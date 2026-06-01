Jogadores do México são 'convocados' por Chaves e Chapolin para a Copa do Mundo

A divulgação da lista do México para a Copa do Mundo de 2026 foi marcada por um tom de homenagem nacional. A Federação Mexicana de Futebol anunciou os 26 jogadores convocados pelo técnico Javier Aguirre com uma narração baseada na recriação digital da voz de Roberto Gómez Bolaños, o Chespirito, criador de personagens como Chaves e Chapolin Colorado.

Nos últimos anos, a apresentação de convocados para Copas do Mundo passou a ser tratada como um evento em si, com produções elaboradas que vão além da simples divulgação dos nomes. No caso mexicano, a iniciativa se destacou pelo uso da voz de um dos maiores ícones da cultura popular do país.

A recriação digital foi realizada com autorização da família de Bolaños e buscou remeter diretamente ao universo do comediante. A narração não se limitou à leitura da lista de atletas e adotou um tom de identidade nacional, com referências ao cotidiano do país, a personagens marcantes e a elementos considerados simbólicos da cultura mexicana.

A produção também incluiu menções à obra de Chespirito. Em um dos trechos, a narração afirma: “Os que cruzaram o mundo semeando o México”, enquanto são exibidas imagens de personagens de “Chaves”, como Seu Madruga, Professor Girafales, Dona Florinda e Chiquinha.

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Participação da família

Filho do comediante, Roberto Gómez Fernández comentou a participação da família na ação em publicação nas redes sociais. “Me sinto profundamente honrado de que a Federação Mexicana de Futebol tenha nos convidado a participar da apresentação da lista dos 26 jogadores que representarão o México na Copa do Mundo da FIFA 2026, por meio de uma recriação digital da voz do meu pai”, afirmou.

Ele destacou ainda a ligação de Bolaños com o esporte. “O futebol foi uma das grandes paixões do meu pai durante toda a sua vida”, disse. Segundo Fernández, “se tivesse tido a oportunidade”, o comediante “teria aceitado com enorme orgulho e emoção a possibilidade de anunciar os jogadores que levarão o nome do México ao mundo”, acrescentando que participar desse momento “teria sido para ele um privilégio e uma honra”.

Lista oficial do México para a Copa do Mundo de 2026

Goleiros:

Raúl Rangel (Chivas); Guillermo Ochoa (AEL Limassol); Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Defensores:

Israel Reyes (América); Jesús Gallardo (Toluca); Jorge Sánchez (PAOK); César Montes (Lokomotiv); Johan Vásquez (Genoa); Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

Meio-campistas:

Erik Lira (Cruz Azul); Luis Romo (Chivas); Obed Vargas (Atlético de Madrid); Brian Gutiérrez (Chivas); Orbelín Pineda (AEK Atenas); Edson Álvarez (Fenerbahce); Gilberto Mora (Tijuana); César Huerta (Anderlecht); Álvaro Fidalgo (Betis); Luis Chávez (Dinamo Moscou)

Atacantes:

Roberto Alvarado (Chivas); Alexis Vega (Toluca); Julián Quiñones (Al Qadsiah); Santiago Giménez (Milan); Guillermo Martínez (Pumas); Armando González (Chivas); Raúl Jiménez (Fulham)

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