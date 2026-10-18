Como decorar a casa para o Halloween? Confira quatro ideias fáceis e baratas

O Halloween, celebrado em 31 de outubro, é uma oportunidade para transformar a casa com enfeites temáticos e criar um ambiente para festas, reuniões com amigos ou brincadeiras com crianças. Abóboras, fantasmas, teias de aranha e luzes em tons de laranja e roxo estão entre os elementos tradicionais da data.

Com materiais simples e um pouco de criatividade, é possível montar uma decoração de Halloween sem gastar muito. Confira quatro ideias fáceis de reproduzir em casa, com o passo a passo de cada uma.

Confira quatro opções de decorações fácil para o Halloween:

1. Fantasmas de tecido

Os fantasmas de tecido são uma opção para decorar estantes, mesas, varandas cobertas e entradas da casa. A montagem é simples e permite criar peças de diferentes tamanhos.

Materiais necessários:

Tecido branco fino, como gaze ou TNT

Balão pequeno ou bola de isopor

Garrafa ou suporte para sustentar a estrutura

Barbante

Caneta preta

Passo a passo:

Coloque o balão sobre uma garrafa ou outro suporte firme para formar a cabeça do fantasma. Cubra a estrutura com o tecido branco, deixando as pontas caírem naturalmente. Desenhe dois olhos e uma boca com a caneta preta. Amarre um pedaço de barbante na parte superior para pendurar o enfeite, caso queira usá-lo suspenso. Posicione os fantasmas em diferentes alturas para criar um conjunto decorativo.

Para um efeito mais interessante, use tecidos de comprimentos variados e combine os fantasmas com luzes de LED.

2. Lanternas de Halloween com potes de vidro

Potes de geleia, conservas e outros recipientes de vidro podem ganhar uma nova função na decoração. Com tinta, papel ou recortes, eles se transformam em lanternas inspiradas em abóboras, fantasmas e monstros.

Materiais necessários:

Potes de vidro limpos

Tinta laranja, branca ou roxa

Papel preto ou cartolina

Tesoura

Cola

Velas de LED

Passo a passo:

Lave os potes e retire os rótulos. Espere secar completamente. Pinte a parte externa com a cor escolhida ou mantenha o vidro transparente para um efeito luminoso. Recorte olhos, bocas e outros detalhes em papel preto. Cole os recortes nos potes para formar rostos de abóboras ou fantasmas. Coloque uma vela de LED dentro de cada recipiente e distribua as lanternas sobre mesas, aparadores ou prateleiras.

As lanternas podem ser agrupadas em diferentes tamanhos para compor um centro de mesa. As velas de LED são uma opção mais segura, especialmente em ambientes com crianças ou tecidos próximos.

3. Teias de aranha com barbante

As teias de aranha ajudam a criar um clima de casa mal-assombrada e podem ocupar paredes, cantos de portas e áreas próximas às janelas. A versão feita com barbante exige poucos materiais e pode ser adaptada ao espaço disponível.

Materiais necessários:

Barbante branco ou preto

Fita adesiva que não danifique a superfície

Tesoura

Aranhas decorativas de plástico ou recortes de papel preto

Passo a passo:

Escolha um canto da parede ou uma área livre para montar a teia. Corte três ou quatro pedaços de barbante e fixe as pontas, formando linhas que se cruzam no centro. Corte novos pedaços de barbante para criar linhas curvas entre as hastes principais. Prenda cada trecho com pequenos pedaços de fita adesiva, ajustando o formato até lembrar uma teia de aranha. Distribua aranhas decorativas pela estrutura para completar o enfeite.

Para complementar a decoração, combine a teia com iluminação roxa ou laranja e pequenos morcegos de papel espalhados pela parede.

4. Abóboras decorativas com balões

Os balões laranja são uma alternativa prática para quem deseja decorar a casa para uma festa de Halloween. Com rostos recortados em papel e alguns detalhes verdes, eles podem representar abóboras e preencher paredes, mesas e painéis.

Materiais necessários:

Balões laranja

Papel preto ou cartolina

Papel verde

Tesoura

Fita adesiva ou cola adequada para papel

Barbante, se desejar pendurar os balões

Passo a passo:

Encha os balões laranja até o tamanho desejado e amarre as pontas. Desenhe olhos triangulares, narizes e bocas assustadoras no papel preto. Recorte os formatos e fixe-os na parte frontal dos balões. Corte pequenas tiras de papel verde para representar os cabinhos das abóboras. Prenda os balões em uma parede ou agrupe-os em um canto para formar um painel temático.

Para uma composição mais completa, misture balões de tamanhos diferentes e intercale as abóboras com balões pretos e roxos. A combinação cria um cenário para fotos e ajuda a delimitar o espaço da festa.