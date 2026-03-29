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BBB 26: Cowboy é o eliminado da semana; veja a porcentagem

Brother recebeu 67,95% dos votos e foi o eliminado neste domingo

(Globo/Manoella Mello/Divulgação)

(Globo/Manoella Mello/Divulgação)

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 29 de março de 2026 às 15h19.

O décimo primeiro Paredão do Big Brother Brasil 26 foi exibido neste domingo, 29. O eliminado da vez foi Alberto Cowboy. Ele recebeu 67,95% dos votos, enquanto Leandro Boneco e Jordana, que também disputavam o Paredão, receberam 28,74% e 3,31% respectivamente.

Paredão

O paredão foi formado na sexta-feira. A líder Ana Paula indicou Albeto Cowboy, enquanto a mais votada da casa foi a Jordana. Na dinâmica da semana, o segundo mais votado também foi ao paredão. Leandro Boneco também foi para o paredão.

Quem já foi eliminado?

Além de Cowboy, outros dez brothers já saíram pela porta do BBB 26: Jonas, Aline Campos, Matheus, Brigido, Sarah Andrade, Marcelo, Maxiane, Babu e Breno. Pedro desistiu do programa, enquanto Henri Castelli teve que ser retirado do reality por razões médicas. Paulo Augusto, Sol Vega e Edilson foram expulsos por agressão.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

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