Como a Warner enxerga o futuro de seus canais a cabo com a oferta da Netflix

Antes de fechar o acordo com a Netflix, a Warner precisa desmembrar seus canais de TV

Warner Bros: projeções para os próximos cinco anos indicam queda nos lucros e nas receitas (Photo Illustration by Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Ima/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 17h50.

Em meio à novela de negociações com Netflix e Paramount, a Warner Bros. Discovery Inc. divulgou que prevê uma diminuição na receita e no lucro de seus canais de TV a cabo nos próximos cinco anos.

Segundo a Warner, a receita de seus canais vai cair de US$ 16,9 bilhões projetados em 2026 para US$ 15,6 bilhões em 2030. No mesmo período, os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) diminuirão de US$ 4,8 bilhões para US$ 3,2 bilhões, de acordo com a Bloomberg. Esses canais incluem CNN, TNT e Cartoon Network.

A notícia veio pouco tempo depois da Netflix alterar sua proposta de compra dos estúdios e do streaming da companhia, oferecendo US$ 27,75 por ação da WBD, com um pagamento 100% em dinheiro para acelerar as transações.

A Paramount Skydance Corp. já havia oferecido US$ 30 por ação para toda a Warner, incluindo os canais a cabo. De acordo com a Paramount, os canais praticamente não têm valor nenhum e, por isso, sua proposta era melhor do que a da Netflix. Mesmo assim, a oferta foi recusada.

Qual o plano da Warner para seus canais?

Com a pulverização dos streamings, canais de TV a cabo vêm perdendo cada vez mais assinantes. Assim, o plano da Warner é se desfazer de seus canais antes da conclusão do acordo com a Netflix.

A CNN é o único canal da Warner cujas expectativas são de crescimento. A empresa espera que a receita da emissora alcance US$ 2,2 bilhões em 2030 - a previsão é de US$ 1,8 bilhão em 2026.

Ao contrário das projeções para a maior parte dos canais de TV a cabo da empresa, as expectativas da Warner para o streaming e para os estúdios são positivas. Nos próximos cinco anos, a receita deve subir de US$ 24,3 bilhões neste ano para US$ 34,1 bilhões em 2030.

Com base nessas projeções, os executivos da Warner fizeram os cálculos e pretendem desmembrar os canais por uma variação de apenas 72 centavos por ação, indo até US$ 6,86 por ação após a separação de acordo com a Bloomberg.

Segundo a Warner, o lucro decorrente da venda dos canais somado à venda do streaming e dos estúdios torna a proposta da Netflix mais atrativa.

