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Dia do Médico: 25 frases para homenagear os profissionais neste domingo, 18

A comemoração tem origem na tradição católica e homenageia São Lucas, considerado o padroeiro dos médicos

Dia do Médico: data reconhece o trabalho dos profissionais da medicina; veja mensagens para enviar a médicos e médicas (Afya/Divulgação)

Dia do Médico: data reconhece o trabalho dos profissionais da medicina; veja mensagens para enviar a médicos e médicas (Afya/Divulgação)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 04h32.

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O Dia do Médico é celebrado no Brasil em 18 de outubro, data dedicada a homenagear os profissionais responsáveis pelo cuidado com a saúde e pelo acompanhamento de pacientes em diferentes fases da vida.

A ocasião é uma oportunidade para agradecer a médicos e médicas pela dedicação à profissão, pelo conhecimento aplicado no atendimento e pela atenção oferecida a quem precisa de cuidados.

Por que o Dia do Médico é comemorado em 18 de outubro?

A escolha da data está relacionada a São Lucas, celebrado pela Igreja Católica em 18 de outubro e considerado o padroeiro dos médicos. Segundo a tradição cristã, Lucas era médico e também ficou conhecido por sua atuação como evangelista.

A associação entre o santo e a medicina contribuiu para a escolha do dia como referência para homenagear os profissionais da área no Brasil.

A celebração é lembrada desde 1961, ano em que a profissão foi regulamentada no Brasil.

Médicos em atuação na rede pública, como parte do programa Mais Médicos (Ministério da Saúde/Divulgação)

25 frases para enviar no Dia do Médico

Confira sugestões de mensagens para compartilhar pelo WhatsApp, publicar nas redes sociais ou enviar diretamente a um profissional da saúde.

  1. "Feliz Dia do Médico! Que sua dedicação continue transformando vidas e levando esperança a tantas pessoas."
  2. "Cuidar da saúde é uma missão que merece reconhecimento todos os dias. Parabéns pelo seu trabalho!"
  3. "Sua profissão faz a diferença na vida de muitas pessoas. Feliz Dia do Médico!"
  4. "Parabéns a todos os médicos que exercem a profissão com responsabilidade, conhecimento e empatia."
  5. "Que seu trabalho seja sempre acompanhado de reconhecimento, respeito e gratidão. Feliz Dia do Médico!"
  6. "Obrigado por dedicar seu conhecimento e seu tempo ao cuidado com a vida. Feliz Dia do Médico!"
  7. "Sua atenção e seu compromisso com a saúde fazem a diferença na vida de cada paciente. Parabéns pelo seu dia!"
  8. "Hoje é dia de agradecer a quem dedica a carreira a cuidar das pessoas. Feliz Dia do Médico!"
  9. "A medicina exige estudo, responsabilidade e sensibilidade. Que seu trabalho seja sempre valorizado!"
  10. "Minha gratidão a todos os médicos que acolhem, orientam e cuidam de seus pacientes com dedicação."
  11. "Feliz Dia do Médico! Tenho muito orgulho da sua trajetória e da dedicação com que você exerce sua profissão."
  12. "Que você receba todo o carinho e reconhecimento que merece. Parabéns pelo seu dia!"
  13. "Sua escolha profissional demonstra compromisso com o cuidado e com a vida. Que sua jornada seja repleta de realizações!"
  14. "Que nunca faltem motivação, aprendizado e satisfação em sua caminhada na medicina. Feliz Dia do Médico!"
  15. "Tenho orgulho de acompanhar sua trajetória e ver o bem que você faz às pessoas. Feliz Dia do Médico!"
  16. "Neste Dia do Médico, fica o reconhecimento a quem transforma conhecimento em cuidado e contribui diariamente para a saúde da população."
  17. "A medicina combina ciência, responsabilidade e dedicação ao próximo. Parabéns a todos os profissionais que fazem dessa missão seu trabalho!"
  18. "Hoje celebramos quem dedica anos de estudo e trabalho à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento de doenças. Feliz Dia do Médico!"
  19. "Nossa homenagem a médicos e médicas que trabalham pelo bem-estar e pela qualidade de vida de tantas pessoas."
  20. "Que o respeito e a valorização dos profissionais da medicina estejam presentes durante todo o ano. Feliz Dia do Médico!"
  21. "Cuidar de alguém é oferecer conhecimento, atenção e esperança nos momentos em que mais se precisa. Feliz Dia do Médico!"
  22. "Por trás de cada atendimento, existe um profissional que dedica sua experiência a ajudar outras pessoas. Hoje, nossa homenagem é "para você!"
  23. "Que cada vida cuidada seja uma lembrança do valor do seu trabalho e da importância da sua escolha profissional.
  24. "A medicina tem o poder de aliviar dores, orientar famílias e abrir caminhos para uma vida mais saudável. Parabéns pela sua dedicação!"
  25. "Neste 18 de outubro, que todo médico receba o reconhecimento por seu compromisso com a saúde e com a vida. Feliz Dia do Médico!"
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