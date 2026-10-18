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Quanto investir por mês para um filho chegar aos 18 anos com R$ 100 mil

Começar cedo reduz o esforço mensal e amplia o efeito dos juros na formação de patrimônio

Dinheiro desde a infância: mais de 60 mil menores de idade já investem em renda variável. (Freepik)

Dinheiro desde a infância: mais de 60 mil menores de idade já investem em renda variável. (Freepik)

Ana Luiza Serrão
Ana Luiza Serrão

Repórter de Invest

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 08h00.

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RESUMO ＋

Mais de 60 mil crianças e adolescentes de até 17 anos mantinham cerca de R$ 3,5 bilhões em renda variável em outubro, segundo a operadora da bolsa brasileira B3. Para acumular R$ 100 mil aos 18 anos, simulações dos executivos André Matos e Antônio Patrus indicam aportes mensais de R$ 215 a R$ 263 desde o nascimento, conforme a rentabilidade.

Ter ações antes mesmo de ter idade para dirigir já deixou de ser exceção no Brasil. Mais de 60 mil crianças e adolescentes de até 17 anos mantêm investimentos em renda variável e, juntos, acumulam cerca de R$ 3,5 bilhões em ativos negociados na bolsa brasileira em outubro, segundo a B3.

O número de jovens investidores cresceu 58% desde dezembro de 2022. Em vez de concentrar as economias dos filhos na poupança, parte das famílias passou a recorrer ao mercado de capitais, com investimentos em ações, fundos imobiliários e fundos que acompanham índices da bolsa (ETFs, em inglês).

A superintendente de negócios para pessoa física da B3, Christianne Bariquelli, destacou que "investir deixou de ser uma conversa restrita aos adultos", e cada vez mais famílias estão pensando no planejamento financeiro de longo prazo para os filhos terem mais oportunidades no futuro.

O crescimento desse mercado também levanta uma questão. Quanto é preciso investir por mês para que uma criança chegue aos 18 anos com R$ 100 mil? As contas feitas para esta reportagem mostram que, começando no nascimento, o valor fica entre R$ 215 e R$ 263 por mês, a depender da rentabilidade.

Começar cedo muda completamente a conta

O CEO da MA7 Capital, André Matos, usa uma rentabilidade hipotética de 8% ao ano já líquida de Imposto de Renda (IR) para fazer a simulação. Com essa premissa, quem começa a investir logo no nascimento precisaria aportar cerca de R$ 215 por mês para chegar aos R$ 100 mil aos 18 anos.

A taxa, de acordo com o especialista, busca evitar uma armadilha comum em planejamentos de longo prazo, que é projetar por quase duas décadas o nível de juros disponível hoje. Ao longo de 18 anos, a economia passa por períodos de juros altos e baixos, inflação maior ou menor e diferentes momentos do mercado.

"Prefiro uma taxa conservadora. A Selic hoje está alta (em 13,25% ao ano), mas em 18 anos os juros passam por vários ciclos, e fazer a conta com a taxa atual superestima o resultado", explica.

Já considerando rentabilidade hipotética de 6% ao ano líquida de impostos e custos, sem aporte inicial e com aplicações feitas ao fim de cada mês, seriam necessários, aproximadamente, R$ 263 mensais desde o nascimento, na avaliação do CEO da Bossa Invest, Antônio Patrus.

Patrus defende, ainda, trabalhar com diferentes cenários, entre 4% e 8% ao ano líquidos, a fim de visualizar como mudanças na rentabilidade podem alterar o patrimônio acumulado.

Aos 15 anos, aportes podem passar de R$ 2 mil

Se os R$ 215 mensais parecem um valor relativamente pequeno diante de uma meta de R$ 100 mil, há uma explicação simples. Quando o investimento começa no nascimento, são 216 meses para fazer aportes e deixar os rendimentos se acumularem.

Na simulação de Matos , o aporte necessário sobe para, aproximadamente, R$ 375 por mês quando o plano começa aos cinco anos a uma taxa de 8% ao ano. Se a família esperar até os dez anos, o valor vai para cerca de R$ 755.

Aos 15 anos, com apenas três anos disponíveis, seria necessário investir quase R$ 2.500 todos os meses.

Quem começa no nascimento colocaria do próprio bolso algo próximo de R$ 46 mil ao longo dos 18 anos, conforme a simulação. O restante viria do efeito dos rendimentos acumulados. Já quem deixa para começar aos 15 anos acaba tendo de aportar praticamente todo o valor da meta.

Os números calculados por Patrus com retorno de 6% ao ano contam a mesma história, visto que o aporte mensal ficaria próximo de R$ 263 desde o nascimento, R$ 430 a partir dos cinco anos, R$ 820 aos dez anos e R$ 2.548 para quem começasse aos 15.

"Não precisamos necessariamente começar com muito dinheiro. Precisamos começar cedo e manter a disciplina."Antônio Patrus, CEO da Bossa Invest

Presentes de aniversário, dinheiro recebido dos avós e outros valores extras também podem reforçar a carteira ao longo do caminho. A lógica é fazer com que o investimento deixe de depender do dinheiro que eventualmente sobra no fim do mês e passe a fazer parte do planejamento da família.

