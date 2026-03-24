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BBB 26: Jonas é o eliminado da semana; veja a porcentagem

Brother recebeu 53,48% dos votos e foi o eliminado dessa terça-feira

BBB 26: Jonas é o 10º participante a sair do programa (TV Globo)

BBB 26: Jonas é o 10º participante a sair do programa (TV Globo)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 24 de março de 2026 às 23h26.

Última atualização em 24 de março de 2026 às 23h35.

O décimo Paredão do Big Brother Brasil 26 foi exibido nessa terça-feira, 24. O eliminado da vez foi Jonas. Ele recebeu 53,48% dos votos, enquanto Juliano e Gabriela, que também disputavam o Paredão, receberam 43,49% e 3,03% respectivamente.

Paredão

O décimo Paredão do BBB 26 foi formado no domingo, 22. O Líder Alberto Cowboy indicou Juliano, enquanto a casa votou em Jonas, que teve direito a um contragolpe e puxou Gabriela. Jordana já estava no Paredão, pela dinâmica "Triângulo de Risco". 

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Quem já foi eliminado?

Além de Jonas, outros nove brothers já saíram pela porta do BBB 26: Aline Campos, Matheus, Brigido, Sarah Andrade, Marcelo, Maxiane, Babu e Breno. Pedro desistiu do programa, enquanto Henri Castelli teve que ser retirado do reality por razões médicas. Paulo Augusto, Sol Vega e Edilson foram expulsos por agressão.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil
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