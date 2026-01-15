Blackpink anuncia data de lançamento de seu novo mini álbum

O grupo feminino de K-pop Blackpink anunciou o lançamento de seu novo mini álbum, "Deadline", com data de estreia marcada para 27 de fevereiro. O projeto compartilha o nome com a turnê mundial do grupo e representa o primeiro lançamento coletivo desde “Born Pink”, divulgado em 2022.

“Deadline” será o terceiro mini álbum da carreira, sucedendo “Square Up” (2018) e “Kill This Love” (2019). A YG Entertainment ainda não chegou a revelar a tracklist oficial, de acordo com informações da Rolling Stone.

Período solo

O mini álbum deve incluir “Jump”, single lançado em julho como retorno do quarteto. A faixa reuniu compositores como Teddy, Diplo, 24, Zikai, Claudia Valentina, Jumpa, Malachiii e Jesse Bluu, com produção de Diplo, 24, Boaz Van De Beatz, Zecca e Ape Drums.

Após “Born Pink”, as integrantes concentraram esforços em projetos individuais:

Rosé lançou o disco “Rosie” e colaborou com Bruno Mars em “Apt”

em “Apt” Lisa divulgou o álbum solo “Alter Ego” e participou da série “ The White Lotus ”

” Jennie estreou o projeto “Ruby”

Jisoo apresentou o EP “Amortage”

Turnê mundial e retorno aos palcos

A “Deadline World Tour” começou no Goyang Stadium, em Seul, e segue por Tóquio, Hong Kong e outras cidades. Em agosto de 2025, Blackpink se tornou o primeiro grupo feminino de K-pop a encabeçar o Wembley Stadium, em Londres. O repertório incluiu homenagem às Spice Girls com a música “Wannabe”.