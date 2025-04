Stray Kids em SP: saiba como será o funcionamento do transporte público nos dias dos shows

Os fãs brasileiros do Stray Kids têm motivos para sorrir enquanto se preparam para os shows da turnê DominATE em São Paulo, que acontecem nos dias 5 e 6 de abril.

Com mais de 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify, o Stray Kids tem feito sucesso mundial com músicas como Chk Chk Boom e I Like It. A carreira do grupo começou em 2017, quando foi formado durante um reality show musical na Coreia do Sul. No ano seguinte, o grupo estreou oficialmente com o EP I Am Not.

Composto atualmente por oito membros — Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N. — o Stray Kids é um dos maiores nomes do K-pop atual, conquistando uma legião de fãs ao redor do mundo.

A turnê DominATE inclui três apresentações no Brasil: o primeiro show será no Rio de Janeiro, no dia 1º de abril, no Estádio Nilton Santos. Em seguida, o grupo se apresenta em São Paulo, nos dias 5 e 6 de abril, no Estádio Morumbis.

O sucesso contínuo do Stray Kids, aliado à crescente popularidade do K-pop no Brasil, faz com que essa turnê seja aguardada com grande expectativa pelos fãs, que prometem lotar os shows em cada cidade.

Como ficará o transporte público?

Para conseguir comportar todos os fãs da banda, a operação da Linha 4-Amarela será ampliada para atender os fãs do grupo que irão aos shows no Estádio Morumbis. A estação São Paulo-Morumbi, que serve como um dos principais acessos ao evento, permanecerá aberta para embarque até a 1h da manhã. Já as outras estações da linha permitirão apenas transferências e desembarques.

As linhas 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda também permitirão transferências até a 1h, enquanto as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata terão suas operações estendidas até as 2h, permitindo transferências e desembarques para os passageiros.

Além disso, haverá reforço no efetivo de atendimento e segurança na Estação São Paulo-Morumbi, com a instalação de avisos sonoros para orientar os passageiros. A estação fica a cerca de 1,5 km do estádio, facilitando o acesso para os visitantes do evento.

Veja o possível setlist do Stray Kids no Brasil

Mountains

Thunderous

JJAM

District 9

Back Door

Hellevator / Easy / S-Class / Walkin on Water / Charmer / Venom / Hall of Fame (dance medley)

Chk Chk Boom (new version)

Domino

God’s Menu

Truman (HAN & Felix)

Burnin’ Tires (Changbin & I.N)

Escape (Bang Chan & Hyunjin)

Cinema (Lee Know & Seungmin)

Giant (Korean version)

Walkin on Water

S-Class (VMA version)

Lonely St.

I am YOU

Cover Me

Topline

Social Path (Korean ver.)

Lalalala

Megaverse

Maniac (Mama ver.)

I Like It

Blind Spot

Stray Kids

Miroh

Encore: