'O baiano tem o molho': quem é O Kanalha, cantor do hit de Wagner Moura

Nem nos sonhos mais malucos alguém teria imaginado que a música mais famosa de O Agente Secreto seria, na verdade, um "pagodão" baiano. Mas o brasileiro tem um jeitinho especial de celebrar seus ídolos nas redes. "O Baiano Tem O Molho", d'O Kanalha, virou o hit oficial de Wagner Moura durante a campanha do filme na temporada de premiações — e colocou a carreira do cantor em um novo patamar.

Na noite do último domingo, 11, tanto Moura quanto Kleber Mendonça Filho fizeram história. O baiano saiu da 83ª cerimônia do Globo de Ouro com o prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama, feito inédito para o Brasil, e o cineasta pernambucano recebeu a estatueta de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa. A "dobradinha" foi inédita até para Hollywood — dado que nunca antes um filme estrangeiro e seu ator principal haviam recebido ambos os prêmios no mesmo evento.

A cerimônia até tinha uma canção própria, norte-americana. Mas na comemoração dos brasileiros — inclusive nas redes sociais das autoridades do Governo —, o som ao fundo era o "pagodão baiano". A música d'O Kanalha foi parar no Instagram do Presidente Lula, do perfil da Prefeitura de Salvador e em todas as redes sociais do filme. Já passou dos 8 milhões de streams e visualizações no Spotify e no YouTube. No TikTok, é um dos áudios mais virais das últimas semanas.

"Tudo isso fica mais especial quando você sabe que a ideia foi fazer a minha aceitação como baiano ser a cara da Bahia", disse o cantor em entrevista à EXAME. "Foi uma amiga que disse que eu tinha o 'molho', e alguns comentários na internet. De início, era para ser sobre mim. Mas aí, eu percebi que esse 'molho' é uma coisa do baiano mesmo".

O ponto de virada de sucesso veio com a correlação com o protagonista de O Agente Secreto. Começou nas redes sociais, quando um vídeo de Wagner Moura dançando foi usado com a "O Baiano Tem O Molho" e viralizou no ano passado. Durante a campanha de lançamento do filme, Moura e o Kanalha se reuniram na sacada do Cine Glauber Rocha, na capital da Bahia, para dançarem a música juntos. Resultou em um vídeo viral.

"Superou todas as nossas expectativas, a gente não sabia que ia chegar tão longe assim e causar coisas tão positivas — inclusive ter o abraço de Wagner, e poder cantar e dançar com ele".

Quem é o Kanalha, o 'maridão' de Salvador

Nos palcos da capital baiana, O Kanalha aparece de peito nu, com uma guia roxa da Orixá Nanã no pescoço e o corpo todo tomado por tatuagens. Costuma roubar a cena com a dança da "batedeira", uma espécie de rebolado que performa quase sem roupa e é sua marca registrada. O carisma rendeu a ele outro apelido, o de "maridão". Por consequência, ele chama as fãs de "maridonas".

O nome real é Danrlei Orrico, e ele tem 28 anos. O nome de cantor surgiu na adolescência, quando o apelido surgiu entre os amigos."Hoje, o Kanalha é um personagem, tanto que eu falo dele em terceira pessoa", contou Danrlei. "E nem só de proibidão ele vive, porque se a gente só fizesse música pesada, não teríamos chegado onde chegamos"

Natural de Camaçari, Danrlei foi criado principalmente por mulheres: a mãe, a avó, a tia e mãe de santo, com quem mantém uma relação profunda. Além dele, o outro homem da família era o pai, que o incentivou a aprender percussão no quintal de casa e investir na carreira musical. Antes da fama, entregava comida com a mãe.

"De onde eu venho é onde é permaneço. Ainda tenho o pé firme nas minhas raízes e na minha essência, e carrego isso comigo onde quer que eu vá", disse o cantor.

Além de viralizar ao lado de Wagner Moura, o cantor chamou atenção da mídia ao manter um relacionamento com a cantora Preta Gil. Foi, no ano passado, um dos principais companheiros de dela no tratamento contra o câncer. "A gente viveu um amor e uma amizade verdadeira e linda", comentou em entrevistas na época em que a cantora morreu. "Preta foi uma das maiores mulheres negras desse país, voz forte que ajudou muita gente".

Hoje, O Kanalha é um dos nomes mais cobiçados do Carnaval de Salvador em 2026. Vai estrear um ensaio de verão próprio a partir do próximo dia 15 a 29, no Pelourinho. De “Penetra”, com Pabllo Vittar, à festa de fevereiro, passando por festivais e blocos, pode ser o artista mais bombado do Carnaval.

"Hoje eu posso ter a certeza e a fé de que nada é impossível. Eu posso alcançar ainda mais lugares e pessoas com a minha arte. Nosso verão e nosso Carnaval é curtir e ver o 'molho' espalhado por todo lugar desse Brasil".