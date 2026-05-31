Paciente com suspeita de Ebola em São Paulo testa positivo para meningite; investigação continua

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo confirmou neste sábado, 30, que o paciente internado com suspeita de Ebola na capital paulista apresentou resultado positivo para meningite meningocócica.

Segundo o Instituto Adolfo Lutz, exames identificaram a presença da bactéria Neisseria meningitidis, responsável pela doença. O paciente está internado em isolamento no Instituto de Infectologia Emílio Ribas.

Apesar do diagnóstico, a investigação para Ebola não foi encerrada. De acordo com a Secretaria da Saúde, amostras continuam em análise para a doença e para outros possíveis diagnósticos virais, seguindo os protocolos de vigilância epidemiológica.

O paciente, de 37 anos, esteve recentemente na República Democrática do Congo, país que registra casos de Ebola. Ele foi inicialmente atendido com sintomas infecciosos e transferido para o Emílio Ribas após apresentar agravamento do quadro clínico.

Além do caso em São Paulo, autoridades de saúde também acompanham um paciente no Rio de Janeiro. O viajante, que esteve em Uganda, foi diagnosticado com malária e permanece isolado enquanto aguarda o resultado dos exames para Ebola.

Os dois países visitados pelos pacientes, República Democrática do Congo e Uganda, são os únicos que registram casos da doença atualmente.

As Secretaria de Estado informou que os pacientes seguem monitorados e que a confirmação ou descarte definitivo da infecção pelo vírus Ebola depende da conclusão das análises laboratoriais e genômicas em andamento.