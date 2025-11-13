Stranger Things: diretor de Predador quase participou de temporada final

O diretor Dan Trachtenberg, conhecido por seu trabalho em Predador: Terras Selvagens e Prey, revelou que esteve muito perto de dirigir um episódio da temporada final de Stranger Things, série da Netflix. A colaboração, no entanto, não se concretizou devido a conflitos de agenda.

Em entrevista ao ScreenRant, Trachtenberg explicou que a coincidência entre as produções impediu sua participação. Segundo o diretor, a pós-produção de Stranger Things ocorreu no mesmo período em que finalizava Predador: Terras Selvagens, enquanto também trabalhava em Assassino de Assassinos. A sobreposição de agendas, afirmou, tornou inviável sua entrada na equipe da série.

Diretor conecta universos de “Predador”

Trachtenberg ganhou destaque por revitalizar a franquia Predador com o sucesso de A Caçada (2022), ambientado no século XVIII e focado em uma guerreira nativo-americana enfrentando a criatura. Seu novo longa, Predador: Terras Selvagens, também dirigido por ele, se passa no futuro, em um planeta remoto, e apresenta um jovem Predador exilado que forma uma improvável aliança com Thia, personagem de Elle Fanning, uma sintética ligada à corporação Weyland-Yutani — o mesmo universo da franquia Alien.

O filme, produzido por John Davis, Marc Toberoff, Ben Rosenblatt e Brent O’Connor, marca mais uma expansão do universo de Predador e reforça a trajetória de Trachtenberg como um dos principais nomes da nova geração de diretores de ficção científica.