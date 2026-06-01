Nubank nomeia Rob Livingston como Diretor Financeiro, em substituição a Guilherme Lago

Repórter
Publicado em 1 de junho de 2026 às 18h57.
O Nubank anunciou nesta segunda-feira, 1º, a chegada de Rob Livingston para o cargo de Diretor Financeiro (CFO). O executivo assumirá a função em 13 de julho e substituirá Guilherme Lago, que passará a atuar como Conselheiro Especial após cinco anos à frente da área financeira e sete anos na companhia.
Durante o período de transição, Lago permanecerá no cargo até 31 de agosto. Depois dessa data, continuará ligado ao banco digital como Conselheiro Especial da Diretoria Executiva da Nu Holdings e integrante do Comitê de Auditoria e Riscos. Entre suas atribuições estarão atividades relacionadas ao desenvolvimento corporativo e a temas estratégicos.
Na nova posição, Livingston comandará a estrutura financeira global do Nubank. Sua área de responsabilidade incluirá planejamento de capital e liquidez, elaboração de relatórios financeiros, desenvolvimento corporativo, gestão tributária e relacionamento com investidores.
A instituição também informou a criação da posição de CFO para a operação brasileira. A medida complementa a estrutura financeira já existente no México e na Colômbia e busca reforçar a gestão local dos negócios.
Segundo o Nubank, o modelo acompanha o crescimento e a complexidade das operações da empresa, ampliando a responsabilidade financeira em cada mercado. Com isso, o CFO Global poderá concentrar sua atuação em temas considerados estratégicos para o grupo.
O nome do executivo que ocupará a nova função no Brasil será divulgado futuramente.
Com mais de três décadas de atuação no setor financeiro, Livingston construiu carreira em mercados da América do Norte, Europa e Ásia.
Antes de aceitar o convite do Nubank, era CFO da operação da Visa na América do Norte, principal unidade de negócios da empresa.
Ao longo de mais de 12 anos na Visa, o executivo também liderou as áreas de Finanças Corporativas e Relações com Investidores. Sua trajetória inclui ainda a posição de CFO da Visa Europe, participação no conselho da Visa Europe Limited e funções de liderança na China e no Canadá.
Anteriormente, Livingston trabalhou por 18 anos na Capital One. No período, acumulou experiência nas áreas de crédito, marketing e finanças, além de ocupar cargos como Presidente da Capital One Canadá, CFO Divisional e Diretor Sênior de Crédito. O executivo é graduado em Economia pela Universidade de Yale.
Durante a gestão de Guilherme Lago, o Nubank ampliou sua atuação de uma fintech regional para uma plataforma de banco digital presente em três países. Nesse período, a empresa expandiu sua oferta de produtos no Brasil, México e Colômbia, enquanto reforçou indicadores ligados a capital, rentabilidade e estrutura financeira.
“Lago ajudou a liderar a organização financeira durante o crescimento do Nubank até se tornar o principal banco digital da América Latina. Após uma reflexão cuidadosa, ele decidiu que este era o momento certo para deixar o cargo, e desenhamos essa sucessão juntos. Rob Livingston é a pessoa certa para liderar a equipe no que vem a seguir. Nossas prioridades – crescimento nos mercados principais, transformação do Nubank em torno da IA e expansão internacional disciplinada – permanecem inalteradas”, disse David Vélez, fundador e CEO do Nubank.
“Entrei no Nubank em 2019, quando a empresa tinha cerca de 20 milhões de clientes e operava apenas no Brasil. Hoje o Nu tem 135 milhões de clientes em três países, com uma organização financeira forte o suficiente para liderar em qualquer ciclo. Esse é o trabalho do qual mais me orgulho, e este é o momento certo para deixar o cargo. Obrigado ao David, ao Conselho e a cada Nubanker por esses sete anos. Permanecerei engajado durante a transição e continuarei próximo ao Nu como conselheiro”, disse Guilherme Lago.
“Estou entusiasmado por me juntar ao Nubank. O que essa equipe construiu em apenas 13 anos é genuinamente extraordinário, mas a oportunidade pela frente é ainda mais brilhante e estou extremamente animado para fazer parte dos próximos passos da jornada do Nu. No Nubank, meu foco continuará sendo a excelente execução da organização financeira, otimizando a alocação de capital e apoiando a próxima fase de crescimento”, afirma Livingston.