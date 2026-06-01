Nubank nomeia Rob Livingston como Diretor Financeiro, em substituição a Guilherme Lago

O Nubank anunciou nesta segunda-feira, 1º, a chegada de Rob Livingston para o cargo de Diretor Financeiro (CFO). O executivo assumirá a função em 13 de julho e substituirá Guilherme Lago, que passará a atuar como Conselheiro Especial após cinco anos à frente da área financeira e sete anos na companhia.

Durante o período de transição, Lago permanecerá no cargo até 31 de agosto. Depois dessa data, continuará ligado ao banco digital como Conselheiro Especial da Diretoria Executiva da Nu Holdings e integrante do Comitê de Auditoria e Riscos. Entre suas atribuições estarão atividades relacionadas ao desenvolvimento corporativo e a temas estratégicos.

Na nova posição, Livingston comandará a estrutura financeira global do Nubank. Sua área de responsabilidade incluirá planejamento de capital e liquidez, elaboração de relatórios financeiros, desenvolvimento corporativo, gestão tributária e relacionamento com investidores.

A instituição também informou a criação da posição de CFO para a operação brasileira. A medida complementa a estrutura financeira já existente no México e na Colômbia e busca reforçar a gestão local dos negócios.

Segundo o Nubank, o modelo acompanha o crescimento e a complexidade das operações da empresa, ampliando a responsabilidade financeira em cada mercado. Com isso, o CFO Global poderá concentrar sua atuação em temas considerados estratégicos para o grupo.

O nome do executivo que ocupará a nova função no Brasil será divulgado futuramente.

Longa trajetória em diversos continentes

Com mais de três décadas de atuação no setor financeiro, Livingston construiu carreira em mercados da América do Norte, Europa e Ásia.

Antes de aceitar o convite do Nubank, era CFO da operação da Visa na América do Norte, principal unidade de negócios da empresa.

Ao longo de mais de 12 anos na Visa, o executivo também liderou as áreas de Finanças Corporativas e Relações com Investidores. Sua trajetória inclui ainda a posição de CFO da Visa Europe, participação no conselho da Visa Europe Limited e funções de liderança na China e no Canadá.

Anteriormente, Livingston trabalhou por 18 anos na Capital One. No período, acumulou experiência nas áreas de crédito, marketing e finanças, além de ocupar cargos como Presidente da Capital One Canadá, CFO Divisional e Diretor Sênior de Crédito. O executivo é graduado em Economia pela Universidade de Yale.

Durante a gestão de Guilherme Lago, o Nubank ampliou sua atuação de uma fintech regional para uma plataforma de banco digital presente em três países. Nesse período, a empresa expandiu sua oferta de produtos no Brasil, México e Colômbia, enquanto reforçou indicadores ligados a capital, rentabilidade e estrutura financeira.

“Lago ajudou a liderar a organização financeira durante o crescimento do Nubank até se tornar o principal banco digital da América Latina. Após uma reflexão cuidadosa, ele decidiu que este era o momento certo para deixar o cargo, e desenhamos essa sucessão juntos. Rob Livingston é a pessoa certa para liderar a equipe no que vem a seguir. Nossas prioridades – crescimento nos mercados principais, transformação do Nubank em torno da IA e expansão internacional disciplinada – permanecem inalteradas”, disse David Vélez, fundador e CEO do Nubank.

“Entrei no Nubank em 2019, quando a empresa tinha cerca de 20 milhões de clientes e operava apenas no Brasil. Hoje o Nu tem 135 milhões de clientes em três países, com uma organização financeira forte o suficiente para liderar em qualquer ciclo. Esse é o trabalho do qual mais me orgulho, e este é o momento certo para deixar o cargo. Obrigado ao David, ao Conselho e a cada Nubanker por esses sete anos. Permanecerei engajado durante a transição e continuarei próximo ao Nu como conselheiro”, disse Guilherme Lago.

“Estou entusiasmado por me juntar ao Nubank. O que essa equipe construiu em apenas 13 anos é genuinamente extraordinário, mas a oportunidade pela frente é ainda mais brilhante e estou extremamente animado para fazer parte dos próximos passos da jornada do Nu. No Nubank, meu foco continuará sendo a excelente execução da organização financeira, otimizando a alocação de capital e apoiando a próxima fase de crescimento”, afirma Livingston.