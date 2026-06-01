Brahma promete cerveja de graça se Brasil ganhar a Copa: 'Se não vier, a mensagem continua válida'

A Brahma anunciou uma ação promocional vinculada à campanha “Tá Liberado Acreditar”, criada para a Copa do Mundo de 2026. A iniciativa prevê a distribuição gratuita de cerveja caso a Seleção Brasileira conquiste o sexto título mundial. A promessa foi apresentada como uma forma de marcar os 24 anos sem títulos da equipe brasileira em Copas do Mundo.

O anúncio foi feito durante a transmissão do amistoso entre Brasil e Panamá, no domingo, 31, com a participação de Ronaldo Fenômeno. A ação foi exibida na TV Globo durante a despedida da Seleção antes do início da competição.

De acordo com a empresa, a operação será ativada em todo o país caso o Brasil conquiste o título. A distribuição ocorrerá por meio do Zé Delivery, supermercados, bares participantes e parceiros credenciados.

Cada consumidor poderá realizar um único resgate por CPF, desde que tenha mais de 18 anos. Nos supermercados e no aplicativo Zé Delivery, será possível retirar um pack de Brahma. Nos bares participantes, a oferta será de uma garrafa de 600 ml. A ação ficará disponível por pelo menos um dia após uma eventual conquista do Mundial, com possibilidade de extensão para ampliar o alcance da iniciativa.

Segundo Felipe Cerchiari, Diretor de Marcas Core da Ambev, mais de 40 milhões de brasileiros nasceram após a conquista do pentacampeonato, em 2002, e nunca vivenciaram uma comemoração de título mundial da Seleção. A campanha busca justamente resgatar a confiança do torcedor na busca pelo hexa.

"Percebemos também que os 24 anos sem título geraram uma certa descrença de que a Seleção pudesse conquistar o Hexa em 2026. Para se ter uma ideia, 1 em cada 3 torcedores não acreditava que a Seleção Brasileira pudesse vencer a Copa do Mundo. Foi daí que surgiu a ideia de fazer uma promessa à altura desse jejum. Se o Hexa vier, Brahma vai liberar cerveja de graça para os brasileiros celebrarem juntos um momento que muitos nunca tiveram a oportunidade de viver", explicou o executivo, em entrevista à EXAME.

Campanha acompanha jornada da Seleção até a Copa

A ação integra uma série de iniciativas lançadas pela Brahma desde 2025 para acompanhar a preparação da Seleção Brasileira rumo ao Mundial. A primeira etapa ocorreu com a chegada de Carlo Ancelotti ao comando da equipe e o lançamento da plataforma “Tá Liberado Acreditar”, desenvolvida pela agência Africa Creative.

Com a plataforma, a proposta da Ambev é incentivar os brasileiros a voltarem ao clima da Copa e reforçar o apoio à Seleção em um momento ainda marcado pela desconfiança com o elenco elaborado por Ancelotti.

Esse cenário foi ilustrado pela pesquisa da AtlasIntel, divulgada em maio, que aponta que 65,2% dos brasileiros pretendem assistir aos jogos da Copa do Mundo de 2026, mas apenas 14,9% dizem estar animados ou muito animados com a competição. O levantamento mostra também que 32,1% dos entrevistados declararam não ter nenhum entusiasmo pelo torneio, enquanto 17,7% afirmaram estar pouco animados. Outros 35,3% disseram se sentir indiferentes em relação ao torneio.

"A promessa anunciada com Ronaldo é uma evolução natural dessa jornada. Queremos fazer um gesto à altura da paixão do torcedor brasileiro e mostrar que Brahma está junto da torcida desde o começo. Com o Hexa, a comemoração será histórica, e Brahma fará parte desse momento de glória da torcida, como já fez em outras Copas", declarou Felipe Cerchiari.

A campanha também estará presente em ativações de rua, nas Arenas Nº1 e em espaços patrocinados pela marca nas principais capitais brasileiras durante a Copa do Mundo de 2026.

A nova identidade visual da campanha já aparece nas embalagens de Brahma comercializadas no país. Durante o torneio, a Ambev também pretende reforçar ações voltadas aos bares, que a companhia define como pontos centrais para as celebrações coletivas ligadas ao futebol, além de destacar opções de consumo associadas ao seu portfólio de produtos e escolhas equilibradas.

