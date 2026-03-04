2ª temporada de 'O Cavaleiro dos Sete Reino' terá novos nomes no elenco

A série “O Cavaleiro dos Sete Reino”, prequela do universo de "Game of Thrones", anunciou novos integrantes para o elenco de sua segunda temporada. Os atores Lucy Boynton, Babou Ceesay e Peter Mullan foram confirmados nos próximos episódios da produção.

De acordo com apuração da Variety, os três intérpretes se juntam à nova fase da série pouco mais de uma semana após o final da primeira temporada. A produção já havia sido renovada para novos episódios em novembro do ano passado, antes mesmo da estreia oficial.

Quem são os novos atores da série?

Os três atores confirmados assumirão papéis importantes na nova etapa da história.

Lucy Boynton interpretará Lady Rohanne

interpretará Lady Rohanne Babou Ceesay será Ser Bennis

será Ser Bennis Peter Mullan dará vida a Ser Eustace Osgrey

A segunda temporada dará continuidade à narrativa baseada no livro “The Sworn Sword”, parte da série de novelas Dunk & Egg, escrita por George R.R. Martin.

História de 'O Cavaleiro dos Sete Reino'

A série acompanha a jornada de Ser Duncan, o Alto, conhecido como Dunk, e de seu escudeiro Egg. Os personagens são interpretados por Peter Claffey e Dexter Sol Ansell.

A trama se passa cerca de 100 anos antes dos acontecimentos de "Game of Thrones" e apresenta histórias ambientadas no mesmo universo de Westeros.

“O Cavaleiro dos Sete Reinos” foi criado por George R.R. Martin em parceria com Ira Parker, que também atua como showrunner da produção. Entre os produtores executivos estão Sarah Bradshaw, Owen Harris, Ryan Condal e Vince Gerardis.

Na estreia, a primeira temporada recebeu 94% de aprovação no Rotten Tomatoes. A série também foi elogiada por apresentar uma narrativa mais intimista, episódios mais curtos e uma temporada reduzida, com seis episódios.