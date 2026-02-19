HBO divulga novo trailer da 3ª temporada de 'A Casa do Dragão'; veja o vídeo

A terceira temporada de "A Casa do Dragão", série derivada de "Game of Thrones", ganhou um novo trailer e confirmou que a disputa pelo trono de Westeros entra de vez em guerra.

A trama acompanha o embate entre os Pretos, liderados por Rhaenyra, e os Verdes, ligados a Alicent. A rivalidade, que já envolvia casamentos, heranças e dragões, avança para uma guerra aberta entre casas.

O conflito conhecido como “Dança dos Dragões” será o foco da nova temporada.

Os novos episódios estreiam em junho de 2026, na HBO e na HBO Max.

Sobre o que é 'A Casa do Dragão'?

A série começa acompanhando o Rei Viserys I (Paddy Considine), sua filha Rhaenyra Targaryen (Milly Alcock na juventude e Emma D’Arcy na fase adulta) e o príncipe Daemon (Matt Smith).

Após o casamento de Viserys com Alicent Hightower (Emily Carey e Olivia Cooke), a sucessão passa a ser disputada. O casal tem Aegon II Targaryen (Tom Glynn-Carney) e Aemond Targaryen (Ewan Mitchell), e os Hightowers defendem que Aegon deve assumir o trono.

A série já está renovada para a quarta e última temporada, prevista para 2028.

Veja o trailer de 'A Casa do Dragão'