Blackpink anuncia data de lançamento de seu novo mini álbum

Projeto marca o retorno do grupo feminino sul-coreano de K-pop após ‘Born Pink’, lançado em 2022

Blackpink: grupo feminino sul-coreano de K-pop anuncia mini álbum ‘Deadline’ e confirma lançamento em fevereiro (Emma McIntyre/Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 22h53.

O grupo feminino de K-pop Blackpink anunciou o lançamento de seu novo mini álbum, "Deadline", com data de estreia marcada para 27 de fevereiro. O projeto compartilha o nome com a turnê mundial do grupo e representa o primeiro lançamento coletivo desde “Born Pink”, divulgado em 2022.

“Deadline” será o terceiro mini álbum da carreira, sucedendo “Square Up” (2018) e “Kill This Love” (2019). A YG Entertainment ainda não chegou a revelar a tracklist oficial, de acordo com informações da Rolling Stone.

Período solo

O mini álbum deve incluir “Jump”, single lançado em julho como retorno do quarteto. A faixa reuniu compositores como Teddy, Diplo, 24, Zikai, Claudia Valentina, Jumpa, Malachiii e Jesse Bluu, com produção de Diplo, 24, Boaz Van De Beatz, Zecca e Ape Drums.

Após “Born Pink”, as integrantes concentraram esforços em projetos individuais:

  • Rosé lançou o disco “Rosie” e colaborou com Bruno Mars em “Apt”
  • Lisa divulgou o álbum solo “Alter Ego” e participou da série “The White Lotus
  • Jennie estreou o projeto “Ruby”
  • Jisoo apresentou o EP “Amortage”

Turnê mundial e retorno aos palcos

A “Deadline World Tour” começou no Goyang Stadium, em Seul, e segue por Tóquio, Hong Kong e outras cidades. Em agosto de 2025, Blackpink se tornou o primeiro grupo feminino de K-pop a encabeçar o Wembley Stadium, em Londres. O repertório incluiu homenagem às Spice Girls com a música “Wannabe”.

