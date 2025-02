BLACKPINK, grupo de K-pop, anuncia turnê mundial que deve passar pelo Brasil

Fenômeno global do K-pop, BLACKPINK, está de volta. O grupo feminino formado por Jennie, Lisa, Rosé e Jisoo confirmou uma nova turnê mundial programada para 2025 nesta quinta-feira, 6, em um vídeo publicado nas redes sociais.

O anúncio vem cercado de expectativas e especulações, especialmente entre os fãs brasileiros, que sonham com uma apresentação do quarteto no país. A última turnê do grupo, “Born Pink”, encerrada em 2023, vendeu mais de 700 mil ingressos. O impacto foi tão grande que BLACKPINK consolidou ainda mais seu nome como uma das maiores potências do K-pop no cenário internacional.

Ainda sem datas ou locais confirmados, a possibilidade de um show no Brasil tem movimentado as redes sociais — especialmente porque o vídeo de divulgação da turnê traz uma frase em português. O país se tornou um dos maiores mercados para o K-pop nos últimos anos e as integrantes já expressaram interesse em explorar novos mercados, o que pode reforçar a esperança do debut nacional.

De volta aos palcos

Durante a pausa da última turnê, as artistas se dedicaram a projetos solo. Um dos destaques foi a colaboração de Rosé com Bruno Mars para a música "APT", que atingiu o topo da Billboard Global 200 e viralizou nas redes sociais além da bolha do k-pop.

Música à parte, o BLACKPINK se tornou um verdadeiro ícone da moda e do entretenimento. Marcas de luxo passaram a disputar o grupo para campanhas, logo após o quarteto marcar presença eventos internacionais, como o Festival de Cannes e a Paris Fashion Week.