A relação entre Brahma e Ancelotti se desenvolveu ao longo do ano para diversos projetos. Durante o Carnaval, a marca promoveu ativações com o treinador italiano em Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro. Posteriormente, lançou o filme da campanha e participou de momentos ligados à preparação da Seleção, como a convocação oficial dos jogadores e a distribuição da edição especial do jornal “Rasga a Zica”.

Sem medir esforços

A Copa do Mundo de 2026 será a maior da edição da história, em razão da expansão do torneio para 48 seleções participantes, além de adotar um formato inédito com três países-sede (Estados Unidos, Canadá e México) e um número recorde de 104 jogos.

Diante da magnitude do evento e da grande oportunidade de negócios para inúmeras marcas, a operação da Brahma para o torneio nasceu com forte ambição de liderança entre as fabricantes de cerveja.

Segundo Felipe Cerchiari, trata-se de "uma das maiores operações promocionais já planejadas pela marca". Para isso, a campanha foi desenhada para acontecer em múltiplos canais, incluindo Zé Delivery, bares participantes, redes varejistas credenciadas e parceiros espalhados por todo o país.

"Esse trabalho vem sendo desenvolvido há meses e envolve diferentes áreas da companhia para garantir escala, capilaridade e uma boa experiência para os consumidores. Nosso objetivo é garantir que brasileiros maiores de idade tenham acesso à ação de forma simples e democrática".

O executivo também detalhou que a análise de dados sobre o comportamento do consumidor e uma espécie de "observação clínica" da paixão dos brasileiros por futebol foram essenciais para ação da Brahma para a Copa do Mundo.

"O planejamento da Copa foi construído a partir de pesquisas, análises de social listening, histórico de consumo em períodos de Mundial e conversas constantes com consumidores e parceiros. Uma das conclusões mais importantes foi perceber que a paixão pela Seleção continuava presente, mas que parte dos brasileiros demonstrava menos confiança em relação às chances do time após tantos anos sem título. Isso nos mostrou que existia espaço para uma campanha que incentivasse o torcedor a voltar a acreditar", explicou Felipe Cerchiari. "Por isso, optamos por construir uma plataforma de longo prazo, com diferentes capítulos ao longo do ano, em vez de uma ação isolada próxima à Copa".

E se o Hexa não vier dessa vez?

No longo prazo, a Ambev quer reforçar a posição de liderança da Brahma entre as marcas de bebidas mais consumidas pelos brasileiros em celebrações e eventos esportivos. Mais do que desempenho de vendas e alcance de público (fatores não menos importantes), a companhia quer ficar na memória dos brasileiros com a marca de cerveja que ajudou a resgatar a fé na Seleção Brasileira.

"O futebol faz parte da história da Cerveja Nº1 do Brasil e queremos continuar contribuindo para que os momentos de torcida e celebração sejam ainda mais especiais, principalmente agora, incentivando a torcida a acreditar no Hexa junto com Brahma - e a gente sabe que essa corrente de milhões de pessoas ajuda a empurrar os jogadores da Seleção", declarou o Diretor de Marcas Core da Ambev.

Como a campanha mira aproximar as pessoas por meio de experiências, ativações e presença nos pontos de venda, Cerchiari também prevê impactos positivos para o setores de bares e restaurantes durante o torneio.

"Temos um olhar especial para o ecossistema de bares, que ocupa um papel central na forma como os brasileiros vivem grandes eventos esportivos. Durante a Copa, os bares brasileiros se transformam em verdadeiros estádios, com arquibancadas espalhadas pelo país, reunindo amigos, famílias e torcedores em torno de uma mesma paixão. Por isso, queremos levar a emoção da Copa para mais perto dos brasileiros, fortalecendo esses espaços de encontro e convivência".

Por outro lado, se o Brasil não conquistar o sonhado Hexa, a Brahma não pretende decepcionar o público no meio das celebrações.

"Se não vier, a mensagem continua válida: apoiar a Seleção, valorizar a experiência coletiva da torcida e manter viva a crença que faz parte da nossa cultura e do futebol brasileiro. Do ponto de vista da marca, acreditamos que estar presente de forma consistente e autêntica nesses momentos é o que gera conexão de longo prazo com os consumidores", salientou.