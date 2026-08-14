Por que a Disney+ abandonou o projeto de 'Power Rangers'? Entenda a situação

O Disney+ não irá seguir com o projeto live-action de "Power Rangers". A informação foi confirmada pelo Deadline na última quinta-feira, 13.

O filme foi escrito e estava sendo produzido por Jonathan E. Steinberg e Dan Shotz, produtores executivos e showrunners de "Percy Jackson e Os Olímpianos".

O projeto entrou em fase de desenvolvimento no streaming há um ano e meio, tendo a 20th Television como estúdio. Entretanto, não deve avançar dessa fase.

Por que o Disney+ abandonou o projeto?

Segundo o Deadline, os motivos estão mais ligados a questões de negócios e orçamento do que aos aspectos criativos da série.

A produção de uma série de super-heróis em live-action, como os Power Rangers, exige um grande investimento, de forma que a viabilidade econômica é menos favorável quando a plataforma de streaming e o estúdio produtor não detêm os direitos da propriedade intelectual.

A marca "Power Rangers" pertence à Hasbro, que tem buscado uma adaptação em live-action para os personagens. A Netflix chegou a assumir essa missão anos atrás, mas também abandonou o projeto.

Disney+ quer expandir os horizontes

O esboço inicial do Disney+ buscava explorar apenas propriedades da Disney; no entanto, seu catálogo tem ficado cada vez mais aberto a propriedades intelectuais externas.

Recentemente, o streaming fechou acordos para desenvolver séries baseadas em "Uma Garota Encantada", uma adaptação do livro da autora Gail Carson Levine e propriedade visual da Miramax, além de "Gasparzinho, o Fantasminha Camarada", da DreamWorks.