R$ 100 mil daqui a 18 anos não serão os mesmos

Mas juntar R$ 100 mil não significa necessariamente preservar o poder de compra de R$ 100 mil atuais. Com uma inflação hipotética de 4% ao ano, Patrus calcula que seriam necessários cerca de R$ 203 mil daqui a 18 anos para comprar o equivalente ao que R$ 100 mil compram hoje.

Matos chega à mesma preocupação por outro caminho, refletindo que, com inflação próxima de 4% ao ano, R$ 100 mil recebidos daqui a 18 anos teriam poder de compra próximo de R$ 50 mil atuais.

"Se a ideia é manter o poder de compra, o aporte sobe para cerca de R$ 320 por mês, corrigido pela inflação todo ano", afirma Matos.

Essa diferença é importante porque a reserva pode ter objetivos bastante concretos. Faculdade, intercâmbio, abertura de um negócio, compra de um carro ou simplesmente uma reserva financeira para o início da vida adulta tendem a ficar mais caros ao longo do tempo.

Bolsa ou renda fixa para investir para uma criança

Os próprios dados da B3 mostram que a bolsa já faz parte da carteira de muitos menores de idade. Quase 46 mil jovens investidores têm ações, enquanto 31,5 mil possuem fundos imobiliários. ETFs e ativos ligados à diversificação internacional também aparecem entre os investimentos dessa faixa etária.

Isso não significa, porém, que todo o dinheiro destinado aos filhos precise ficar em renda variável. Como a meta tem uma data relativamente definida, a composição da carteira pode mudar à medida que os 18 anos se aproximam.

Matos considera possível manter entre 20% e 40% do patrimônio em bolsa nos primeiros anos, quando há bastante tempo para atravessar períodos de queda. À medida que a data de uso do dinheiro fica mais próxima, a recomendação é reduzir o risco e aumentar a fatia de renda fixa.

Entre as alternativas citadas por ele estão títulos como o Tesouro IPCA+ e o Tesouro Educa+, desde que os prazos estejam alinhados ao objetivo da família.

É também possível assumir mais risco e buscar valorização em ações e outros ativos de renda variável nos primeiros anos, inclusive no exterior, para Patrus. Nos últimos três a cinco anos antes da meta, porém, a prioridade deveria migrar gradualmente do crescimento para a preservação do patrimônio.

O Tesouro Direto já aparece nas carteiras de milhares de jovens, e a B3 mostra que o Tesouro Educa+ tinha 12,9 mil investidores de até 17 anos, com saldo mediano de R$ 2,5 mil. No Tesouro RendA+, para aposentadoria, eram 6,7 mil investidores nessa faixa etária, com saldo mediano de R$ 3,12 mil.

'Perguntas frequentes'

Quantas crianças e adolescentes investem em renda variável no Brasil? ＋

Mais de 60 mil investidores de até 17 anos mantêm aplicações em renda variável, segundo a B3. Juntos, eles acumulam cerca de R$ 3,5 bilhões em ativos negociados na bolsa, e o número de jovens investidores cresceu 58% desde dezembro de 2022.

Quanto investir por mês para uma criança ter R$ 100 mil aos 18 anos? ＋

O aporte mensal varia de R$ 215 a R$ 263 quando o investimento começa no nascimento. André Matos, CEO da MA7 Capital, calcula R$ 215 com retorno líquido de 8% ao ano, enquanto Antônio Patrus, CEO da Bossa Invest, estima R$ 263 com rentabilidade líquida de 6%.

Quanto é preciso investir ao começar aos cinco, dez ou 15 anos? ＋

Na simulação de André Matos, com retorno líquido de 8% ao ano, os aportes mensais sobem para R$ 375 aos cinco anos, R$ 755 aos dez e quase R$ 2.500 aos 15. Antônio Patrus estima R$ 430, R$ 820 e R$ 2.548, respectivamente, com retorno líquido de 6%.

R$ 100 mil daqui a 18 anos terão o mesmo poder de compra atual? ＋

Não, caso exista inflação no período. Com inflação hipotética de 4% ao ano, Antônio Patrus calcula que seriam necessários cerca de R$ 203 mil em 18 anos para preservar o poder de compra atual de R$ 100 mil.

Quais investimentos são mais comuns entre menores de idade? ＋

Segundo a B3, quase 46 mil jovens investidores possuem ações e 31,5 mil têm fundos imobiliários, além daqueles que aplicam em ETFs e ativos internacionais. O Tesouro Educa+ reúne 12,9 mil investidores de até 17 anos, enquanto o Tesouro RendA+ tem 6,7 mil nessa faixa etária.

Como dividir os investimentos de uma criança entre bolsa e renda fixa? ＋

André Matos considera possível manter de 20% a 40% do patrimônio em bolsa nos primeiros anos e ampliar a renda fixa à medida que a data de uso do dinheiro se aproxima. Antônio Patrus também defende reduzir gradualmente o risco nos últimos três a cinco anos antes da meta.

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