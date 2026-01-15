Blackpink anuncia data de lançamento de seu novo mini álbum

Blackpink: grupo feminino sul-coreano de K-pop anuncia mini álbum ‘Deadline’ e confirma lançamento em fevereiro (Emma McIntyre/Getty Images)
Redatora
Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 22h53.
O grupo feminino de K-pop Blackpink anunciou o lançamento de seu novo mini álbum, "Deadline", com data de estreia marcada para 27 de fevereiro. O projeto compartilha o nome com a turnê mundial do grupo e representa o primeiro lançamento coletivo desde “Born Pink”, divulgado em 2022.
“Deadline” será o terceiro mini álbum da carreira, sucedendo “Square Up” (2018) e “Kill This Love” (2019). A YG Entertainment ainda não chegou a revelar a tracklist oficial, de acordo com informações da Rolling Stone.
O mini álbum deve incluir “Jump”, single lançado em julho como retorno do quarteto. A faixa reuniu compositores como Teddy, Diplo, 24, Zikai, Claudia Valentina, Jumpa, Malachiii e Jesse Bluu, com produção de Diplo, 24, Boaz Van De Beatz, Zecca e Ape Drums.
Após “Born Pink”, as integrantes concentraram esforços em projetos individuais:
A “Deadline World Tour” começou no Goyang Stadium, em Seul, e segue por Tóquio, Hong Kong e outras cidades. Em agosto de 2025, Blackpink se tornou o primeiro grupo feminino de K-pop a encabeçar o Wembley Stadium, em Londres. O repertório incluiu homenagem às Spice Girls com a música “Wannabe”.