pela Paramount passa a liderar a disputa pelo controle da Warner Bros. Em dezembro, a Netflix havia fechado acordo de US$ 82,7 bilhões, incluindo dívidas assumidas, para adquirir os ativos. As sucessivas contrapropostas da Paramount reabriram o processo competitivo, e o conselho da Warner considerou a última oferta superior nesta quinta-feira.

"A Netflix, uma das pioneiras na TV online, construiu um negócio lucrativo com mais de 325 milhões de consumidores em todo o mundo pagando uma assinatura mensal para assistir a seus programas de TV e filmes."

A base global da Netflix supera 325 milhões de assinantes pagos. Produtoras tradicionais como a Paramount e a Warner lançaram serviços próprios de streaming, mas enfrentam redução de audiência e de receitas publicitárias em suas redes lineares.

A oferta final da Paramount inclui também canais de TV a cabo da Warner, como CNN e TNT, e estabelece o valor de US$ 31 por ação. A empresa é liderada por David Ellison, que iniciou a investida com proposta privada em setembro. O movimento ocorreu um mês após a fusão da Skydance Media com a Paramount, operação que concedeu a Ellison o controle do estúdio, do serviço de streaming e de emissoras como CBS e MTV.

A Warner começou a receber propostas formais em outubro e firmou acordo com a Netflix em dezembro, antes da reabertura da disputa.

Após perder espaço nas negociações, a Paramount lançou uma oferta pública de aquisição das ações da Warner e indicou que poderia iniciar disputa por procuração na assembleia anual. A companhia também buscou interlocução com reguladores e políticos em Washington, incluindo o presidente Donald Trump.

Diante de rejeições sucessivas, a Paramount revisou os termos financeiros. As mudanças incluíram garantias pessoais superiores a US$ 40 bilhões em ações oferecidas por Larry Ellison, presidente da Oracle Corporation.

A Paramount ainda se comprometeu a pagar US$ 2,8 bilhões à Warner para compensar a Netflix pela rescisão contratual e US$ 7 bilhões caso o acordo não obtenha aprovação regulatória.