Dia do Médico: 25 frases para homenagear os profissionais neste domingo, 18

O Dia do Médico é celebrado no Brasil em 18 de outubro, data dedicada a homenagear os profissionais responsáveis pelo cuidado com a saúde e pelo acompanhamento de pacientes em diferentes fases da vida.

A ocasião é uma oportunidade para agradecer a médicos e médicas pela dedicação à profissão, pelo conhecimento aplicado no atendimento e pela atenção oferecida a quem precisa de cuidados.

Por que o Dia do Médico é comemorado em 18 de outubro?

A escolha da data está relacionada a São Lucas, celebrado pela Igreja Católica em 18 de outubro e considerado o padroeiro dos médicos. Segundo a tradição cristã, Lucas era médico e também ficou conhecido por sua atuação como evangelista.

A associação entre o santo e a medicina contribuiu para a escolha do dia como referência para homenagear os profissionais da área no Brasil.

A celebração é lembrada desde 1961, ano em que a profissão foi regulamentada no Brasil.

Médicos em atuação na rede pública, como parte do programa Mais Médicos (Ministério da Saúde/Divulgação)

25 frases para enviar no Dia do Médico

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