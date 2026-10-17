Filme sobre Elizabeth Holmes pode ter maior estreia de um documentário não musical em 10 anos

RESUMO ＋ You Can See Everything, documentário de Nathan Fielder e Lance Oppenheim sobre Elizabeth Holmes, estreou em 16 de outubro. A projeção de US$ 12 milhões na América do Norte pode produzir a maior abertura de um documentário não musical em dez anos.

Elizabeth Holmes passou anos tentando convencer o mundo a acreditar em sua versão do futuro. Agora, é a versão de sua própria vida que chega aos cinemas. You Can See Everything, documentário sobre a fundadora da Theranos, caminha para uma estreia incomum para um filme de não ficção.

A produção da A24 tem projeção de US$ 12 milhões no primeiro fim de semana na América do Norte, segundo estimativa do Deadline reproduzida pela Forbes. Se confirmada, seria a maior abertura de um documentário não musical em dez anos.

O recorte exclui filmes de shows, que pertencem a um mercado com resultados muito superiores. A cifra também ainda representa uma previsão para o fim de semana, não uma arrecadação consolidada.

O convite partiu de Elizabeth Holmes

Dirigido por Nathan Fielder e Lance Oppenheim, o filme começa 34 dias antes de Holmes se apresentar à prisão. Segundo a descrição oficial da A24, a própria empresária convida uma equipe cética a acompanhar seus movimentos, dando início a um projeto que se estenderia por três anos.

A proposta coloca o documentário em um território diferente de uma simples reconstrução da queda da Theranos. O ponto de partida é o acesso à mulher que tentou vender uma revolução nos exames de sangue, em um momento no qual sua condenação já havia transformado o significado de cada aparição pública.

Com quase três horas de duração, a produção chegou aos cinemas em 16 de outubro. Antes da estreia comercial, havia sido apresentada de surpresa no Festival de Telluride, em setembro. A história dos últimos dias livres da executiva ganhou, assim, uma segunda camada de interesse, ligada à forma como ela escolheu se mostrar diante das câmeras.

Projeção de bilheteria subiu após a estreia

A estimativa de US$ 12 milhões veio depois de uma arrecadação projetada de US$ 5,3 milhões na sexta-feira, já incluindo as sessões de pré-estreia de quinta-feira. O lançamento alcançou 885 cinemas na América do Norte, segundo a cobertura da Forbes.

As expectativas iniciais eram menores. Antes da abertura, as projeções citadas pela imprensa especializada ficavam, em parte, entre US$ 7 milhões e US$ 8 milhões. O desempenho observado nas primeiras sessões levou à revisão das contas para o fim de semana.

A comparação envolve a venda de ingressos, sem equivaler à receita líquida recebida pela produtora. Parte da bilheteria fica com os exibidores, e a avaliação financeira de um lançamento também depende de distribuição, divulgação e outros custos.

Por que Elizabeth Holmes foi condenada?

Holmes fundou a Theranos em 2003 com a promessa de realizar uma ampla variedade de exames a partir de pequenas amostras de sangue. A tecnologia apresentada como capaz de substituir métodos tradicionais não entregava o desempenho anunciado.

Segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, as provas mostraram que a executiva sabia das limitações dos equipamentos e recorreu a máquinas convencionais enquanto apresentava uma imagem diferente a investidores e ao público.

Em 2022, ela foi condenada por quatro acusações relacionadas à fraude contra investidores e recebeu uma pena de 11 anos e três meses de prisão. O documentário chega depois desse julgamento e acompanha a tentativa de Holmes de se apresentar fora da imagem empresarial que havia construído.