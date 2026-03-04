O inverno vai chegar? Warner prepara filme de Game of Thrones

Para os fãs de "Game of Thrones" que ainda estão frustrados com o final da série, a Warner pode ter boas notícias: um filme da saga está em produção, de acordo com a Page Six Hollywood.

Um dos destaques do projeto, além da força da própria franquia, é a presença de Beau Willimon, responsável por dois grandes sucessos críticos da televisão recente: "Andor", como produtor, e "House of Cards", como roteirista.

Willimon já entregou um rascunho inicial do roteiro, e a liderança da Warner Bros. Discovery ficou animada com o resultado, segundo a Page Six Hollywood.

Nem diretor nem elenco foram definidos até o momento.

Sobre o que será o novo filme de 'Game of Thrones'

A trama deve se concentrar em Aegon I, fundador da dinastia Targaryen, que uniu seis dos sete reinos por meio de uma conquista sangrenta cerca de 300 anos antes dos eventos da série original.

"Tudo em 'Game of Thrones' remonta a ele, e você nunca o viu em nenhuma das séries", disse uma fonte familiarizada com o projeto à Page Six Hollywood.

Aegon I nunca apareceu nas telas, mas a família real que ele fundou — e que eventualmente gerou a Daenerys Targaryen de Emilia Clarke — já serviu de base para dois spin-offs bem-sucedidos da HBO: "A Casa do Dragão", que retorna neste verão para sua terceira temporada, e "O Cavaleiro dos Sete Reinos", que encerrou sua primeira temporada recentemente.

Qual é o futuro de 'Game of Thrones' após a venda para a Paramount?

Uma grande incerteza, no entanto, paira sobre o projeto.

Com a Paramount Skydance em processo de aquisição da Warner Bros., há dúvidas sobre se o filme chegará às telas. Uma nova gestão poderia arquivar os projetos em desenvolvimento, de acordo com a Variety.

Por outro lado, "Game of Thrones" é um dos principais ativos da Warner. Além disso, o CEO da Paramount, David Ellison, prometeu lançar 30 filmes em cinemas após a fusão das duas gigantes, o que significa que precisarão de material para preencher a grade.

Internamente na Warner, 2025 foi um ano de dívida crescente e baixo faturamento no geral, mas os segmentos de estúdios e streaming da empresa foram na contramão e registraram lucros crescentes.

A gigante, recém-adquirida por US$ 111 bilhões, segue com projetos caros em andamento: a sequência de "Superman", de James Gunn, começa a ser filmada em abril em Atlanta; o próximo "Minecraft" tem início previsto para maio na Nova Zelândia; e "Batman II", com Robert Pattinson, entra em produção em Londres no fim de maio.

O final de 'Game of Thrones'

"Game of Thrones" marcou a televisão da década de 2010. O grande sucesso da HBO até hoje mantém o posto de série mais assistida da emissora, com a audiência recordista de 19,3 milhões registrada no dia 19 de maio de 2019.

A data pode ser um marco positivo comercialmente, mas é até hoje lembrada por ser um dos finais de série mais odiados de todos os tempos.

Na época, a Variety avaliou que o episódio final tentou servir aos fãs, mas ficou preso a um encerramento que "dificilmente poderia ter sido satisfatório", especialmente pela falta de preparação narrativa para a ascensão de Bran ao trono e para a morte de Daenerys.

Outros veículos foram menos generosos. A Time publicou uma crítica com o título "'Game of Thrones' não deveria terminar assim", a GQ classificou o episódio como "o tipo errado de fantasia".

O próprio Kit Harington, o Jon Snow da série, admitiu em entrevista à British GQ em 2024, que a temporada final teve "erros" e que muitos acharam o ritmo apressado.

"Acho que houve erros de roteiro, perto do fim. Acho que houve algumas escolhas interessantes que não funcionaram muito bem", disse o ator. A explicação, segundo ele, é simples: "Estávamos todos tão cansados que não teríamos conseguido continuar. Olho para fotos minhas daquela temporada final e estou exausto. Não tinha mais uma temporada em mim."

Harington chegou a desenvolver, por alguns anos, uma série derivada centrada em Jon Snow a pedido da HBO, mas acabou desistindo do projeto. "No fim, eu recuei e disse: 'Acho que se continuarmos desenvolvendo isso, podemos acabar com algo que não é bom. E é a última coisa que todos nós queremos'", contou à British GQ em 2024.

Desde esse final controverso, a HBO tem investido nos spin-offs da saga. A novidade que o novo filme pode trazer é um formato mais compacto e contar uma história inédita nas telas, mas já conhecida no universo literário.