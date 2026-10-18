Como decorar a casa para o Halloween? Confira quatro ideias fáceis e baratas

Halloween: De fantasmas feitos com tecido a lanternas temáticas, confira sugestões práticas para criar uma decoração incrível (Fernando Vazquez Miras/Getty Images)
Freelancer
Publicado em 18 de outubro de 2026 às 05h29.
O Halloween, celebrado em 31 de outubro, é uma oportunidade para transformar a casa com enfeites temáticos e criar um ambiente para festas, reuniões com amigos ou brincadeiras com crianças. Abóboras, fantasmas, teias de aranha e luzes em tons de laranja e roxo estão entre os elementos tradicionais da data.
Com materiais simples e um pouco de criatividade, é possível montar uma decoração de Halloween sem gastar muito. Confira quatro ideias fáceis de reproduzir em casa, com o passo a passo de cada uma.
Confira quatro opções de decorações fácil para o Halloween:
Os fantasmas de tecido são uma opção para decorar estantes, mesas, varandas cobertas e entradas da casa. A montagem é simples e permite criar peças de diferentes tamanhos.
Materiais necessários:
Passo a passo:
Para um efeito mais interessante, use tecidos de comprimentos variados e combine os fantasmas com luzes de LED.
Potes de geleia, conservas e outros recipientes de vidro podem ganhar uma nova função na decoração. Com tinta, papel ou recortes, eles se transformam em lanternas inspiradas em abóboras, fantasmas e monstros.
Materiais necessários:
Passo a passo:
As lanternas podem ser agrupadas em diferentes tamanhos para compor um centro de mesa. As velas de LED são uma opção mais segura, especialmente em ambientes com crianças ou tecidos próximos.
As teias de aranha ajudam a criar um clima de casa mal-assombrada e podem ocupar paredes, cantos de portas e áreas próximas às janelas. A versão feita com barbante exige poucos materiais e pode ser adaptada ao espaço disponível.
Materiais necessários:
Passo a passo:
Para complementar a decoração, combine a teia com iluminação roxa ou laranja e pequenos morcegos de papel espalhados pela parede.
Os balões laranja são uma alternativa prática para quem deseja decorar a casa para uma festa de Halloween. Com rostos recortados em papel e alguns detalhes verdes, eles podem representar abóboras e preencher paredes, mesas e painéis.
Materiais necessários:
Passo a passo:
Para uma composição mais completa, misture balões de tamanhos diferentes e intercale as abóboras com balões pretos e roxos. A combinação cria um cenário para fotos e ajuda a delimitar o espaço da festa.