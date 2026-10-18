Dia do Médico: 25 frases para homenagear os profissionais neste domingo, 18

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Dia do Médico é celebrado no Brasil em 18 de outubro, data dedicada a homenagear os profissionais responsáveis pelo cuidado com a saúde e pelo acompanhamento de pacientes em diferentes fases da vida.
A ocasião é uma oportunidade para agradecer a
médicos e médicas pela dedicação à profissão, pelo conhecimento aplicado no atendimento e pela atenção oferecida a quem precisa de cuidados.
Por que o Dia do Médico é comemorado em 18 de outubro?
A escolha da data está relacionada a
São Lucas, celebrado pela em 18 de outubro e considerado o padroeiro dos médicos. Segundo a tradição cristã, Lucas era médico e também ficou conhecido por sua atuação como evangelista. Igreja Católica
A associação entre o santo e a medicina contribuiu para a escolha do dia como referência para homenagear os profissionais da área no Brasil.
A celebração é lembrada desde 1961, ano em que a profissão foi regulamentada no Brasil.
Médicos em atuação na rede pública, como parte do programa Mais Médicos (Ministério da Saúde/Divulgação)
25 frases para enviar no Dia do Médico
Confira sugestões de mensagens para compartilhar pelo WhatsApp, publicar nas redes sociais ou enviar diretamente a um profissional da saúde.
"Feliz Dia do Médico! Que sua dedicação continue transformando vidas e levando esperança a tantas pessoas."
"Cuidar da saúde é uma missão que merece reconhecimento todos os dias. Parabéns pelo seu trabalho!"
"Sua profissão faz a diferença na vida de muitas pessoas. Feliz Dia do Médico!"
"Parabéns a todos os médicos que exercem a profissão com responsabilidade, conhecimento e empatia."
"Que seu trabalho seja sempre acompanhado de reconhecimento, respeito e gratidão. Feliz Dia do Médico!"
"Obrigado por dedicar seu conhecimento e seu tempo ao cuidado com a vida. Feliz Dia do Médico!"
"Sua atenção e seu compromisso com a saúde fazem a diferença na vida de cada paciente. Parabéns pelo seu dia!"
"Hoje é dia de agradecer a quem dedica a carreira a cuidar das pessoas. Feliz Dia do Médico!"
"A medicina exige estudo, responsabilidade e sensibilidade. Que seu trabalho seja sempre valorizado!"
"Minha gratidão a todos os médicos que acolhem, orientam e cuidam de seus pacientes com dedicação."
"Feliz Dia do Médico! Tenho muito orgulho da sua trajetória e da dedicação com que você exerce sua profissão."
"Que você receba todo o carinho e reconhecimento que merece. Parabéns pelo seu dia!"
"Sua escolha profissional demonstra compromisso com o cuidado e com a vida. Que sua jornada seja repleta de realizações!"
"Que nunca faltem motivação, aprendizado e satisfação em sua caminhada na medicina. Feliz Dia do Médico!"
"Tenho orgulho de acompanhar sua trajetória e ver o bem que você faz às pessoas. Feliz Dia do Médico!"
"Neste Dia do Médico, fica o reconhecimento a quem transforma conhecimento em cuidado e contribui diariamente para a saúde da população."
"A medicina combina ciência, responsabilidade e dedicação ao próximo. Parabéns a todos os profissionais que fazem dessa missão seu trabalho!"
"Hoje celebramos quem dedica anos de estudo e trabalho à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento de doenças. Feliz Dia do Médico!"
"Nossa homenagem a médicos e médicas que trabalham pelo bem-estar e pela qualidade de vida de tantas pessoas."
"Que o respeito e a valorização dos profissionais da medicina estejam presentes durante todo o ano. Feliz Dia do Médico!"
"Cuidar de alguém é oferecer conhecimento, atenção e esperança nos momentos em que mais se precisa. Feliz Dia do Médico!"
"Por trás de cada atendimento, existe um profissional que dedica sua experiência a ajudar outras pessoas. Hoje, nossa homenagem é "para você!"
"Que cada vida cuidada seja uma lembrança do valor do seu trabalho e da importância da sua escolha profissional.
"A medicina tem o poder de aliviar dores, orientar famílias e abrir caminhos para uma vida mais saudável. Parabéns pela sua dedicação!"
"Neste 18 de outubro, que todo médico receba o reconhecimento por seu compromisso com a saúde e com a vida. Feliz Dia do Médico!"