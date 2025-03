Stray Kids chega ao Brasil para turnê; veja data de shows e possível setlist

Os fãs brasileiros do Stray Kids ficaram eufóricos neste sábado, 29 de março, após a postagem de imagens dos integrantes do grupo de K-pop embarcando para o Brasil.

O grupo, que desembarca em São Paulo após apresentações em Santiago, no Chile, se prepara para os shows da turnê DominATE, que acontecerão entre 1º e 6 de abril. A hashtag #BRAZILISABOUTTODOMINATE rapidamente ficou entre os assuntos mais comentados, gerando milhares de interações nas redes sociais.

Com mais de 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify, o Stray Kids tem feito sucesso mundial com músicas como "Chk Chk Boom" e "I Like It". A carreira do grupo começou em 2017, quando foi formado durante um reality show musical na Coreia do Sul. No ano seguinte, o grupo estreou oficialmente com o EP I Am Not.

Composto atualmente por oito membros — Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N. — o Stray Kids é um dos maiores nomes do K-pop atual, conquistando uma legião de fãs ao redor do mundo.

A turnê DominATE inclui três apresentações no Brasil: o primeiro show será no Rio de Janeiro, no dia 1º de abril, no Estádio Nilton Santos. Em seguida, o grupo se apresenta em São Paulo, nos dias 5 e 6 de abril, no Estádio do Morumbi.

O sucesso contínuo do Stray Kids, aliado à crescente popularidade do K-pop no Brasil, faz com que essa turnê seja aguardada com grande expectativa pelos fãs, que prometem lotar os shows em cada cidade.

EBA! Segundo as contas dos dançarinos do Stray Kids, a equipe do grupo já está saindo do Chile à caminho do Brasil! 🇧🇷🥳 cr.: jjongii_ e diem_qp no Instagram SKZ DOMINATE LATAM#SKZinBrazil #dominATE_RIODEJANEIRO #dominATE_SAOPAULO pic.twitter.com/w8t0QlFEme — Update KBoys (@UpdateKBoys) March 29, 2025

Veja o possível setlist do Stray Kids no Brasil

MOUNTAINS

Thunderous

JJAM

District 9

Back Door

Hellevator / Easy / S-Class / Walkin on Water / Charmer / VENOM / Hall of Fame (dance medley)

Chk Chk Boom (new version)

DOMINO

God’s Menu

Truman (HAN & Felix)

Burnin’ Tires (Changbin & I.N)

ESCAPE (Bang Chan & Hyunjin)

CINEMA (Lee Know & Seungmin)

GIANT (Korean version)

Walkin on Water

S-Class (VMA version)

Lonely St.

I am YOU

Cover Me

TOPLINE

Social Path (Korean ver.)

LALALALA

MEGAVERSE

MANIAC (MAMA ver.)

I Like It

Blind Spot

Stray Kids

MIROH

Encore: